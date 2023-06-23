Что такое имплозия, из-за которой взорвался батискаф "Титан"?
Из-за давления воды батискаф с людьми сжало как банку
23 июня 2023, 10:49, ИА Амител
Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу "Титан". Все его пассажиры погибли и произошло это не из-за нехватки кислорода, уточняют американские ВМС. Они зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа из-за имплозии. Что это такое и были ли у людей шансы на спасение, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое имплозия?
Если обычный взрыв направлен вовне, то имплозия является его полной противоположностью – взрыв направлен внутрь. Корпус аппарата не выдержал давления, и его просто сжало толщей воды на большой глубине как банку, сообщил на Sky News представитель Береговой охраны США, контр-адмирал Джо Могер. Обломки батискафа обнаружили в 487 метрах от места крушения "Титаника". И есть сведения, что разрушился "Титан" спустя всего несколько часов после погружения.
Есть доказательства, что "Титан" разрушился так быстро?
По данным The Wall Street Journal, американские военно-морские силы (ВМС) зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа "Титан" с помощью секретного оборудования, сообщает РБК.
Поиски с помощью "секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок", военные начали сразу, как только с батискафом прервалась связь. А спустя несколько часов после старта поисковых работ, аппаратура зафиксировала, предположительно, звук имплозии. И произошло это рядом с местом обнаружения обломков. Найдут ли пассажиров "Титана" – большой вопрос.
Погружения к "Титанику" происходили раньше?
Подводные туры компания OceanGate начала организовывать еще в 2017 году, а к "Титанику" первые богатые туристы спустились в 2021-м. На 2023 год было запланировано 13 восьмидневных экспедиций к затонувшему лайнеру. Но с безопасностью у шестиметрового аппарата, управляемого джойстиком для видеоигр, явно были проблемы. Появляется все больше таких свидетельств. И, как выяснилось, перед погружением участники подписали соглашение об отказе от следственных действий, в котором трижды упоминался "летальный исход", а значит, они сознательно шли на риск, ссылается на данные Daily Mail "Российская газета".
Напомним, частный туристический батискаф "Титан" начал погружение к останкам лайнера "Титаник" 18 июня. Цена билета составляла 250 тысяч долларов. Спустя 1 час 45 минут связь с аппаратом пропала. На его борту было пять человек: три туриста – британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также генеральный директор OceanGate 61-летний Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь "Титаника" 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.
11:04:32 23-06-2023
Богатые туристы, спускавшиеся к Титанику в 2021 году, сейчас перекрестились.
11:10:05 23-06-2023
Гость (11:04:32 23-06-2023) Богатые туристы, спускавшиеся к Титанику в 2021 году, сейчас... При чем левой пяткой)
11:34:39 23-06-2023
В это в средиземном море погибло около 300 беженцев с Африки , но это пустяки, это нормально
12:04:52 23-06-2023
Постановка. Останков, конечно, не найдут. Ребята просто начали новую жизнь.
18:30:23 23-06-2023
911tm (12:04:52 23-06-2023) Постановка. Останков, конечно, не найдут. Ребята просто нача... Вы вообще представляете как найти останки на такой глубине или вы думаете они сами всплывут, или вы думаете туда так просто спуститься, вот одни попробовали и невыжили.
15:29:45 23-06-2023
Баннер на корпусе Титаника: Предлагается тур к обломкам корабля. Просим соблюдать меры безопасности.
15:34:35 23-06-2023
пофиг, а (11:34:39 23-06-2023) В это в средиземном море погибло около 300 беженцев с Африки... при чем тут африканцы?
16:08:41 23-06-2023
Гость (15:34:35 23-06-2023) при чем тут африканцы? ... просто это сравнение по сети "гуляет" вот человек и решил показать свою начитанность))))) проблема есть, конечно, что затонувшее судно с 300 пассажирами никто не обсуждает, а 6 человек утонули - горе всемирного масштаба....сюр, конечно. лицемерие западного мира зашкаливает.
20:08:54 23-06-2023
Гость (16:08:41 23-06-2023) Гость (15:34:35 23-06-2023) при чем тут африканцы? ...... О, но вас же это беспокоит примерно также, то есть - никак
18:08:14 23-06-2023
300 человек тоже самостоятельно свою судьбу выбрали.
20:51:22 23-06-2023
Погибнуть в пучине океана, еще заплатив за это 250 тыс баксов.... Как-то не привлекает такой туризм.
02:53:45 24-06-2023
запретить джойстики
08:37:38 24-06-2023
Гость (16:08:41 23-06-2023) Гость (15:34:35 23-06-2023) при чем тут африканцы? ...... Вроде тут не западный мир, а РФ. И обсуждают именно батискаф. Или это другое?