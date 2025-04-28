"Что случилось?" Барнаульцы жалуются на пропажу автобусов № 57

По словам читателя, такая ситуация сохранится до осени

28 апреля 2025, 15:10, ИА Амител

Скриншот маршрута № 57 в сервисе "2ГИС"

Жители Барнаула пожаловались на пропажу автобусов № 57. Судя по данным сервиса "2ГИС", сейчас на маршруте находятся всего четыре автобуса.

"Что случилось с 57-м?", "57-й сегодня вообще собирается ездить? За 35 минут ни одного автобуса", – пишут барнаульцы на карте сервиса.

Читатель amic.ru также рассказал, что до осени автобусы по этому маршруту действительно будут ходить реже.