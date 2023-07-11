Госдума приняла закон о цифровом рубле
Новая дополнительная форма российской национальной валюты будет в обращении наряду с наличными и безналичными рублями
11 июля 2023, 23:07, ИА Амител
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
Новая дополнительная форма российской национальной валюты будет в обращении наряду с наличными и безналичными рублями. При этом цифровой рубль не будут привлекать во вклады и депозиты.
Принятые поправки закрепляют за Банком России статус оператора платформы, а также наделяет регулятор полномочиями по ее организации. Кроме того он должен будет гарантировать пользователям тайну о счетах и об их операциях.
При этом инициативой не предусмотрены дополнительные ограничения на операции с цифровыми рублями. Доступ будут выдавать участники системы — банки, а в некоторых случаях и сам оператор.
09:50:47 12-07-2023
Война войной а цифровизация по расписанию! Если Набиуллина говорит что цифровой рубль никогда не заменит наличные, или что пенсии не будут платиться только в цифровых рублях - значить будет ровно наоборот! В Китае как локомотиве всех социальных экспериментов с мая 2023 в городе Чаншу бюджетникам будут платить зарплату только в цифровых юанях. Будущее очевидно! Контроль доступной суммы, контроль покупок, доходы-расходы как на ладони. А и исходя из величины социального рейтинга можно будет вводить лимиты на доходы/расходы, штрафовать и т.д.