Что сказал Дональд Трамп после своей победы на выборах президента США?
Избирателям республиканец пообещал "золотую эпоху", а также заявил о намерении остановить войны
06 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Он уверенно обошел свою соперницу от партии демократов Камалу Харрис, сообщают западные СМИ. Триумф республиканца подтверждают и различные политические лидеры.
Сам Трамп уже успел выступить перед своими сторонниками во Флориде. Главное из его речи – в материале amic.ru.
Невиданная победа
Прежде всего Дональд Трамп подтвердил свою победу, назвав себя "47-м президентом США". По его мнению, аналогов этому триумфу в американской истории нет.
"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Хочу поблагодарить американский народ за невероятную честь быть избранным вашим 47-м президентом", – сказал Дональд Трамп.
Не только президент, но и конгресс
Также избранный президент заявил о том, что республиканцы, судя по всему, установят контроль над обеими палатами конгресса. Плюсом к палате представителей, в которой партия сохранит большинство, добавится и сенат.
"Америка дала нам беспрецедентные и широкие полномочия. Мы вернули контроль над сенатом. Это здорово", – сообщил Трамп.
"Золотая эпоха" и прекращение войн
Трамп пообещал американскому народу, что период его президентства станет "поистине золотым веком для США". В частности, он заявил о намерениях останавливать войны, а не начинать их.
"Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны", – сказал Трамп.По его мнению, идеальным будет сценарий, при котором Штатам не придется задействовать свою армию.
"Мы хотим, чтобы у нас были сильные вооруженные силы, но в идеале нам не придется задействовать их. Как вы знаете, на протяжении четырех лет (первый президентский срок Трампа. – Прим. ред.) мы не вели войн", – утверждает республиканец.Напомним, еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении разрешить конфликт на Украине.
Комплименты Маску
Трамп высказался и об одном из своих главных сторонников – Илоне Маске. Избранный президент назвал бизнесмена "супергением" и подчеркнул, что таких в Америке немного.
"Он уникальный человек, он особенный, супергений. Мы должны защищать наших гениев. У нас не так много таких людей", – сказал Дональд Трамп. Напомним, Трамп намерен предложить Маску пост главы комиссии по эффективности правительства. Бизнесмен уже заявлял о готовности принять предложение.
За медицину будет отвечать Кеннеди
Также Дональд Трамп с трибуны заявил, что предложит один из постов в системе здравоохранения страны Роберту Кеннеди – младшему.
"Поэтому я просто хочу сказать от имени этой замечательной группы людей, это трудолюбивые люди, это фантастические люди. И мы можем добавить несколько имен, например, Роберт Кеннеди – младший, который собирался помочь сделать Америку снова здоровой. Он отличный парень, и он действительно хочет сделать кое-что, и мы позволим ему это сделать", – сказал Трамп.Победу Дональда Трампа на выборах президента США уже признали несколько международных лидеров. В частности, свои поздравления народному избраннику уже направили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.
16:26:59 06-11-2024
Джо Байден считает, что сегодня он победит, готовится к поздравлениям
17:09:46 06-11-2024
Такое ощущение, что Президента РФ выбирают...🤣