Медведев назвал одно полезное для России качество Дональда Трампа

При этом Медведев не уверен, что Трамп сможет сопротивляться системе

06 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, не будет тратить много денег на поддержку Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации", – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что Украина находится в этом же списке: "Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее".

Напомним, Трамп набрал 277 голосов выборщиков, а его соперница Камала Харрис – 226. Чтобы стать президентом, необходимо 270 голосов выборщиков. Трампа уже поздравляют с победой.