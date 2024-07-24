Алтайский астролог назвал дату убийства Дональда Трампа
Такое событие может произойти, если политик станет президентом США
24 июля 2024, 16:00, ИА Амител
Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что экс-президента США Дональда Трампа могут убить в январе 2025 года. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Если Трамп станет президентом США в ноябре этого года, его, вероятно, убьют в январе 2025-го", – отметил Шипунов.
В комментариях он пояснил, что у Трампа на январь 2025 года "оппозиция Марс – Плутон / Черная Луна".
"Это про убийство", – подчеркнул алтайский астролог.
Напомним, 13 июля Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону трибуны несколько раз. В ФБР произошедшее назвали покушением на кандидата в президенты. Ранее amic.ru рассказал, что говорят и пишут в мире о покушении на Трампа.
16:48:31 24-07-2024
могут убить, а могут и не убить, это уж как звезды лягут
17:11:53 24-07-2024
На завод этого астролога. Пусть реальную пользу стране приносит вместо псевдодеятельности
17:50:43 24-07-2024
Гость (17:11:53 24-07-2024) На завод этого астролога. Пусть реальную пользу стране прино... "На дурака не нужен нож..."
06:28:03 25-07-2024
Гость (17:11:53 24-07-2024) На завод этого астролога. Пусть реальную пользу стране прино... Злой вы, там же работать надо. Не может "сын вселенной, повелитель млечного пути" снизойти до физического труда. Вон какую рекламу делают.
07:27:39 25-07-2024
Интересно будет если угадает. Надо скрин инфы сохранить
09:03:58 25-07-2024
Гость (07:27:39 25-07-2024) Интересно будет если угадает. Надо скрин инфы сохранить... Не угадает, он даже не может угадать станет Трамп президентом или нет.)