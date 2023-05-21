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Диана Гурцкая не комментирует смерть своего мужа Петра Кучеренко

Брат певицы заявил, что сейчас семье не до журналистов

21 мая 2023, 16:39, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Российская певица Диана Гурцкая не комментирует смерть своего мужа, замминистра образования и науки России Петра Кучеренко. Об этом сообщает Пятый канал.

Брат исполнительницы, Роберт, заявил, что сейчас семье не до журналистов.

Напомним, что Пётр Кучеренко скончался 20 мая. Чиновник возвращался из рабочей поездки на Кубу, в самолёте ему стало плохо.

Борт приземлился в Минеральных Водах, к месту приехали врачи, однако спасти Кучеренко не удалось.

Комментарии 2

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Гость

03:37:45 22-05-2023

Кчему этот пошлый пиар на смерти

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Гость

10:19:27 22-05-2023

при чем тут пиар? у людей горе.. она не комментирует, ей сейчас как то не до этого...

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