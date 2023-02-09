Что происходит на месте взрыва газа в Новосибирске. Фото и видео

На месте ЧП несколько машин скорой помощи, спасатели разбирают завалы

09 февраля 2023, 14:21, ИА Амител

Рано утром 9 февраля в жилом доме в Новосибирске произошёл взрыв газа. Сейчас спасатели разбирают завалы в поисках погибших и выживших, сообщает "КП-Новосибирск".

На месте ЧП несколько машин скорой помощи. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до трёх человек.

Для жителей дома оборудовали пункт временного размещения, пишет Mash Siberia. Сюда новосибирцы несут то, что может понадобиться людям: еду, тёплую одежду и предметы первой необходимости.



















Фото: "КП-Новосибирск"