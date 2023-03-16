Маленькие дети находились в квартире с мёртвыми родителями и плакали

16 марта 2023, 15:35, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге двух маленьких детей обнаружили в квартире с мёртвыми родителями. Трёхмесячная девочка и двухлетний мальчик провели с ними почти трое суток.

Малышей 15 марта нашли случайно. Соседи пожаловались на протечку и разводы по потолку: их затапливало из квартиры сверху. Они постучали в дверь, но услышали только детский плач. Что известно о трагедии и почему скончались супруги – в материале amic.ru.

1 Что за семья жила в квартире? Семья с января снимала "однушку" на ул. Таганской в Екатеринбурге. По словам соседей, супругам было примерно по 30 лет. Об этом пишет e1.ru. Пара переехала в Екатеринбург: он – из Башкирии, а она – из Белоярского района. Муж работал на заводе, а жена находилась в декретном отпуске. Предварительно, у мужчины была судимость, но официально это не подтверждают. А за нарушение общественного порядка его привлекали к административной ответственности.

2 А как соседи нашли детей? Квартира, которую арендовала семья, находится на 16-м этаже. Соседи снизу заметили разводы на потолке. Поняв, что их затапливают, они пошли в квартиру сверху. Постучали в дверь, но никто не открыл. Жители услышали детский плач. Когда приехали родственники семьи, они подняли тревогу. Как выяснилось, пара перестала отвечать на звонки. А в последний раз их видели в субботу, 11 марта.

3 Как соседи нашли детей? Три дня малыши были в квартире с телами родителей. Сестра их матери приехала проверить, почему та не берёт трубку. Женщина заговорила с племянниками через дверь. Мальчик ответил: "Мама спит" и заплакал. Соседи вызвали спецслужбы. Было решено выломать дверь. Мальчик встретил людей в коридоре. На диване в комнате лежала мёртвая мать, а рядом с ней – маленькая дочь. Девочка была истощена и не плакала.

4 Что произошло и почему умерли родители? Тело отца с опущенной головой обнаружили на кухне. По предварительной версии, дети жили с мёртвыми родителями почти трое суток. Очевидцы утверждают, что с места трагедии изъяли порошок. У трупов была пена у рта. По словам источника издания, в квартире не было следов крови. Что стало причиной смерти супругов, покажет вскрытие.

5 Что сейчас с малышами? Как сообщили в свердловском Минздраве, дети сейчас в больнице. Их состояние стабильное. Малыши находятся под присмотром медиков. Они получают питание, уход и медицинскую помощь, добавили в ведомстве.

6 Что будет с детьми? После выписки детей готовы забрать родственники. Соседи подчеркнули, что их ждут бабушка, тётя и дядя. "Я думаю, что проблем с этим не будет. Помощь мы окажем. Главное сейчас – разобраться в причинах трагедии. Над этим работают следователи", – уточнил свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков.