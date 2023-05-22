Пётр Кучеренко родился в Дудинке (Красноярский край) 3 мая 1977 года.

В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Кучеренко – доктор наук, профессор.

В 1999-2001 годах был помощником депутатов Госдумы и членов Совета федерации.

В 2006-2010 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.

С 2007 по 2012 год был преподавателем, доцентом, профессором Российского университета дружбы народов.

С 2012 по 2014 год – руководитель аппарата Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

С 2014 по 2020 год – руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

С 30 марта 2020-го – замминистра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го – статс-секретарь – замминистра.

Пётр Кучеренко был женат на Диане Гурцкой. Они состояли в браке 17 лет. У них растёт 15-летний сын.