В компании были ученики одной школы

28 мая 2025, 12:32, ИА Амител

СК на месте убийства подростков / Фото: кадр из видео

Подросток зарезал четырех товарищей и еще четырех ранил, а после поджег дом и погиб в результате пожара. Произошло это в Иркутской области в городе Байкальске.

Что случилось в доме, где молодые люди отмечали праздник, – в материале amic.ru.

1 Когда и где произошла трагедия? Ночью 28 мая в частном доме в садоводстве "Горный Байкал". Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками полиции и экстренными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

2 Что делали подростки в доме? В компании были ученики одной школы, их возраст – от 13 до 17 лет. С разрешения родителей они отмечали день рождения, об этом рассказал глава Байкальска Василий Темгеневский.



В какой-то момент один из подростков достал нож и напал на товарищей. В итоге четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены в медицинское учреждение.

3 Какое состояние у выживших подростков? Дети находятся в больнице с различными травмами, врачи делают все возможное, чтобы их спасти. "14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.