Что стало причиной смерти экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева?
До 80-летнего юбилея Аман Тулеев не дожил полгода
20 ноября 2023, 11:30, ИА Амител
20 ноября на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который управлял Кузбассом более 20 лет. Он считался одним из главных "долгожителей" среди руководителей регионов. Слухи о его смерти появлялись в Сети многократно, но в этот раз фальсификация исключена: о невосполнимой утрате в своем телеграм-канале сообщил действующий губернатор региона Сергей Цивилев.
"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев – губернатор Кемеровской области с 1997 по 2018 год, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России", – говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти Амана Тулеева?
На данный момент причина смерти Тулеева официально не названа. Однако известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. В 2016 году состояние Амана Тулеева ухудшилось – ему было все сложнее передвигаться без помощи, а после операции в 2017 году губернатор редко попадал в объективы видеокамер.
В связи с его длительным отсутствием несколько раз появлялись слухи о его возможной отставке, но каждый раз они не соответствовали действительности. С поста губернатора он ушел в 2018-м после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", который унес жизни 64 человек.
Чем запомнился Аман Тулеев, читайте тут.
11:48:44 20-11-2023
Горняки в Кузбассе в среднем живут лет 50, не больше.
12:25:07 20-11-2023
Гость (11:48:44 20-11-2023) Горняки в Кузбассе в среднем живут лет 50, не больше.... А он так-то и не горняк, он чиновник.
12:36:56 20-11-2023
Гость (12:25:07 20-11-2023) А он так-то и не горняк, он чиновник.... Понятно, что, в отличие от чисто русских работяг-горняков, мог позволить себе летать на личном бизнесджете лечиться в Англию, Германию и Израиль. Хотя всё, что там требовалось - это с молодости меньше есть, поскольку и гипертония, и диабет - следствие хронического переедания.
12:21:59 20-11-2023
И деньги наверное были, но здоровье не купишь
12:37:30 20-11-2023
И в 18 веке князья и графы жили по 80 лет, а крестьяне 30-40 лет.
17:15:32 20-11-2023
Гость (12:37:30 20-11-2023) И в 18 веке князья и графы жили по 80 лет, а крестьяне 30-40... Откуда вы это знаете?? Бабушка рассказывала??