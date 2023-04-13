Что такое коридор затмений и когда он ожидается в апреле 2023?
Астрологи предупреждают о коридоре затмений
13 апреля 2023, 17:15, Анастасия Бичакова
Коридор затмений начнётся (или уже начался) в апреле и завершится в первой декаде мая 2023 года. Это период между двумя ближайшими друг к другу затмениями – солнечным и лунным.
В какие даты ожидается коридор затмений, опасен ли он и какие рекомендации в связи с ним дают астрологи – читайте на amic.ru.
Когда коридор затмений в 2023 году?
Астролог-преподаватель Инна Любимова в своём Telegram-канале пишет, что коридор затмений уже начался 13 апреля и продлится по 12 мая.
По словам Любимовой, так называемый коридор начинается за неделю до солнечного затмения, а заканчивается через неделю после лунного.
Однако российские СМИ не учитывают этого и чётко указывают, что коридор затмений уложится в срок с 20 апреля по 5 мая.
Что известно о солнечном затмении в апреле 2023?
По информации "Московского комсомольца", солнечное затмение 5 мая ожидается в знаке Овен. А life.ru со ссылкой на eaomedia.ru приводит другие данные – в Тельце.
А в каком знаке зодиака пройдёт лунное затмение?
Коридор затмений – это опасно?
Что астрологи советуют делать во время коридора затмений?
Во время коридора затмений астрологи советуют не терять осознанности. Чтобы избежать неудач и неприятностей, Инна Любимова рекомендует:
- отложить планы, переезды и новые проекты. В противном случае, по её словам, начатое дело может затянуться надолго;
- контролировать своё настроение, концентрироваться на себе и своих чувствах;
- спокойно отпускать старое и не бояться нового;
- по возможности проводить больше времени дома.
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