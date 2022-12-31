Что пожелал в новом году жителям региона глава алтайской ЛДПР

Сергей Булаев поздравил всех с наступающим

31 декабря 2022, 10:02, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: ЛДПР

Через несколько часов весь мир перелистнет страницу своей истории ещё на один год. И все мы передаем и принимаем поздравления и пожелания, чтобы 2023-й был лучше, чем 2022-й. С наступающим Новым годом жителей Алтайского края поздравил и координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат регионального Заксобрания Сергей Булаев.

«Дорогие друзья, региональное отделение ЛДПР поздравляет жителей Алтайского края с наступающим Новым годом. Пусть в 2023-м вам сопутствует удача, успех и достаток. Желаем крепкого сибирского здоровья. Наслаждайтесь каждым мгновением жизни, окружайте себя и своих близких теплом и заботой. Будьте счастливы, с Новым годом!», — сказал он.

В уходящем году ЛДПР провела много социальных акций, активно участвовала в социально-политической жизни региона, а также внесла свой вклад в поддержку специальной военной операции. Депутаты, активисты партии и просто неравнодушные граждане собирали для солдат, их семей и жителей Луганской и Донецкой областей гуманитарные грузы. А недавно партия отправила в зону боевых действий автомобиль УАЗ и другие подарки для военнослужащих.