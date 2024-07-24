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Алтайский астролог назвал дату убийства Дональда Трампа

Такое событие может произойти, если политик станет президентом США

24 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что экс-президента США Дональда Трампа могут убить в январе 2025 года. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.    

"Если Трамп станет президентом США в ноябре этого года, его, вероятно, убьют в январе 2025-го", – отметил Шипунов.

В комментариях он пояснил, что у Трампа на январь 2025 года "оппозиция Марс – Плутон / Черная Луна".

"Это про убийство", – подчеркнул алтайский астролог.

Напомним, 13 июля Трамп получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Стрелок находился на крыше промышленного предприятия примерно в 100 метрах от сцены, он выстрелил в сторону трибуны несколько раз. В ФБР произошедшее назвали покушением на кандидата в президенты. Ранее amic.ru рассказал, что говорят и пишут в мире о покушении на Трампа.

США Политика прогнозы
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Комментарии 6

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горожанка

16:48:31 24-07-2024

могут убить, а могут и не убить, это уж как звезды лягут

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Гость

17:11:53 24-07-2024

На завод этого астролога. Пусть реальную пользу стране приносит вместо псевдодеятельности

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Гость

17:50:43 24-07-2024

Гость (17:11:53 24-07-2024) На завод этого астролога. Пусть реальную пользу стране прино... "На дурака не нужен нож..."

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ВВП

06:28:03 25-07-2024

Гость (17:11:53 24-07-2024) На завод этого астролога. Пусть реальную пользу стране прино... Злой вы, там же работать надо. Не может "сын вселенной, повелитель млечного пути" снизойти до физического труда. Вон какую рекламу делают.

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Гость

07:27:39 25-07-2024

Интересно будет если угадает. Надо скрин инфы сохранить

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Гость

09:03:58 25-07-2024

Гость (07:27:39 25-07-2024) Интересно будет если угадает. Надо скрин инфы сохранить... Не угадает, он даже не может угадать станет Трамп президентом или нет.)

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