НОВОСТИПолитика

Медведев назвал одно полезное для России качество Дональда Трампа

При этом Медведев не уверен, что Трамп сможет сопротивляться системе

06 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, не будет тратить много денег на поддержку Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации", – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что Украина находится в этом же списке: "Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее".

Напомним, Трамп набрал 277 голосов выборщиков, а его соперница Камала Харрис – 226. Чтобы стать президентом, необходимо 270 голосов выборщиков. Трампа уже поздравляют с победой.

Американский флаг / Фото: unsplash.com

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Комментарии 8

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гость

15:12:56 06-11-2024

Как то фиолетово - у нас в рф достаточно своих проблем.

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Гость

15:40:45 06-11-2024

гость (15:12:56 06-11-2024) Как то фиолетово - у нас в рф достаточно своих проблем.... своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Могут создать больше

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Гость

08:01:59 07-11-2024

Гость (15:40:45 06-11-2024) своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Мо...
Проблемы сами себе создаете. А на всех потом киваете.

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Бартоломео

10:04:41 23-11-2024

Гость (15:40:45 06-11-2024) своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Мо... А как же - "Санкции нам на пользу " , с колен там всё встаёт , более лучше одеваться , рожь и судопроизводство!!! А?

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Гость

15:13:19 06-11-2024

не любит тратить деньги на разных прихлебателей --- хорошее свойство

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ППШариков

16:03:42 06-11-2024

Для штатов война это бизнес, а бизнесмен он хороший.

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Гость

18:24:26 06-11-2024

У Трампа, действительно, чрезвычайно "полезное качество": ему дела нет до морали - была бы лишь выгода! Имея тождественное жизненное кредо, один из пары наших "тандемщиков" недаром его подметил и оценил...

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Бартоломео

09:52:01 23-11-2024

Гость (15:40:45 06-11-2024) своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Мо... А как же - "Санкции нам на пользу " , с колен там всё встаёт , более лучше одеваться , рожь и судопроизводство!!! А?

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