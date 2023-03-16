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Что произошло в квартире, где дети почти трое суток были с мёртвыми родителями?

Маленькие дети находились в квартире с мёртвыми родителями и плакали

16 марта 2023, 15:35, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге двух маленьких детей обнаружили в квартире с мёртвыми родителями. Трёхмесячная девочка и двухлетний мальчик провели с ними почти трое суток.

Малышей 15 марта нашли случайно. Соседи пожаловались на протечку и разводы по потолку: их затапливало из квартиры сверху. Они постучали в дверь, но услышали только детский плач. Что известно о трагедии и почему скончались супруги – в материале amic.ru.

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Что за семья жила в квартире?

Семья с января снимала "однушку" на ул. Таганской в Екатеринбурге. По словам соседей, супругам было примерно по 30 лет. Об этом пишет e1.ru.

Пара переехала в Екатеринбург: он – из Башкирии, а она – из Белоярского района.

Муж работал на заводе, а жена находилась в декретном отпуске. Предварительно, у мужчины была судимость, но официально это не подтверждают. А за нарушение общественного порядка его привлекали к административной ответственности.

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А как соседи нашли детей?

Квартира, которую арендовала семья, находится на 16-м этаже. Соседи снизу заметили разводы на потолке. Поняв, что их затапливают, они пошли в квартиру сверху. Постучали в дверь, но никто не открыл.

Жители услышали детский плач. Когда приехали родственники семьи, они подняли тревогу.

Как выяснилось, пара перестала отвечать на звонки. А в последний раз их видели в субботу, 11 марта.

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Как соседи нашли детей?

Три дня малыши были в квартире с телами родителей. Сестра их матери приехала проверить, почему та не берёт трубку.

Женщина заговорила с племянниками через дверь. Мальчик ответил: "Мама спит" и заплакал.

Соседи вызвали спецслужбы. Было решено выломать дверь.

Мальчик встретил людей в коридоре. На диване в комнате лежала мёртвая мать, а рядом с ней – маленькая дочь. Девочка была истощена и не плакала.

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Что произошло и почему умерли родители?

Тело отца с опущенной головой обнаружили на кухне. По предварительной версии, дети жили с мёртвыми родителями почти трое суток.

Очевидцы утверждают, что с места трагедии изъяли порошок. У трупов была пена у рта.

По словам источника издания, в квартире не было следов крови. Что стало причиной смерти супругов, покажет вскрытие.

5

Что сейчас с малышами?

Как сообщили в свердловском Минздраве, дети сейчас в больнице. Их состояние стабильное.

Малыши находятся под присмотром медиков. Они получают питание, уход и медицинскую помощь, добавили в ведомстве.

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Что будет с детьми?

После выписки детей готовы забрать родственники. Соседи подчеркнули, что их ждут бабушка, тётя и дядя.

"Я думаю, что проблем с этим не будет. Помощь мы окажем. Главное сейчас – разобраться в причинах трагедии. Над этим работают следователи", – уточнил свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков.

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Как Следком прокомментировал инцидент?

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия, тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет", – прокомментировал пресс-секретарь регионального Следкома Александр Шульга.

Комментарии 6

  • Поняв, что их затапливают, они пошли в квартиру снизу. )))
    16 марта, Гость   Ответить
  • наркоши.... может детям и повезло.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Не надо всех этих наркоманов, алкашей и прочую нечисть лечить... популяция очищается от нежизнеспособных особей. А вот пропагандой полного отказа от дурмана заниматься надо, и не так вяло, как сейчас трясут дедушкин табак... И уголовка вплоть до вышки. Да, сейчас мне посыпятся вопросы, как я отношусь больниым, калекам и тому подобное... Не надо, есть разница в добровольности...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вы серьёзно? Нет пятен крови? Да их просто отравили. Что за друг приходил к ним?
    19 марта, Гость   Ответить
  • ПОЧЕМУ СРАЗУ НАРКОМАНЫ? НАРКОТИКИ БЫСТРО ДОЛЖНЫ ОБНАРУЖИТЬ ЭКСПЕРТЫ. ИХ МОГЛИ ОТРАВИТЬ. ПОДСЫПАТЬ В ЕДУ, ПИТЬЁ, ЧТО УГОДНО И КТО УГОДНО, КОМУ ЭТО НУЖНО БЫЛО. И ЧТО ЗА ДРУГ ПРИХОДИЛ?
    19 марта, Гость   Ответить
  • а где вы про друга прочли?
    19 марта, Гость   Ответить
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