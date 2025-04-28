"Что случилось?" Барнаульцы жалуются на пропажу автобусов № 57
По словам читателя, такая ситуация сохранится до осени
28 апреля 2025, 15:10, ИА Амител
Скриншот маршрута № 57 в сервисе "2ГИС"
Жители Барнаула пожаловались на пропажу автобусов № 57. Судя по данным сервиса "2ГИС", сейчас на маршруте находятся всего четыре автобуса.
"Что случилось с 57-м?", "57-й сегодня вообще собирается ездить? За 35 минут ни одного автобуса", – пишут барнаульцы на карте сервиса.
Читатель amic.ru также рассказал, что до осени автобусы по этому маршруту действительно будут ходить реже.
"Дня три назад водитель сделал объявление, что четыре автобуса до осени отдали на садоводческие маршруты", – отметил он.
15:35:58 28-04-2025
нужно еще поднять стоимость проезда и желательно налом в карман
15:43:23 28-04-2025
С этим наликом - оборзели вкрай, как так и надо. Налоговой вообще нет.
15:43:44 28-04-2025
"Дня три назад водитель сделал объявление, что четыре автобуса до осени отдали на садоводческие маршруты"-------- Кто-то свистит так, что аж мешки слетают, которые ворочать тяжело... Вот прям половину автопарка взяли и отдали на сады? Или руководство просчитало, что 4 машины с садов им привезет денег больше, чем 4 машины в городе? Хотя правды мы никогда не узнаем...
15:46:34 28-04-2025
по-моему 57 всегда так ходил
17:32:54 28-04-2025
Покажите договор на данный маршрут, сколько автобусов там прописано и с какой частотой они должны ходить по маршруту. Пускай хоть что хоть куда отдают - но договор должен соблюдаться. За несоблюдение - гнать в шею со штрафами.
17:43:07 28-04-2025
29 маршрут хочу!! Волнуюсь и жалуюсь!!(((((((((((((((((((((
18:08:37 28-04-2025
гость (17:43:07 28-04-2025) 29 маршрут хочу!! Волнуюсь и жалуюсь!!(((((((((((((((((((((... Там где базировался 29 маршрут - теперь автобусный парк 10 и 1 маршрута. Так что это с подачи администрации его закрыли. Не выгодно перевозчикам чтоб жители за 20 минут до медицинского кластера добирались, надо чтоб 2.5-3 часа до Спартака, а потом еще пересадку сделали . Как добираются пациенты их мало волнует.
06:54:54 29-04-2025
гость (17:43:07 28-04-2025) 29 маршрут хочу!! Волнуюсь и жалуюсь!!(((((((((((((((((((((... 37 тоже обещали запустить ,а воз и ныне там.
06:57:36 29-04-2025
гость (17:43:07 28-04-2025) 29 маршрут хочу!! Волнуюсь и жалуюсь!!(((((((((((((((((((((... И что бы конечные остановки были возле подъезда и возле работы?