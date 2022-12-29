УАЗик в подарок отправила алтайская ЛДПР бойцам СВО

Автомобиль забит и другими подарками

29 декабря 2022, 16:18, ИА Амител

Фото: ЛДПР

Алтайское региональное отделение ЛДПР отправило новогодние подарки вместе с автомобилем УАЗ бойцам СВО из Алтайского края. Подробности сообщает пресс-служба партии.

«Совсем скоро наступит новый 2023 год. По традиции на Новый год и Рождество принято дарить подарки, поэтому ЛДПР приняла решение сделать сюрприз нашим алтайским ребятам, которые были призваны в рамках СВО», — уточнили в партии.

Либерал-демократы собрали подарки для роты, где сейчас служит 107 бойцов. Помимо этого партийцы отправили в войсковую часть 1307 в Омске автомобиль УАЗ. Его приобрели за счет собственных средств, окрасили в камуфляжный цвет и технически укомплектовали. Транспорт передали командиру разведроты, капитану Александру Коробову. Уже из части он будет доставлен в зону боевых действий.

«Надеемся, что небольшой вклад, который мы сделали, окажет содействие в проведении боевых задач нашим защитникам, и спасет их жизни. Мы хотим поддержать бойцов и отправить им из дома частичку праздничного тепла!» — подчеркнули в ЛДПР.

Фото: ЛДПР

Напомним, партия создала в Луганске ячейку ЛДПР и доставила гуманитарную помощь в местные больницы.