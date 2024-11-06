Медведев назвал одно полезное для России качество Дональда Трампа
При этом Медведев не уверен, что Трамп сможет сопротивляться системе
06 ноября 2024, 15:10, ИА Амител
Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, не будет тратить много денег на поддержку Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации", – отметил Медведев.
Он подчеркнул, что Украина находится в этом же списке: "Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее".
Напомним, Трамп набрал 277 голосов выборщиков, а его соперница Камала Харрис – 226. Чтобы стать президентом, необходимо 270 голосов выборщиков. Трампа уже поздравляют с победой.
15:12:56 06-11-2024
Как то фиолетово - у нас в рф достаточно своих проблем.
15:40:45 06-11-2024
гость (15:12:56 06-11-2024) Как то фиолетово - у нас в рф достаточно своих проблем.... своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Могут создать больше
08:01:59 07-11-2024
Гость (15:40:45 06-11-2024) своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Мо...
Проблемы сами себе создаете. А на всех потом киваете.
10:04:41 23-11-2024
Гость (15:40:45 06-11-2024) своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Мо... А как же - "Санкции нам на пользу " , с колен там всё встаёт , более лучше одеваться , рожь и судопроизводство!!! А?
15:13:19 06-11-2024
не любит тратить деньги на разных прихлебателей --- хорошее свойство
16:03:42 06-11-2024
Для штатов война это бизнес, а бизнесмен он хороший.
18:24:26 06-11-2024
У Трампа, действительно, чрезвычайно "полезное качество": ему дела нет до морали - была бы лишь выгода! Имея тождественное жизненное кредо, один из пары наших "тандемщиков" недаром его подметил и оценил...
09:52:01 23-11-2024
Гость (15:40:45 06-11-2024) своих проблем -- половину из которых создали санкции США. Мо... А как же - "Санкции нам на пользу " , с колен там всё встаёт , более лучше одеваться , рожь и судопроизводство!!! А?