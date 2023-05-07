Барнаульский торговый центр вспыхнул вечером 6 мая

07 мая 2023, 13:26, ИА Амител

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Крупный пожар произошёл в Барнауле вечером 6 мая. Загорелся хорошо известный каждому горожанину торговый центр "Норд-Вест". В соцсетях появилось многочисленные видео, на которых здание полыхает открытым огнём. Спасателям быстро удалось потушить возгорание.

Рассказываем, что известно о пожаре в "Норд-Весте", из-за чего он произошёл и как сильно пострадал торговый центр.

1 Что произошло? Пожар в "Норд-Весте" произошёл поздним вечером 6 мая. Пользователи в соцсетях сообщили о том, что к зданию торгового центра, из которого валит густой дым, съехалось много пожарных расчётов. Появились и многочисленные видео, на которых одна из секций ТЦ полыхает открытым огнём. Сообщалось также, что загорелось одно из заведений общепита, расположенных в здании. Фото: кадр из видео в сообществе "Вкурсе 22" Впрочем, пожар удалось довольно быстро потушить. Уже в 23:16 алтайское управление МЧС сообщило, что возгорание ликвидировано.

2 Есть ли пострадавшие в пожаре в "Норд-Весте"? Нет. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. Пожар произошёл вечером, когда магазины и заведение были уже закрыты.

3 Как сильно пострадал ТЦ "Норд-Вест"? По данным МЧС, выгорело 75 квадратных метров торговых площадей. С огнём боролись 34 человека личного состава и 9 единиц техники. Утром 7 мая на месте происшествия побывал корреспондент amic.ru. Секция, где произошло возгорание, выгорела полностью. От заведения, где, как пишут, и начался пожар, практически ничего не осталось. Сейчас специалисты устраняют последствия возгорания. Как будет работать (и будет ли) "Норд-Вест" в ближайшее время и как его будут восстанавливать, пока неизвестно. Фото: amic.ru / Алина Богомолова

4 Из-за чего произошёл пожар в торговом центре "Норд-Вест"? О причинах произошедшего пока не сообщается. Теперь специалистам предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул пожар в барнаульском торговом центре.