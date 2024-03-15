Что считается нарушением агитации на выборах президента России в 2024 году?
Советы для тех, кто не хочет нарушать закон
15 марта 2024, 10:30, Александра Черданцева
Выборы президента в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Голосуйте за меня, выходной будет три дня! Кандидаты и партии всегда проводят активную предвыборную кампанию, ведь это отличная возможность кому-то напомнить о себе, а кому-то и впервые о себе заявить. Однако у этой возможности масса ограничений. Причем не только для кандидатов, но и для всех остальных. Рассказываем почему.
1
Что такое предвыборная агитация?
Агитация – это:
- призыв голосовать или не голосовать за конкретного кандидата или партию;
- публичное выражение поддержки кандидата/партии;
- описание негативных последствий, если тот или иной человек не будет избран;
- распространение информации только об одном кандидате, либо когда об одном существенно больше, чем об остальных, а также информации о деятельности кандидата не по его основной работе.
2
А при чем тут все остальные, если агитацию проводят кандидаты и партии?
На самом деле агитатором может считаться любой, кто занимается тем, что перечислено в предыдущей карточке. Даже граждане и инициативные группы. Однако есть и те, кому агитировать запрещено законом: должностные лица государственных и местных органов власти.
3
Да, я призываю людей голосовать за определенного кандидата, что тут плохого?
Плохое тут в том, что теперь агитация уже запрещена. С 00:00 15 марта 2024 года любые призывы под табу. И для кандидатов, и в СМИ, и от граждан. Если вы 15, 16 или 17 марта будете проводить массовые мероприятия, распространять агитационные материалы или публично выступать в поддержку кандидата (и делать все остальное из карточки № 1), станете нарушителем закона.
4
И что будет тем, кто нарушит закон и будет агитировать?
В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 5.8 "Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации...". По ней гражданин получит штраф от 1000 до 2000 рублей, должностное лицо – от 2000 до 5000, партия или юридическое лицо – от 20 до 100 тысяч рублей.
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