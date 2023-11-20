Он 20 лет возглавлял Кемеровскую область и за это время стал одним из самых успешных российских политиков

20 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области

Утром в понедельник, 20 ноября, скончался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев на 80-м году жизни. Информацию об этом опубликовали СМИ региона. Тулеев по праву считался одним из самых известных руководителей региона в современной истории страны. Рассказываем интересные факты о жизни человека, который 20 лет руководил Кузбассом.

Детство и работа на железной дороге

Настоящее имя и отчество Тулеева – Амангельды Молдагазыевич. Имя и отчество Аман Гумирович стал использовать в 60-е годы из соображений благозвучия. Родился будущий политик 13 мая 1944 года в городе Красноводске Туркменской ССРР. Отец – казах – погиб на фронте в 1943 году, еще до рождения сына. Мать – Мунира Файзовна (после гибели супруга вышла замуж за Иннокентия Ивановича Власова).

В 1964 году Аман Тулеев с отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, в 1973 году – заочное отделение Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог". Уже позже – в 1988 году – окончил Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Тулеев почти три десятка лет своей жизни отдал железной дороге. Начав карьеру дежурным по станции, он дослужился до начальника Кемеровской железной дороги. Начал работу в 1964 году в качестве стрелочника на железнодорожной станции Краснодар-1 дежурным по железнодорожной станции Мундыбаш Кемеровской области.

Затем в течение трех лет служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. После службы вернулся в пос. Мундыбаш на прежнее место работы. С 1969 года занимал должность начальника железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, в 1973-1978 годах был начальником железнодорожной станции г. Междуреченска. В 1988 году Аман Тулеев назначен начальником Кемеровской железной дороги.

Опытный политик

В 1968-1991 годах – член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В марте 1990 года Аман Тулеев был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем – депутатом Верховного совета РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу № 46. Фактически руководил законодательной властью в регионе. В апреле 1991 года трудовыми коллективами шахтеров и работников Кемеровской железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. В 1991 году поддержал ГКЧП, за что попал в немилость Бориса Ельцина.

12 декабря 1993 года Аман Тулеев был избран депутатом Совета Федерации РФ I созыва по Кемеровскому двухмандатному избирательному округу. С апреля 1994-го по июль 1996-го Аман Тулеев был депутатом, председателем Законодательного собрания Кемеровской области.

Трижды – в 1991, 1996 и 2000 годах – Тулеев баллотировался в президенты России.

В августе 1996 года вошел в состав правительства страны и занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

Губернатор Кузбасса

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет, с 1997 года. Трижды избирался и дважды назначался на пост главы региона. Так, на губернаторских выборах в 1997 году он набрал 94,5% голосов, в 2001 году – 93,5%, в 2015 году – 96,69%. Тулеев считался знаковой фигурой в российской политике. Его прекрасно знали далеко за пределами региона.

При Амане Тулееве Кузбасс стал одним из самых развитых регионов не только Сибири, но и всей страны.

За свою карьеру Тулеев зарекомендовал себя как опытный переговорщик с террористами и бандитами. В 1991 году он помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году вел переговоры с мужчиной, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году принял участие в операции по обезвреживанию злоумышленника. В 2007 году Тулеев вел переговоры с милиционером, угрожавшим взорвать жилой дом. В 2009 году – с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке.

Почему ушел в отставку

Свою должность губернатор Тулеев покинул досрочно в 2018 году. До этого он перенес операцию на позвоночнике, после чего в СМИ начали активно говорить о его скором уходе с поста. Однако истинная причина, отмечали эксперты, была связана с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня". В марте 2018-го в результате пожара погибли 64 человека. Спустя несколько дней после трагедии Тулеев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке.

Аман Тулеев удостоен различных наград самого высокого уровня. В частности, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней и Александра Невского.