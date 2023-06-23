Из-за давления воды батискаф с людьми сжало как банку

23 июня 2023, 10:49, ИА Амител

Батискаф "Титан" / Фото: oceangate.com

Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу "Титан". Все его пассажиры погибли и произошло это не из-за нехватки кислорода, уточняют американские ВМС. Они зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа из-за имплозии. Что это такое и были ли у людей шансы на спасение, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое имплозия?

Если обычный взрыв направлен вовне, то имплозия является его полной противоположностью – взрыв направлен внутрь. Корпус аппарата не выдержал давления, и его просто сжало толщей воды на большой глубине как банку, сообщил на Sky News представитель Береговой охраны США, контр-адмирал Джо Могер. Обломки батискафа обнаружили в 487 метрах от места крушения "Титаника". И есть сведения, что разрушился "Титан" спустя всего несколько часов после погружения.

Есть доказательства, что "Титан" разрушился так быстро?

По данным The Wall Street Journal, американские военно-морские силы (ВМС) зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа "Титан" с помощью секретного оборудования, сообщает РБК.

Поиски с помощью "секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок", военные начали сразу, как только с батискафом прервалась связь. А спустя несколько часов после старта поисковых работ, аппаратура зафиксировала, предположительно, звук имплозии. И произошло это рядом с местом обнаружения обломков. Найдут ли пассажиров "Титана" – большой вопрос.

Погружения к "Титанику" происходили раньше?

Подводные туры компания OceanGate начала организовывать еще в 2017 году, а к "Титанику" первые богатые туристы спустились в 2021-м. На 2023 год было запланировано 13 восьмидневных экспедиций к затонувшему лайнеру. Но с безопасностью у шестиметрового аппарата, управляемого джойстиком для видеоигр, явно были проблемы. Появляется все больше таких свидетельств. И, как выяснилось, перед погружением участники подписали соглашение об отказе от следственных действий, в котором трижды упоминался "летальный исход", а значит, они сознательно шли на риск, ссылается на данные Daily Mail "Российская газета".

Напомним, частный туристический батискаф "Титан" начал погружение к останкам лайнера "Титаник" 18 июня. Цена билета составляла 250 тысяч долларов. Спустя 1 час 45 минут связь с аппаратом пропала. На его борту было пять человек: три туриста – британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также генеральный директор OceanGate 61-летний Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь "Титаника" 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.