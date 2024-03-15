Советы для тех, кто не хочет нарушать закон

15 марта 2024, 10:30, Александра Черданцева

Выборы президента в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Голосуйте за меня, выходной будет три дня! Кандидаты и партии всегда проводят активную предвыборную кампанию, ведь это отличная возможность кому-то напомнить о себе, а кому-то и впервые о себе заявить. Однако у этой возможности масса ограничений. Причем не только для кандидатов, но и для всех остальных. Рассказываем почему.

1 Что такое предвыборная агитация? Агитация – это: призыв голосовать или не голосовать за конкретного кандидата или партию;

публичное выражение поддержки кандидата/партии;

описание негативных последствий, если тот или иной человек не будет избран;

распространение информации только об одном кандидате, либо когда об одном существенно больше, чем об остальных, а также информации о деятельности кандидата не по его основной работе.

2 А при чем тут все остальные, если агитацию проводят кандидаты и партии? На самом деле агитатором может считаться любой, кто занимается тем, что перечислено в предыдущей карточке. Даже граждане и инициативные группы. Однако есть и те, кому агитировать запрещено законом: должностные лица государственных и местных органов власти.

3 Да, я призываю людей голосовать за определенного кандидата, что тут плохого? Плохое тут в том, что теперь агитация уже запрещена. С 00:00 15 марта 2024 года любые призывы под табу. И для кандидатов, и в СМИ, и от граждан. Если вы 15, 16 или 17 марта будете проводить массовые мероприятия, распространять агитационные материалы или публично выступать в поддержку кандидата (и делать все остальное из карточки № 1), станете нарушителем закона.