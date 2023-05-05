Что сейчас с Алисой Тепляковой, поступившей в МГУ в 9 лет. За что судятся её родители
Алиса Теплякова — девочка-вундеркинд, чьи родители судятся за её образование
05 мая 2023, 16:17, Анастасия Бичакова
История российского вундеркинда Алисы Тепляковой в 2021 году взорвала интернет. Девочка, которой сейчас десять лет, уже окончила школу и поступила в МГУ.
Сейчас родители Алисы судятся с престижным университетом. Очередное заседание прошло накануне, 4 мая. Из-за чего ведутся тяжбы – читайте на amic.ru.
Кто такая Алиса Теплякова и что о ней известно?
Из-за чего родители Алисы Тепляковой судятся с МГУ?
Уже с середины сентября 2021 года Алиса перестала появляться на занятиях в МГУ, отмечает "Комсомольская правда". Её родители высказали множество претензий к вузу, мол, там девочку не хотят обучать по особой программе – ускоренно и индивидуально.
Тепляковы подали в суд на МГУ. Очередное заседание состоялось 4 мая 2023 года. На него пришёл только Евгений Тепляков, а вот Наталии, матери Алисы, не было.
Что было на заседании?
На заседании 4 мая Евгений Тепляков заподозрил судью в предвзятости, а также потребовал сделать процесс закрытым, потому что на заседании озвучивают персональные данные несовершеннолетней, сообщает "Комсомольская правда".
Затем он заявил, что будет истцом (при том, что до этого истцами были Наталия и Алиса) и ему нужно дополнительное время, чтобы ознакомиться с материалами дела.
– Вы же ознакомились, не раз приходили для этого в суд, – удивилась судья.
– Не успел. И подписи моей об ознакомлении нет, – парировал Евгений.
Теплякову в суде пошли навстречу и дали десять дней на ознакомление с материалами дела.
Отметим, что МГУ на заседании представляли два юриста. Они не стали возражать против требования Теплякова сделать суд закрытым. И вообще всячески подчёркивали, что уважают его позицию как истца. Но попросили суд приобщить к делу индивидуальный учебный план – большой лист размером А2, не меньше.
Якобы этот план учёный совет психфака разработал специально для Алисы. Её родителей приглашали ознакомиться, но те якобы отказались. Об этом есть должностная записка.
Что сейчас с Алисой Тепляковой?
Непонятно. Ни семья Тепляковых, ни вуз не признаются, является ли Алиса студенткой МГУ или её всё же отчислили за пропуски.
При этом некоторые СМИ утверждали, что девочка якобы учится сразу в пяти университетах. Летом 2022 года Евгений Тепляков и вовсе заявил, что хочет перевести дочку в "Синергию".
Но ректор вуза Артём Васильев заявил, что это невозможно.
"В нашем университете все программы являются практико-ориентированными и все студенты с первого курса проходят практики и стажировки. У каждого факультета есть пул партнёров-работодателей, в которые вуз направляет студентов уже после первого семестра. Согласно Трудовому кодексу, работодатель в России не имеет права принимать на стажировку детей младше 14 лет", – объяснил Васильев "Комсомольской правде".
В октябре 2022-го "КП" также писала, что Алиса прошла в Финуниверситет на факультет прикладной информатики.
Что известно о семье Тепляковых?
У Наталии и Евгения восемь детей. 1 марта 2023-го стало известно, что у них родился ещё один ребёнок.
Семья Тепляковых тянется к знаниям, а к материальным ценностям относится спокойно.
Евгений считает, что всем необходимым многодетные семьи должно обеспечивать государство, пишет woman.ru.
На одежду, обувь, развлечения, походы в кафе и рестораны чета Тепляковых предпочитает не тратиться. Если родители и закупают вещи, то оптом, не учитывая при этом цвета, материалы и фасоны. Главное для них – комфорт и приемлемые цены.
Фрукты Тепляковы покупают редко и, как правило, заменяют их фруктовыми пюре, которые многодетным выдают бесплатно.
