Расследование обязательно будет доведено до конца, заверил президент России

25 августа 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин 24 августа прокомментировал крушение самолёта, в котором предположительно находился руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. В ходе встречи с врио главы ДНР российский лидер рассказал про своё отношение к Пригожину и про ход расследования. Стенограмму встречи опубликовал официальный сайт Кремля.

Что именно сказал Путин про крушение самолёта в Тверской области, читайте в материале amic.ru.

1 Что Владимир Путин сказал про крушение самолёта Пригожина? Президент подтвердил, что, "по первичным данным", в самолёте находились Евгений Пригожин и сотрудники компании "Вагнер". Путин выразил слова соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что "это всегда трагедия". "Это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем", - высказался Путин о погибших сотрудниках "Вагнера".

2 Что Путин сказал про самого Пригожина? Пригожина Владимир Путин назвал талантливым человеком и бизнесменом, который добивался успеха не только в России, но и за границей. Президент отметил, что знаком с Евгением Пригожиным еще с 90-х. "Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы", - сказал глава государства. Путин также пояснил, какую деятельность Пригожин вёл в Африке. По словам президента, там основатель "Вагнера" занимался нефтью и газом, драгоценными металлами и камнями.

3 Как Владимир Путин прокомментировал ход расследования авиакатастрофы? Путин пообещал, что расследование обязательно будет доведено до конца. Предварительные следственные действия уже начались, отметил президент. "Оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время", - закончил Владимир Путин.