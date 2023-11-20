Что стало причиной смерти экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева?

До 80-летнего юбилея Аман Тулеев не дожил полгода

20 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: правительство Кузбасса

20 ноября на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который управлял Кузбассом более 20 лет. Он считался одним из главных "долгожителей" среди руководителей регионов. Слухи о его смерти появлялись в Сети многократно, но в этот раз фальсификация исключена: о невосполнимой утрате в своем телеграм-канале сообщил действующий губернатор региона Сергей Цивилев.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев – губернатор Кемеровской области с 1997 по 2018 год, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России", – говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти Амана Тулеева?

На данный момент причина смерти Тулеева официально не названа. Однако известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. В 2016 году состояние Амана Тулеева ухудшилось – ему было все сложнее передвигаться без помощи, а после операции в 2017 году губернатор редко попадал в объективы видеокамер.

В связи с его длительным отсутствием несколько раз появлялись слухи о его возможной отставке, но каждый раз они не соответствовали действительности. С поста губернатора он ушел в 2018-м после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек.

Чем запомнился Аман Тулеев, читайте тут.