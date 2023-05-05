Алиса Теплякова — девочка-вундеркинд, чьи родители судятся за её образование

05 мая 2023, 16:17, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

История российского вундеркинда Алисы Тепляковой в 2021 году взорвала интернет. Девочка, которой сейчас десять лет, уже окончила школу и поступила в МГУ.

Сейчас родители Алисы судятся с престижным университетом. Очередное заседание прошло накануне, 4 мая. Из-за чего ведутся тяжбы – читайте на amic.ru.

1 Кто такая Алиса Теплякова и что о ней известно? Алиса Теплякова окончила школу к возрасту, когда обычно учёбу в ней только начинают, – в семь лет. Она сдала ЕГЭ по русскому языку на 82 балла, по математике – на 76 баллов, по биологии – на 64 балла и информатике, а позже – вступительный экзамен в МГУ. В престижный вуз девочка поступила в 2021 году, когда ей было девять лет. Она прошла на психологический факультет по специальности "Психология служебной деятельности". Но не на бюджет, а платно. Алиса начала ускоренное обучение, на этом настаивали её родители, в частности, отец Евгений Тепляков. Но из-за этого через некоторое время разразился скандал и дело дошло до суда.

3 Из-за чего родители Алисы Тепляковой судятся с МГУ? Уже с середины сентября 2021 года Алиса перестала появляться на занятиях в МГУ, отмечает "Комсомольская правда". Её родители высказали множество претензий к вузу, мол, там девочку не хотят обучать по особой программе – ускоренно и индивидуально. Тепляковы подали в суд на МГУ. Очередное заседание состоялось 4 мая 2023 года. На него пришёл только Евгений Тепляков, а вот Наталии, матери Алисы, не было.

4 Что было на заседании? На заседании 4 мая Евгений Тепляков заподозрил судью в предвзятости, а также потребовал сделать процесс закрытым, потому что на заседании озвучивают персональные данные несовершеннолетней, сообщает "Комсомольская правда". Затем он заявил, что будет истцом (при том, что до этого истцами были Наталия и Алиса) и ему нужно дополнительное время, чтобы ознакомиться с материалами дела. – Вы же ознакомились, не раз приходили для этого в суд, – удивилась судья.

– Не успел. И подписи моей об ознакомлении нет, – парировал Евгений. Теплякову в суде пошли навстречу и дали десять дней на ознакомление с материалами дела. Отметим, что МГУ на заседании представляли два юриста. Они не стали возражать против требования Теплякова сделать суд закрытым. И вообще всячески подчёркивали, что уважают его позицию как истца. Но попросили суд приобщить к делу индивидуальный учебный план – большой лист размером А2, не меньше. Якобы этот план учёный совет психфака разработал специально для Алисы. Её родителей приглашали ознакомиться, но те якобы отказались. Об этом есть должностная записка.

5 Что сейчас с Алисой Тепляковой? Непонятно. Ни семья Тепляковых, ни вуз не признаются, является ли Алиса студенткой МГУ или её всё же отчислили за пропуски. При этом некоторые СМИ утверждали, что девочка якобы учится сразу в пяти университетах. Летом 2022 года Евгений Тепляков и вовсе заявил, что хочет перевести дочку в "Синергию". Но ректор вуза Артём Васильев заявил, что это невозможно. "В нашем университете все программы являются практико-ориентированными и все студенты с первого курса проходят практики и стажировки. У каждого факультета есть пул партнёров-работодателей, в которые вуз направляет студентов уже после первого семестра. Согласно Трудовому кодексу, работодатель в России не имеет права принимать на стажировку детей младше 14 лет", – объяснил Васильев "Комсомольской правде". В октябре 2022-го "КП" также писала, что Алиса прошла в Финуниверситет на факультет прикладной информатики.

6 Что известно о семье Тепляковых? У Наталии и Евгения восемь детей. 1 марта 2023-го стало известно, что у них родился ещё один ребёнок. Семья Тепляковых тянется к знаниям, а к материальным ценностям относится спокойно. Евгений считает, что всем необходимым многодетные семьи должно обеспечивать государство, пишет woman.ru. На одежду, обувь, развлечения, походы в кафе и рестораны чета Тепляковых предпочитает не тратиться. Если родители и закупают вещи, то оптом, не учитывая при этом цвета, материалы и фасоны. Главное для них – комфорт и приемлемые цены. Фрукты Тепляковы покупают редко и, как правило, заменяют их фруктовыми пюре, которые многодетным выдают бесплатно. Для питания они выбирают свинину, пельмени категории Б, сосиски, макароны, рис, картошку и хлеб. Итого на продукты у семьи уходит менее 20 тыс. рублей, отмечало издание. Кроме всего прочего, у Тепляковых есть непродуктовые расходы – порядка 10 тыс. рублей ежемесячно. Из них около 300 рублей уходит на бытовую химию, 1,8 тыс. рублей – на памперсы.

8 Кем работают родители Алисы Тепляковой? Родители Алисы Тепляковой в 2021 году признавались, что давно нигде не работают. Ни в офисе, ни на фрилансе. Все силы они отдают обучению своих вундеркиндов и их подготовку к экзаменам.