Госдума приняла закон о цифровом рубле

Новая дополнительная форма российской национальной валюты будет в обращении наряду с наличными и безналичными рублями

11 июля 2023, 23:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая дополнительная форма российской национальной валюты будет в обращении наряду с наличными и безналичными рублями. При этом цифровой рубль не будут привлекать во вклады и депозиты.

Принятые поправки закрепляют за Банком России статус оператора платформы, а также наделяет регулятор полномочиями по ее организации. Кроме того он должен будет гарантировать пользователям тайну о счетах и об их операциях.

При этом инициативой не предусмотрены дополнительные ограничения на операции с цифровыми рублями. Доступ будут выдавать участники системы — банки, а в некоторых случаях и сам оператор.