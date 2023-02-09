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Что происходит на месте взрыва газа в Новосибирске. Фото и видео

На месте ЧП несколько машин скорой помощи, спасатели разбирают завалы

09 февраля 2023, 14:21, ИА Амител

Рано утром 9 февраля в жилом доме в Новосибирске произошёл взрыв газа. Сейчас спасатели разбирают завалы в поисках погибших и выживших, сообщает "КП-Новосибирск".

На месте ЧП несколько машин скорой помощи. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до трёх человек.

Для жителей дома оборудовали пункт временного размещения, пишет Mash Siberia. Сюда новосибирцы несут то, что может понадобиться людям: еду, тёплую одежду и предметы первой необходимости.

Фото: "КП-Новосибирск"

 

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Комментарии 9

  • В предшествующих статьях был упомянут эпизод с людьми из частной компании, которые предлагали менять газовые шланги. У нас в Барнауле тоже ходят по домам неизвестно кто, якобы с проверкой газовых сетей. А ранее кто-то из читателей рассказывал, что поменяли в квартире пожилой матери качественный шланг на непонятно какое изделие. Как можно прекратить опасные посещения лжегазовиков?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • ПОчему средства массовой информации не предупреждают людей, особенно пожилых (для этих нужно по телевизору), чтобы не пускали всяких "газовщиков"? Это все уже не похоже на случайность. Страна воюет, и меры предосторожности должны быть соответствующие военному времени. Каждый день почти взрывы в домах многоэтажных происходят, а власть прячет голову в песок.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Это все уже не похоже на случайность ---------бред
    09 февраля, Гость   Ответить
  • не предупреждают людей, особенно пожилых - Да сколько можно то? со всех утюгов ором орут, все стены обклеены, все об этом говорят - а наши пенсионеры дурака включают и ведутся снова и снова, будь то мошенники по телефону, липовые врачи/сантехники и тд. Им уже ничего не поможет.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Пенсионеры и Якубовича любят и смотрят.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вот Леонид Аркадьевич пусть им и расскажет!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • не предупреждают людей, особенно пожилых - Да сколько можно то? со всех утюгов ором орут/////////// Надо не за пожилых браться, а отлавливать мошенников и серьёзно наказывать. Постоянно публиковать об этом материалы.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • а отлавливать мошенников - это не к нам запросы
    09 февраля, Гость   Ответить
  • сколько еще должно погибнуть людей из-за этого жулья? почему наши правоохранительные органы не занимаются отловом этих жЫвотных? они ведь и не скрываются особо... постоянно висит реклама в стиле "официального документа" и "квитанции" в п/я. я недавно гоняла из подъезда этих "газовщиков", так они еще и наезжали на меня. а старички запускают их и даже не задумываются насколько это опасно!
    09 февраля, Гость   Ответить
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