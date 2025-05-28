Подросток зарезал четырех товарищей и еще четырех ранил в Иркутской области

После расправы молодой человек поджег дом и сам сгорел

28 мая 2025, 10:30, ИА Амител

В Иркутской области в городе Байкальске ночью 28 мая подросток с ножом напал на товарищей во время вечеринки, сообщает региональный СК.

"В частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В итоге четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Молодой человек после расправы над товарищами поджег дом и в результате возникшего пожара скончался.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.