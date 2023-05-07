Пожар в "Норд-Весте". Что о нём известно и как сильно пострадал торговый центр?
Барнаульский торговый центр вспыхнул вечером 6 мая
07 мая 2023, 13:26, ИА Амител
Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Крупный пожар произошёл в Барнауле вечером 6 мая. Загорелся хорошо известный каждому горожанину торговый центр "Норд-Вест". В соцсетях появилось многочисленные видео, на которых здание полыхает открытым огнём. Спасателям быстро удалось потушить возгорание.
Рассказываем, что известно о пожаре в "Норд-Весте", из-за чего он произошёл и как сильно пострадал торговый центр.
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Что произошло?
Пожар в "Норд-Весте" произошёл поздним вечером 6 мая. Пользователи в соцсетях сообщили о том, что к зданию торгового центра, из которого валит густой дым, съехалось много пожарных расчётов.
Появились и многочисленные видео, на которых одна из секций ТЦ полыхает открытым огнём. Сообщалось также, что загорелось одно из заведений общепита, расположенных в здании.
Впрочем, пожар удалось довольно быстро потушить. Уже в 23:16 алтайское управление МЧС сообщило, что возгорание ликвидировано.
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Есть ли пострадавшие в пожаре в "Норд-Весте"?
Нет. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет.
Пожар произошёл вечером, когда магазины и заведение были уже закрыты.
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Как сильно пострадал ТЦ "Норд-Вест"?
По данным МЧС, выгорело 75 квадратных метров торговых площадей. С огнём боролись 34 человека личного состава и 9 единиц техники.
Утром 7 мая на месте происшествия побывал корреспондент amic.ru. Секция, где произошло возгорание, выгорела полностью. От заведения, где, как пишут, и начался пожар, практически ничего не осталось.
Сейчас специалисты устраняют последствия возгорания. Как будет работать (и будет ли) "Норд-Вест" в ближайшее время и как его будут восстанавливать, пока неизвестно.
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Из-за чего произошёл пожар в торговом центре "Норд-Вест"?
О причинах произошедшего пока не сообщается. Теперь специалистам предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул пожар в барнаульском торговом центре.
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Горел ли ТЦ "Норд-Вест" раньше?
Да. Крупный пожар в "Норд-Весте" был в 2017 году. Тогда возгорание произошло в одном из подсобных помещений торгового центра. По данным МЧС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тот раз тоже обошлось без пострадавших: пожар тоже случился поздним вечером. Причиной происшествия стало короткое замыкание.
14:24:48 07-05-2023
А проверки были ,или на расслабоне , без проверок! Вся страна полыхает из за горе предпринимателей!
17:58:00 07-05-2023
Я там была но я видела что было замыкание в проводах... Думаю всё очень сильно испугались, я живу в доме соеденëнном с норд-вестом.
19:02:29 07-05-2023
Как проверка поможет, если загорится китайский блок питания, зарядка от телефона? У родственницы много лет назад ЖК-телевизор сгорел открытым огнем, пока она была на работе. Благо пожар не распространился по квартире. Кошку еле откачали, надышалась дымом. У людей холодильники загораются, стиральные машины. Всем наука - максимально все выключать из розеток, уходя из дома.
07:24:01 09-05-2023
Гость (19:02:29 07-05-2023) Как проверка поможет, если загорится китайский блок питания,... И холодильник отключать?
23:14:49 08-05-2023
Ткаченко) Ай ай ай! надо меньше башлять на проверки
07:02:09 09-05-2023
Ткаченко ! Это тебе свыше прилетело. Толи ещё будет ! Ещё не мешало бы к тебе налоговую полицию отправить . Все твои махинации вскрыть . И Кондакова И. Вместе с подружкой из налоговой посадить .