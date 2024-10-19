Что подарить? Какие подарки можно найти в Барнауле на День отца

Шоколад, футболка и мыло — не предел мечтаний

19 октября 2024, 07:24, ИА Амител

Отец и ребенок / Фото: unsplash.com

В эти выходные в России будут отмечать День отца. В преддверии праздника многие задумываются о необычных подарках. В "Авито" рассказали amic.ru, чем можно порадовать барнаульских родителей в этот праздник.

Набор шоколада

Для мужчин-сладкоежек с характером этот набор шоколада в виде инструментов станет отличным подарком. Набор не поможет в ремонтных работах, но порадует папу, который любит шоколад – всего за 800 рублей.

Футболка

Футболка с надписью "Лучший папа" уже стал привычным, но беспроигрышным вариантом: такую футболку можно приобрести всего за 450 рублей.

Мыло ручной работы

Обычным мылом отца не удивить, но можно найти варианты, которые вызовут улыбку. Следует поискать уникальные решения мастеров: кто-то делает продукцию вручную, можно найти подходящее. Цена мыла с надписью составляет всего 30 рублей, а фигурное продается по 150 рублей.

Набор эфирных масел для бани

Набор эфирных масел для бани с ароматами эвкалипта, сосны, лимона и пихты подарит отцу настоящее расслабление. Эти масла создадут приятную атмосферу и сделают банные процедуры еще более полезными и приятными Стоимость набора на "Авито" – от 740 рублей.

Массажер

Для отца, который ведет активный образ жизни, пропадая часами в спортзале или бегая в парке, подойдет перкуссионный массажер. Он поможет снять мышечное напряжение и улучшить самочувствие. Стоимость такого устройства на "Авито" – 10 800 рублей.

Карманные шахматы

Миниатюрные магнитные шахматы в металлическом корпусе – отличный подарок для человека, который любит игры, но не сидит на месте. Компактный и удобный набор стоит всего 900 рублей.