Астрологи предупреждают о коридоре затмений

13 апреля 2023, 17:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Коридор затмений начнётся (или уже начался) в апреле и завершится в первой декаде мая 2023 года. Это период между двумя ближайшими друг к другу затмениями – солнечным и лунным.

В какие даты ожидается коридор затмений, опасен ли он и какие рекомендации в связи с ним дают астрологи – читайте на amic.ru.

1 Когда коридор затмений в 2023 году? Астролог-преподаватель Инна Любимова в своём Telegram-канале пишет, что коридор затмений уже начался 13 апреля и продлится по 12 мая. По словам Любимовой, так называемый коридор начинается за неделю до солнечного затмения, а заканчивается через неделю после лунного. Однако российские СМИ не учитывают этого и чётко указывают, что коридор затмений уложится в срок с 20 апреля по 5 мая.

2 Что известно о солнечном затмении в апреле 2023? По информации "Московского комсомольца", солнечное затмение 5 мая ожидается в знаке Овен. А life.ru со ссылкой на eaomedia.ru приводит другие данные – в Тельце.

3 А в каком знаке зодиака пройдёт лунное затмение? Лунное затмение 5 мая 2023-го пройдёт в знаке Весы, утверждает "Московский комсомолец". При этом life.ru снова указывает другой знак – Скорпион.

4 Коридор затмений – это опасно? Нет. Коридор затмений – это не опасно. Но астрологи всё равно рекомендуют быть бдительными и соблюдать некоторые рекомендации, поскольку явление якобы может влиять на эмоциональный фон.