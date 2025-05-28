Что произошло в доме в Байкальске, где подросток зарезал четверых друзей?
В компании были ученики одной школы
28 мая 2025, 12:32, ИА Амител
СК на месте убийства подростков / Фото: кадр из видео
Подросток зарезал четырех товарищей и еще четырех ранил, а после поджег дом и погиб в результате пожара. Произошло это в Иркутской области в городе Байкальске.
Что случилось в доме, где молодые люди отмечали праздник, – в материале amic.ru.
1
Когда и где произошла трагедия?
Ночью 28 мая в частном доме в садоводстве "Горный Байкал". Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками полиции и экстренными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
2
Что делали подростки в доме?
В компании были ученики одной школы, их возраст – от 13 до 17 лет. С разрешения родителей они отмечали день рождения, об этом рассказал глава Байкальска Василий Темгеневский.
В какой-то момент один из подростков достал нож и напал на товарищей. В итоге четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены в медицинское учреждение.
В какой-то момент один из подростков достал нож и напал на товарищей. В итоге четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены в медицинское учреждение.
3
Какое состояние у выживших подростков?
Дети находятся в больнице с различными травмами, врачи делают все возможное, чтобы их спасти.
"14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии", – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
4
Какая еще есть информация по поводу трагедии?
Предварительно, ни один из подростков не состоял на учете в КДН.
"Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь", – отметил Игорь Кобзев.
Глава региона дал поручение правительству области и комиссии по делам несовершеннолетних разработать детальный план дополнительных профилактических мероприятий, учитывая все обстоятельства трагедии.
12:46:18 28-05-2025
Хотя бы сообщили, находились ли дети в состоянии алкогольного и наркотического опьянения? С разрешения родителей, день рождения, в садоводстве, с 13 до 17 лет...
12:51:23 28-05-2025
Гость (12:46:18 28-05-2025) Хотя бы сообщили, находились ли дети в состоянии алкогольног... 13-17 лет...! явно находились!...
12:46:57 28-05-2025
алкоголь - зло!
12:53:21 28-05-2025
Ха ха ..не оставят родителей один на один с бедой. А не родители ли виноваты , что их детки устоили этот шалман на дачах. Приехали именинницу забрали домой , а остальных разогнать слабо было по домам. Вот пусть теперь и отвечают
13:37:34 28-05-2025
Гость (12:53:21 28-05-2025) Ха ха ..не оставят родителей один на один с бедой. А не роди... Зачем злорадствуешь..,не человек что-ли...
14:41:03 28-05-2025
Мих (13:37:34 28-05-2025) Зачем злорадствуешь..,не человек что-ли...... Вот пусть теперь родители именинницы за все ответят
16:26:35 28-05-2025
Гость (14:41:03 28-05-2025) Вот пусть теперь родители именинницы за все ответят...
добрый человечек,ты не захлебнулся еще от своего злорадства?
13:06:05 28-05-2025
А почему дети ночью празднуют? Середина недели, школьные занятия еще не закончились! Что думали родители???
13:14:06 28-05-2025
как можно таких идиотов оставлять ОДНИХ и пьяных на даче??? родители все ку-ку что-ли??
13:19:07 28-05-2025
В советское время мы с 13-14 лет сами на Обь с ночевкой ходили. Без алкоголя. Все всегда было нормально.
Нормальный уже возраст для самостоятельных походов. Не надо из детей инфантилов делать. Не в возрасте дело, а либо в алкоголе. Возможно, буллили человека, тот и сорвался. В этом случае сейчас выжившие себя защищать будут, а того очернять.
13:34:45 28-05-2025
Гость (13:19:07 28-05-2025) В советское время мы с 13-14 лет сами на Обь с ночевкой ходи... Буллили 17-летнего? Что этот дегенерат делал с теми, кто младше его на 3-4 года?
13:29:22 28-05-2025
Задолбали эти психопаты. В СССР и других странах, такую категорию лиц держат на учете, проверяют, изучают, всё про них знают. А у нас в России даже как термин "психопат" из медицины убрали, это не расстройство личности. А таких психопатов большой процент, как мужчин, так и женщин.
13:29:31 28-05-2025
Дело пахнет запрещенными препаратами или шизофреническим расстройством. или и тем, и другим. Страшные дела творятся ((
13:44:17 28-05-2025
Не понимаю они восмером не могли справится с одним? Это же не огнестрельное оружие- время было скрутить его...Спали и не даже в таких обстоятельствах не смогли очнуться, чтобы адекватно среагировать? Т.е. а совершенно невменяемом состочнии находились? Или так испугались, что страх парализовал? Понятно, что вопросы пока одни, но странно все это такую резню устроил- а они как бараны на заклание...Жесть просто.
14:34:24 28-05-2025
Гость (13:44:17 28-05-2025) Не понимаю они восмером не могли справится с одним? Это же н... Там им по 13 -14 лет
14:25:51 28-05-2025
да уж, Дно рождения удалось
16:05:52 28-05-2025
Гость (13:19:07 28-05-2025) В советское время мы с 13-14 лет сами на Обь с ночевкой ходи... Никогда такого не было в советское время, дети такого возвраста всегда были в сопровождении взрослого.. Всё что случилось это вина ВЗРОСЛЫХ, РОДИТЕЛЕЙ..
16:29:46 28-05-2025
Гость (16:05:52 28-05-2025) Никогда такого не было в советское время, дети такого возвра... всегда в сопровождении?
как тогда Головкин своих жертв находил?
20:57:23 28-05-2025
Помню себя в 13_14 лет.. игры в куклы. Чтение книг в библиотеке. Игра с друзьями в резиночку во дворе.. никогда не были Др с старшими, в чужом доме.без взрослых... Жаль детей