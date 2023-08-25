Что сказал Владимир Путин про крушение самолета Евгения Пригожина?
Расследование обязательно будет доведено до конца, заверил президент России
25 августа 2023, 10:27, ИА Амител
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин 24 августа прокомментировал крушение самолёта, в котором предположительно находился руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. В ходе встречи с врио главы ДНР российский лидер рассказал про своё отношение к Пригожину и про ход расследования. Стенограмму встречи опубликовал официальный сайт Кремля.
Что именно сказал Путин про крушение самолёта в Тверской области, читайте в материале amic.ru.
1
Что Владимир Путин сказал про крушение самолёта Пригожина?
Президент подтвердил, что, "по первичным данным", в самолёте находились Евгений Пригожин и сотрудники компании "Вагнер". Путин выразил слова соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что "это всегда трагедия".
"Это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", - высказался Путин о погибших сотрудниках "Вагнера".
2
Что Путин сказал про самого Пригожина?
Пригожина Владимир Путин назвал талантливым человеком и бизнесменом, который добивался успеха не только в России, но и за границей. Президент отметил, что знаком с Евгением Пригожиным еще с 90-х.
"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы", - сказал глава государства.
Путин также пояснил, какую деятельность Пригожин вёл в Африке. По словам президента, там основатель "Вагнера" занимался нефтью и газом, драгоценными металлами и камнями.
3
Как Владимир Путин прокомментировал ход расследования авиакатастрофы?
Путин пообещал, что расследование обязательно будет доведено до конца. Предварительные следственные действия уже начались, отметил президент.
"Оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время", - закончил Владимир Путин.
4
Что случилось с самолётом и правда ли, что Пригожин погиб?
Официального подтверждения нет, поскольку требуется проведение генетической экспертизы. Но большинство источников склоняется к тому, что Евгений Пригожин всё-таки был в самолёте в момент его крушения в Тверской области.
Подробнее о том, что случилось с самолётом и кто еще был на его борту, читайте в нашем материале.
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина
10:42:40 25-08-2023
Расследование обязательно будет доведено до конца --- в конце выйдут на Байдена
11:10:31 25-08-2023
Гость (10:42:40 25-08-2023) Расследование обязательно будет доведено до конца --- в конц... «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
12:16:03 25-08-2023
как и Курск....все само вышло
12:40:19 25-08-2023
Какие же тут примитивы обитают.... В тупых головах только одна извилина, и эта извилина "рождает" конгениальную версию: кровавый путенг самолично из стингера шмальнул самолёт... Эта версия чрезвычайно распространена у сектантов "убийства" Евдокимова и "заказанного" Лебедя...
13:00:21 25-08-2023
У меня две версии и я склоняюсь к кровавому Байдену
13:02:56 25-08-2023
Гость (12:40:19 25-08-2023) Какие же тут примитивы обитают.... В тупых головах только од... Да приматы просто, а не комментаторы. Поэтому и жизнь такая в Барнауле, потому что жителей тупоголовых здесь полно.
14:14:43 25-08-2023
Гость (13:02:56 25-08-2023) Да приматы просто, а не комментаторы. Поэтому и жизнь такая ... жителей тупоголовых здесь полно --- тупой народ всегда виноват
13:17:11 25-08-2023
Как и с Немцовым,беру под свой контроль расследование,не волнуйтесь).Хотел бы я так отвечать
13:33:49 25-08-2023
9 (13:17:11 25-08-2023) Как и с Немцовым,беру под свой контроль расследование,не вол... Убийцу посадили. Что не так? Немцову трепать языком нужно было меньше.
14:57:41 25-08-2023
Гость (13:33:49 25-08-2023) Убийцу посадили. Что не так? Немцову трепать языком нужно бы... Смешной ваш ответ. Кто заказал Немцова, вам известно имя заказчика? Это и есть самый главный вопрос.
09:25:04 26-08-2023
Возможно это нам всем урок. Так будет и с тобой, если продолжить делать серьёзные ошибки.