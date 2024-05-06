"Что сделано, то сделано". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" извинился за вечеринку с дракой

Владимир Завьялов попросил прощения у болельщиков и руководства команды

06 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Фото: Владимир Завьялов / "Динамо-Барнаул"

Уже бывший игрок "Динамо-Барнаул", один из самых легендарных футболистов в истории клуба Владимир Завьялов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" записал видеообращение, в котором извинился за вечеринку после выездного матча, закончившуюся дракой. В результате инцидента руководство клуба расторгло контракт с Владимиром Завьяловым, а еще нескольким футболистам сделало выговор.

В видеообращении Владимир Завьялов не стал пересказывать детали скандальной истории. Нападающий попросил прощения у болельщиков и руководства барнаульского "Динамо" за этот неприятный инцидент. Футболист поблагодарил семью и друзей за поддержку. По его словам, после той вечеринки ему регулярно звонят знакомые и предлагают помощь.

"К сожалению, что сделано, то сделано. Если бы сейчас была возможность все вернуть назад, я бы не задумываясь все исправил. Теперь мне нужно вынести из этой истории урок и сделать свою жизнь лучше. Сейчас у меня много времени подумать о будущем. Последние две недели были одними из самых тяжелых в моей жизни", – сообщил Владимир Завьялов.

Легенда "Динамо" рассказал, что не хотел так заканчивать карьеру в клубе, которому он посвятил 15 лет своей жизни. А также добавил, что в настоящее время понял, что нет ничего лучше в жизни, чем семья.

"Нужно двигаться дальше. Футбол любить меньше я точно после этого не буду. Хотелось бы вернуться на футбольное поле. Начинается новый этап в моей жизни", – резюмировал Владимир Завьялов.

Ранее стало известно, что "Динамо-Барнаул" завершил служебное разбирательство в отношении нескольких футболистов. В связи с нарушением пунктов контракта были приняты следующие меры: Антону Петухову, Юрию Юдину и Егору Щеблыкину объявлен выговор. С Владимиром Завьяловым клуб расторг трудовой договор по обоюдному согласию.

По данным amic.ru, после одного из выездных матчей игроки "Динамо" устроили алкогольную вечернику, которая перешла позже в небольшую драку с прохожими на улице.