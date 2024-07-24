Алтайский астролог назвал дату убийства Дональда Трампа

Такое событие может произойти, если политик станет президентом США

24 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что экс-президента США Дональда Трампа могут убить в январе 2025 года. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Если Трамп станет президентом США в ноябре этого года, его, вероятно, убьют в январе 2025-го", – отметил Шипунов.

В комментариях он пояснил, что у Трампа на январь 2025 года "оппозиция Марс – Плутон / Черная Луна".

"Это про убийство", – подчеркнул алтайский астролог.

Напомним, 13 июля Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону трибуны несколько раз. В ФБР произошедшее назвали покушением на кандидата в президенты. Ранее amic.ru рассказал, что говорят и пишут в мире о покушении на Трампа.