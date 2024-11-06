Избирателям республиканец пообещал "золотую эпоху", а также заявил о намерении остановить войны

06 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Он уверенно обошел свою соперницу от партии демократов Камалу Харрис, сообщают западные СМИ. Триумф республиканца подтверждают и различные политические лидеры.

Сам Трамп уже успел выступить перед своими сторонниками во Флориде. Главное из его речи – в материале amic.ru.

Невиданная победа

Прежде всего Дональд Трамп подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США". По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.

"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Хочу поблагодарить американский народ за невероятную честь быть избранным вашим 47-м президентом", – сказал Дональд Трамп.

Не только президент, но и конгресс

Также избранный президент заявил о том, что республиканцы, судя по всему, установят контроль над обеими палатами конгресса. Плюсом к палате представителей, в которой партия сохранит большинство, добавится и сенат.

"Америка дала нам беспрецедентные и широкие полномочия. Мы вернули контроль над сенатом. Это здорово", – сообщил Трамп.

"Золотая эпоха" и прекращение войн

Трамп пообещал американскому народу, что период его президентства станет "поистине золотым веком для США". В частности, он заявил о намерениях останавливать войны, а не начинать их.

"Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны", – сказал Трамп.По его мнению, идеальным будет сценарий, при котором Штатам не придется задействовать свою армию.

"Мы хотим, чтобы у нас были сильные вооруженные силы, но в идеале нам не придется задействовать их. Как вы знаете, на протяжении четырех лет (первый президентский срок Трампа. – Прим. ред.) мы не вели войн", – утверждает республиканец.Напомним, еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении разрешить конфликт на Украине.

Комплименты Маску

Трамп высказался и об одном из своих главных сторонников – Илоне Маске. Избранный президент назвал бизнесмена "супергением" и подчеркнул, что таких в Америке немного.

"Он уникальный человек, он особенный, супергений. Мы должны защищать наших гениев. У нас не так много таких людей", – сказал Дональд Трамп. Напомним, Трамп намерен предложить Маску пост главы комиссии по эффективности правительства. Бизнесмен уже заявлял о готовности принять предложение.

За медицину будет отвечать Кеннеди

Также Дональд Трамп с трибуны заявил, что предложит один из постов в системе здравоохранения страны Роберту Кеннеди – младшему.

"Поэтому я просто хочу сказать от имени этой замечательной группы людей, это трудолюбивые люди, это фантастические люди. И мы можем добавить несколько имен, например, Роберт Кеннеди – младший, который собирался помочь сделать Америку снова здоровой. Он отличный парень, и он действительно хочет сделать кое-что, и мы позволим ему это сделать", – сказал Трамп.Победу Дональда Трампа на выборах президента США уже признали несколько международных лидеров. В частности, свои поздравления народному избраннику уже направили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.