Что случилось с мужем Дианы Гурцкой?
Мужа Дианы Гурцкой не стало на минувших выходных
22 мая 2023, 10:35, Анастасия Бичакова
Замглавы Минобрнауки, муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко скончался на 47-м году жизни в субботу, 20 мая.
Что с ним произошло – в материале amic.ru.
Что случилось?
Петру Кучеренко стало плохо, когда он возвращался из рабочей поездки на Кубу.
Борт, на котором находился муж Дианы Гурцкой, приземлился в Минеральных Водах. Там врачи пытались оказать помощь чиновнику, но спасти его, увы, не удалось. Все попытки сделать это оказались тщетными.
"20 мая скончался статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Александрович Кучеренко. <...> Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича", – сообщили в Минобрнауки.
Что стало причиной смерти Петра Кучеренко?
По данным некоторых российских СМИ, причиной смерти Петра Кучеренко могли стать проблемы с сердцем.
Но официального подтверждения этой информации пока нет. Amic.ru следит за развитием событий.
А Диана Гурцкая как-то прокомментировала смерть мужа?
Нет, Диана Гурцкая не давала никаких комментариев о смерти мужа.
"Какой комментарий она сейчас даст? Вы же понимаете, она "мёртвая" сейчас сама", – сказал msk1.ru брат певицы и по совместительству продюсер Роберт.
Биография Петра Кучеренко
Пётр Кучеренко родился в Дудинке (Красноярский край) 3 мая 1977 года.
В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Кучеренко – доктор наук, профессор.
В 1999-2001 годах был помощником депутатов Госдумы и членов Совета федерации.
В 2006-2010 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.
С 2007 по 2012 год был преподавателем, доцентом, профессором Российского университета дружбы народов.
С 2012 по 2014 год – руководитель аппарата Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.
С 2014 по 2020 год – руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
С 30 марта 2020-го – замминистра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го – статс-секретарь – замминистра.
Пётр Кучеренко был женат на Диане Гурцкой. Они состояли в браке 17 лет. У них растёт 15-летний сын.
11:26:30 22-05-2023
Соболезнование Диане и ее сыну
18:17:43 22-05-2023
Скоропостижно .Значит убили.
10:30:46 23-05-2023
Мои соболезнования семье Такой молодой 46 лет и сердце,мне скоро 43 года когда болит сердце мама самной ругается что я ее не слушаю и не иду таблетки пить.
10:46:32 23-05-2023
Этот персонаж голосовал за повышение пенсионного возраста, а сам даже не дожил до пенсии, так что сочувствия к таким персонажам нет.