Крупные лесные пожары "душат" сразу несколько регионов Урала и Сибири. Несколько сёл сгорели почти дотла, многие лишились крова. Десятки людей погибли

10 мая 2023, 16:05, Анастасия Бичакова

Спасатели на протяжении нескольких дней (а кое-где и недель) тушат крупные лесные пожары, которые полыхают сразу в нескольких регионах Урала и Сибири. Они обрушились на Курганскую, Тюменскую, Свердловскую и Новосибирскую области, а также Забайкалье. Ситуация крайне напряжённая, от стихии уже сгорели сотни домов и погибли десятки людей.

Что известно о пожарах на Урале и в Сибири, а также об их причинах – в материале amic.ru.

1 Пожары в Курганской области Пожары в Курганской области унесли множество человеческих жизней. Число погибших, сообщил ТАСС вечером 9 мая, достигло 19 человек. Ещё у 13 человек ранения разной степени тяжести.



























Фото: МЧС России Огонь бушует почти везде. Две деревни, Юлдус и Плоское, сгорели фактически дотла. "Просто слёзы наворачиваются. Люди выскакивали в чём были, выходили на трассы, мимо проезжающие машины подбирали их", – рассказала news.ru одна из местных жительниц.

2 Пожары в Тюменской области Жители нескольких населённых пунктов в Тюменской области тоже вынужденно покинули свои дома из-за сильных пожаров. 7 мая 2023 года в информационном центре регионального правительства рассказали, откуда были эвакуированы люди. "На Ирбитском тракте – деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском – посёлок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык – эвакуация со стороны Червишевского МО", – сказано в сообщении. Огонь начал атаковать Тюменскую область 3 мая. Он нанёс ущерб сотням строений, сообщили российские СМИ. Но точных данных об их количестве, в том числе от экстренных служб, пока нет. Amic.ru следит за развитием событий. И, увы, есть жертвы. В частности, при тушении пожара в окрестностях деревни Красный Яр в ночь на 8 мая трагически погиб 49-летний местный житель. Ещё два человека получили травмы, одного из них госпитализировали, сообщили 8 мая на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами.

3 Пожары в Свердловской области В Свердловской области обстановка крайне напряжённая. Там стихия бушует уже несколько недель, а пожарные едва успевают останавливать огонь, подчёркивает "Газета.ру". По состоянию на утро 9 мая в регионе действовали аж 64 природных пожара. Пламя охватило свыше 54,1 га леса. В связи с этим режим ЧС был введён в нескольких муниципалитетах – в частности, Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Уточним, что в результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорело порядка 180 строений. Наиболее крупный пожар произошёл в посёлке Сосьва 2 мая. Огонь частично уничтожил посёлок. "В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды. <...> К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много", – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

4 Пожары в Новосибирской области В Новосибирской области вдоль трассы в Каргатском районе 8 мая произошёл ландшафтный пожар, который распространялся в сторону нескольких населённых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пишет ngs.ru. "В настоящее время угрозу поселениям от перехода огня отбили, продолжается работа по ликвидации возгорания сухой травы. В муниципальном районе также работает оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области для контроля и помощи местным властям в организации всех необходимых мероприятий по своевременному реагированию на пожары, защите поселений от огня", – отметили в ведомстве. По данным МЧС, за 7 мая выявили 450 термических точек, из них порядка 300 вблизи населённых пунктов.

5 Как помогают пострадавшим от пожаров Пострадавших от пожаров и эвакуированных жителей Урала отправили в пункты временного размещения. Для них организовали сборы вещей, предметов гигиены, игрушек и т.д. В общем, всё, чем можно помочь. Власти, в свою очередь, пообещали выплаты тем, кто потерял имущество при пожарах. В Курганской области их размер составит от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от тяжести нанесённого имуществу ущерба, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы региона Вадима Шумкова. В Тюменской области погорельцам также обещают материальную поддержку – 50 тыс. рублей. Точные размеры выплат в Свердловской области не называют. При этом известно, что там поддержку вовсю оказывают уже несколько недель. Пострадавшие от пожаров получили помощь на общую сумму 22 млн рублей, сообщало РИА Новости 2 мая.

6 Как борются со стихийным бедствием Пожары на Урале и в Сибири тушат как экстренные службы, так и просто неравнодушные люди. Например, в Свердловской области к тушению привлекли более 4,5 тыс. специалистов, 6 тыс. волонтёров, более 500 тыс. единиц техники, в том числе самолёты Бе-200 и Ил-76, а также вертолёты Ми-8. Во многих пострадавших регионах, в том числе в Тюменской области, для помощи в тушении создали специальные волонтёрские отряды, к которым присоединяются тысячи человек.

7 Что стало причиной пожаров Основной причиной пожаров в Сибири и на Урале стала сухая, жаркая погода. Но эксперты считают, что могут быть виноваты люди, не соблюдающие пожарную безопасность. "Когда люди нарушают правила разведения огня, приготовления шашлыков, не тушат за собой костры или специально поджигают, а потом убегают, не сообщая в экстренные службы", – заявил news.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев.