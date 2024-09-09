Что стало причиной смерти бессменного ведущего КВН Александра Маслякова?

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет

09 сентября 2024, 09:55, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: телеграм-канал КВН

8 сентября в Москве скончался Александр Масляков – руководитель и бессменный ведущий известной юмористической телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Несколько лет он боролся с тяжелой болезнью. Последние свои дни заслуженный деятель искусств России провел в паллиативном отделении одной из столичных больниц. Что стало причиной его смерти, рассказывает amic.ru.

Что случилось с Александром Масляковым?

Ведущий скончался от рака легких, с которым долго боролся, пишет Telegram-канал Shot. Этот диагноз Александру Маслякову врачи поставили в 2022 году. Тогда в ходе обследования выяснилось, что опухоль злокачественная и неоперабельная. Спровоцировать ее могло курение, а также коронавирус, который протекал в тяжелой форме. 2 февраля 2022 года Масляков сообщил, что второй раз заразился COVID-19 и уходит на самоизоляцию. Тогда он был вынужден пропустить первые игры сезона КВН. Позже Масляков еще несколько раз появился в качестве ведущего, а затем окончательно покинул передачу.

По данным СМИ, восемь месяцев назад врачи предупредили Маслякова, что лечение уже не поможет. Последние полгода Масляков был в очень плохом состоянии, с трудом разговаривал и передвигался, ему было тяжело дышать. Он находился в отделении паллиативной помощи московской больницы, с ним рядом были его близкие.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", – сообщается в Telegram-канале передачи.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Помимо КВН, Масляков был причастен к созданию других легендарных телепроектов, таких как "Алло, мы ищем таланты!" и "А ну-ка, девушки!".

Где похоронят Александра Маслякова?

Дата прощания и кладбище, на котором похоронят Александра Маслякова, пока не объявлены.