Диана Гурцкая не комментирует смерть своего мужа Петра Кучеренко

Брат певицы заявил, что сейчас семье не до журналистов

21 мая 2023, 16:39, ИА Амител

Кадр из видео

Российская певица Диана Гурцкая не комментирует смерть своего мужа, замминистра образования и науки России Петра Кучеренко. Об этом сообщает Пятый канал.

Брат исполнительницы, Роберт, заявил, что сейчас семье не до журналистов.

Напомним, что Пётр Кучеренко скончался 20 мая. Чиновник возвращался из рабочей поездки на Кубу, в самолёте ему стало плохо.

Борт приземлился в Минеральных Водах, к месту приехали врачи, однако спасти Кучеренко не удалось.