Что запрещено делать на избирательном участке в дни выборов президента
Выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года
12 марта 2024, 06:15, Александра Черданцева
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Через четыре дня в России стартуют выборы главы государства. Большинство россиян пойдут 15-17 марта на избирательные участки. И для них amic.ru подготовил памятку, что запрещено делать на УИКе.
1
Можно ли на участке фотографировать и делать селфи, снимать видео?
Помните, что в законе есть строгий запрет на нарушение тайны волеизъявления других людей. Например, нельзя снимать так, чтобы в кадр попали чьи-то персональные данные (то есть стол, где выдают бюллетени, или чужой паспорт), урну для голосования.
Фотографировать других людей тоже не стоит.
2
Можно ли зайти в кабинку с родственником или другом?
Нет, нельзя. В кабинку вы должны входить без других избирателей. Но вы можете взять с собой несовершеннолетнего ребенка.
3
Можно ли проголосовать за мужа или жену, маму или сына, если они не смогли прийти сами?
Категорически запрещено. Вам выдадут только один бюллетень. И только по вашему паспорту.
4
Можно ли помочь проголосовать другому избирателю, если он сам попросил?
Да, можно. Но только если он сам не может проголосовать, например, плохо видит. И вы должны уведомить комиссию, что получили такую просьбу.
5
Можно ли советовать другим, за кого голосовать?
По той же причине в дни выборов не рекомендуется публиковать в соцсетях бюллетень так, чтобы было видно, за кого вы проголосовали. Это тоже могут расценить как агитацию, а она в дни выборов строго запрещена.
А еще нельзя продавать или распространять товары с именем кандидатов или символикой партии.
6
Можно ли задержаться на участке?
Запрета быть сколько угодно долго на участке в законе нет. Вы можете прийти, спокойно почитать информацию обо всех кандидатах, посидеть-подумать и только потом проголосовать. Но сколько бы вы ни находились на участке, нельзя мешать работе комиссии и другим избирателям. И, конечно, нельзя нарушать общественный порядок.
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024
11:16:10 12-03-2024
А песни петь можно?
11:33:35 12-03-2024
нет главного, можно ли придти взять бумажку и уйти ?
12:29:54 12-03-2024
Не можно голосовать против всех.