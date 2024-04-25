ФК "Динамо-Барнаул" уволил лучшего бомбардира из-за вечеринки после апрельского матча
Еще троим футболистам объявили выговор
25 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
"Динамо-Барнаул" завершил служебное разбирательство в отношении нескольких футболистов, сообщил клуб в своем Telegram-канале.
"В связи с нарушением пунктов контракта были приняты следующие решения: Антону Петухову, Юрию Юдину и Егору Щеблыкину объявлен выговор. С Владимиром Завьяловым клуб принял решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в интересах футбольного клуба детали служебного разбирательства не разглашаются.
Как уточнил в своем Telegram-канале алтайский спортивный журналист Ярослав Махначев, дело касается некой вечеринки после одного из матчей.
"Бывший игрок "Темпа" Егор Щеблыкин в январе переходит в "Динамо", в апреле после первой игры (у него как раз был день рождения) становится участником after party, которое заканчивается выговором троим и разрывом контракта с лучшим бомбардиром Завьяловым", – рассказал Махначев.
14:08:00 25-04-2024
Неужто вечеринка была голая? Иначе откуда такая жестокость к игрокам?
14:46:33 25-04-2024
Гость (14:08:00 25-04-2024) Неужто вечеринка была голая? Иначе откуда такая жестокость к... Зава точно голяком на столе станцевал! Раньше его за бухалово не выгоняли- только если в загул с исчезновением...
14:10:57 25-04-2024
За вечеринку???? Не верю!!!! Чего горбатого лепите?
14:18:48 25-04-2024
Значит годная вечеринка состоялась! Молодцы!
16:40:53 25-04-2024
Как Вова сыну в глаза то смотреть будет.? Мальчишка футболом занимается, на батины игры ходил.
18:26:06 25-04-2024
Гость (16:40:53 25-04-2024) Как Вова сыну в глаза то смотреть будет.? Мальчишка футболом... Устроится на завод и нормально будет смотреть. Одним футболом с вечеринками на СВО не победить.