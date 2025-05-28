Подросток зарезал четырех товарищей и еще четырех ранил в Иркутской области
После расправы молодой человек поджег дом и сам сгорел
28 мая 2025, 10:30, ИА Амител
В Иркутской области в городе Байкальске ночью 28 мая подросток с ножом напал на товарищей во время вечеринки, сообщает региональный СК.
"В частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В итоге четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Молодой человек после расправы над товарищами поджег дом и в результате возникшего пожара скончался.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
10:48:11 28-05-2025
Скорее всего отомстил за унижения.
10:49:12 28-05-2025
Вот это вписка
11:17:23 28-05-2025
Соболезнования родным Царство небесное
12:51:47 28-05-2025
Гость (11:17:23 28-05-2025) Соболезнования родным Царство небесное... Гость не заблуждайся в поповской ереси, нету для людей Царства небесного. Божья истина - пришел из праха, ушел в прах.
11:19:13 28-05-2025
...очередной репортаж из гибнущей цивилизации?), амик возьмите себя в руки и перестаньте нервировать сограждан подобными сообщениями.
12:47:41 28-05-2025
Лук Ю (11:19:13 28-05-2025) ...очередной репортаж из гибнущей цивилизации?), амик возьми... Лук Ю, от действительности не убежишь, даже если ты, как тот страус, засунешь голову в песок.
13:19:29 28-05-2025
Гость (12:47:41 28-05-2025) Лук Ю, от действительности не убежишь, даже если ты, как тот... ну вам что то срочно делать нужно, раз ЭТО для вас прямо обычная действительность. у моей жизни совсем другие реалии, например
13:32:21 28-05-2025
Гость (13:19:29 28-05-2025) ну вам что то срочно делать нужно, раз ЭТО для вас прямо обы... Гость, я, верю Богу, у которого за многие тысячелетия предсказаны - "Последние дни". Против Божьей Истины не попрешь.
11:29:05 28-05-2025
да постоянно были такие чудеса. и будут.
просто в сми такую чернуху тащить не надо бы.
11:36:17 28-05-2025
Musik (11:29:05 28-05-2025) да постоянно были такие чудеса. и будут.просто в сми так...
Так не тусуйтесь здесь. Смотрите 1-ый, 2-ой каналы и будет вам счастье в стране чудес...
11:50:56 28-05-2025
Гость (11:36:17 28-05-2025) Так не тусуйтесь здесь. Смотрите 1-ый, 2-ой каналы и буд... там ещё больше. ещё и новости банковские и финансовые - там вообще мрак и жесть.
так что я лучше тута...
13:20:14 28-05-2025
Гость (11:36:17 28-05-2025) Так не тусуйтесь здесь. Смотрите 1-ый, 2-ой каналы и буд... а вы откуда в курсе "репертуара" ТВ? смотрите не выключая что-ли??? странный тип
11:59:53 28-05-2025
Хочется узнать фамилию дедушек и бабушек подозреваемого.
12:15:21 28-05-2025
Олег (11:59:53 28-05-2025) Хочется узнать фамилию дедушек и бабушек подозреваемого. ...
Зачем? В чём смысл? Что это даст? Почему вас не интересуют фамилии дедушек и бабушек погибших и пострадавших?
13:21:44 28-05-2025
родители то что-ли сумасшедшие? как можно разрешить подобную гулянку?! 13 лет?! да перепились все и поехало, бесконтрольное попустительство - вот и итог, неудивительно
14:59:25 28-05-2025
Наркотики ЗЛО!
Прям как из фильма основанного на реальных событиях - Спайс бойз называется.
19:26:54 28-05-2025
По данным на 1 января 2024 года, численность постоянного населения Байкальска — 13 419 человек.