Для питания они выбирают свинину, пельмени категории Б, сосиски, макароны, рис, картошку и хлеб. Итого на продукты у семьи уходит менее 20 тыс. рублей, отмечало издание.
Кроме всего прочего, у Тепляковых есть непродуктовые расходы – порядка 10 тыс. рублей ежемесячно. Из них около 300 рублей уходит на бытовую химию, 1,8 тыс. рублей – на памперсы.
Кем работают родители Алисы Тепляковой?
На что живут Тепляковы?
Семья живёт на пособия и выплаты. О доходах Тепляковых на данный момент ничего неизвестно, но ngs.ru писал о них ранее, в 2021-м.
Начнём с того, что Евгений Тепляков позиционирует себя как воспитателя и учителя домашней школы (ещё раз напомним, что он помогает осваивать школьную программу собственным детям).
За эту деятельность, по данным на 2021 год, десятки тысяч рублей ему платило государство. И это законно: в Москве воспитатель семейного детского сада может получать от 70 тыс. рублей, это официальная поддержка многодетных.
Дальше. Семья получает выплаты по уходу за малолетним ребёнком (до 1,5 лет. Такой малыш у Тепляковых в 2021 году был один. Он, конечно, уже подрос. Но ведь теперь у них снова младенец).
В 2021-м сумма таких выплат составляла 30 тыс. рублей в месяц.
Также родители Алисы Тепляковой получали (и, вероятно, получают) пособия для многодетных и малообеспеченных, так как оба – безработные.
Помимо этого, им начисляли путинские выплаты на детей, рождённых с 2018 года, – 11 тыс. рублей за троих.
Если сложить всё это, то доход семьи – больше 200 тыс. рублей.
16:30:04 05-05-2023
Чтобы получать пособия, кто-то из родителей в многодетной семье должен работать не менее года. За этим строго следят. Одному разрешается не работать . Так что, прежде чем считать чужие деньги, нужно хотя бы законы посмотреть
18:52:19 06-05-2023
Откуда данные по балам? Девочка сдала в 2021г биологию на 44, информатику и кт на 43, математику на 39, русский язык на 67, в 2022г информатику и кт 56, математику на 52, обществознание на 49.
20:03:30 06-05-2023
Каким образом он работает воспитателем семейного детского сада, если он то по судам таскается, то в институты старших возит. Проверку бы провести.
19:37:25 08-05-2023
Гость (20:03:30 06-05-2023) Каким образом он работает воспитателем семейного детского са... Ага, щазз! Проверить его захотели. Гр. Тепляков искренне убеждён, что ему обязаны давать всё, что он потребует, и при этом никто не имеет права требовать от него отчёта. Он живёт по принципу "Мой дом - моя крепость" и вот уже несколько лет посторонних в квартиру не пускает. А когда папаша бегает по делам, оборону в квартире держит супруга. И ничего с ними поделать нельзя. Чтобы вскрыть дверь в квартиру и проверить условия проживания детей, нужны о-о-очень веские основания и сильное желание госорганов. Ни того, ни другого пока в наличии не имеется...
20:43:55 06-05-2023
У девочки были другие баллы по ЕГЭ, намного меньше, проверяйте информацию!
00:52:59 07-05-2023
Баллы у неё были гораздо ниже. За 4 экзамена у неё было 200 баллов: 47 ДВИ и остальные 153 за 3 ЕГЭ.
03:07:40 07-05-2023
не переверайте, речь идет о выброшенных деньгах на ветер, испорченной репутации и чести маленькой девочки. Мне кажется, два адвоката здесь мало, чтобы всем объяснить спектакль - лучшего Вуза страны
02:33:20 15-05-2023
Гость (20:03:30 06-05-2023) Каким образом он работает воспитателем семейного детского са... А еще он ну очень много времени проводит в соцсетях , где постоянно с кем то срёт.ся - спорит, хамит, самоутверждается , унижает.