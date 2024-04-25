ФК "Динамо-Барнаул" уволил лучшего бомбардира из-за вечеринки после апрельского матча

Еще троим футболистам объявили выговор

25 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" / Фото: amic.ru

"Динамо-Барнаул" завершил служебное разбирательство в отношении нескольких футболистов, сообщил клуб в своем Telegram-канале.

"В связи с нарушением пунктов контракта были приняты следующие решения: Антону Петухову, Юрию Юдину и Егору Щеблыкину объявлен выговор. С Владимиром Завьяловым клуб принял решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в интересах футбольного клуба детали служебного разбирательства не разглашаются.

Как уточнил в своем Telegram-канале алтайский спортивный журналист Ярослав Махначев, дело касается некой вечеринки после одного из матчей.