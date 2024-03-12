Что запрещено делать на избирательном участке в дни выборов президента

Выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года

12 марта 2024, 06:15, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Через четыре дня в России стартуют выборы главы государства. Большинство россиян пойдут 15-17 марта на избирательные участки. И для них amic.ru подготовил памятку, что запрещено делать на УИКе.

1 Можно ли на участке фотографировать и делать селфи, снимать видео? Право вести фото- и видеосъемку процесса имеют только СМИ и наблюдатели. Но и простому избирателю фотографировать тоже можно. Например, свой бюллетень, себя в кабинке, себя или семью на фоне баннера с выборами или просто на участке. Помните, что в законе есть строгий запрет на нарушение тайны волеизъявления других людей. Например, нельзя снимать так, чтобы в кадр попали чьи-то персональные данные (то есть стол, где выдают бюллетени, или чужой паспорт), урну для голосования. Фотографировать других людей тоже не стоит.

2 Можно ли зайти в кабинку с родственником или другом? Нет, нельзя. В кабинку вы должны входить без других избирателей. Но вы можете взять с собой несовершеннолетнего ребенка.

3 Можно ли проголосовать за мужа или жену, маму или сына, если они не смогли прийти сами? Категорически запрещено. Вам выдадут только один бюллетень. И только по вашему паспорту.

4 Можно ли помочь проголосовать другому избирателю, если он сам попросил? Да, можно. Но только если он сам не может проголосовать, например, плохо видит. И вы должны уведомить комиссию, что получили такую просьбу.

5 Можно ли советовать другим, за кого голосовать? Нельзя, это строго запрещено. Вы можете обсуждать этот вопрос в частной беседе. Но если вы будете агитировать за кого-то из кандидатов на участке или рядом с ним, это могут расценить как нарушение закона. Напомним, что на выборах будут не только члены комиссии, но и независимые наблюдатели и сотрудники полиции (у которых есть право составить протокол об административном нарушении). По той же причине в дни выборов не рекомендуется публиковать в соцсетях бюллетень так, чтобы было видно, за кого вы проголосовали. Это тоже могут расценить как агитацию, а она в дни выборов строго запрещена. А еще нельзя продавать или распространять товары с именем кандидатов или символикой партии.