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Что случилось с мужем Дианы Гурцкой?

Мужа Дианы Гурцкой не стало на минувших выходных

22 мая 2023, 10:35, Анастасия Бичакова

Кадр из видео
Кадр из видео

Замглавы Минобрнауки, муж певицы Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко скончался на 47-м году жизни в субботу, 20 мая.

Что с ним произошло – в материале amic.ru.

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Что случилось?

Петру Кучеренко стало плохо, когда он возвращался из рабочей поездки на Кубу.

Борт, на котором находился муж Дианы Гурцкой, приземлился в Минеральных Водах. Там врачи пытались оказать помощь чиновнику, но спасти его, увы, не удалось. Все попытки сделать это оказались тщетными.

"20 мая скончался статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Александрович Кучеренко. <...> Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича", – сообщили в Минобрнауки.

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Что стало причиной смерти Петра Кучеренко?

По данным некоторых российских СМИ, причиной смерти Петра Кучеренко могли стать проблемы с сердцем.

Но официального подтверждения этой информации пока нет. Amic.ru следит за развитием событий.

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А Диана Гурцкая как-то прокомментировала смерть мужа?

Нет, Диана Гурцкая не давала никаких комментариев о смерти мужа.

"Какой комментарий она сейчас даст? Вы же понимаете, она "мёртвая" сейчас сама", – сказал msk1.ru брат певицы и по совместительству продюсер Роберт.

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Биография Петра Кучеренко

Пётр Кучеренко родился в Дудинке (Красноярский край) 3 мая 1977 года.

В 2001 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". Кучеренко – доктор наук, профессор.

В 1999-2001 годах был помощником депутатов Госдумы и членов Совета федерации.

В 2006-2010 годах работал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов.

С 2007 по 2012 год был преподавателем, доцентом, профессором Российского университета дружбы народов.

С 2012 по 2014 год – руководитель аппарата Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

С 2014 по 2020 год – руководитель аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

С 30 марта 2020-го – замминистра науки и высшего образования, а с 17 июня 2021-го – статс-секретарь – замминистра.

Пётр Кучеренко был женат на Диане Гурцкой. Они состояли в браке 17 лет. У них растёт 15-летний сын.

утраты

Комментарии 4

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Гость

11:26:30 22-05-2023

Соболезнование Диане и ее сыну

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Гость

18:17:43 22-05-2023

Скоропостижно .Значит убили.

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Ананим

10:30:46 23-05-2023

Мои соболезнования семье Такой молодой 46 лет и сердце,мне скоро 43 года когда болит сердце мама самной ругается что я ее не слушаю и не иду таблетки пить.

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Гость

10:46:32 23-05-2023

Этот персонаж голосовал за повышение пенсионного возраста, а сам даже не дожил до пенсии, так что сочувствия к таким персонажам нет.

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