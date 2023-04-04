Как пережить мощную магнитную бурю в апреле и почему она может навредить технике?

Объясняет учёный АлтГУ Николай Волков

04 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Пекло"

В начале апреля ожидаются две мощные магнитные бури, которые могут серьёзно повлиять на самочувствие многих людей. Её влияние усилится с появлением на Солнце огромной корональной дыры. Как пережить бурю и влияет ли она на технику и организм человека, объяснил доцент кафедры радиофизики и теоретической физики института цифровых технологий, электроники и физики, кандидат физико-математических наук Николай Волков.

Когда ждать мощную бурю?

Первую и одну из самых мощных прогнозируют с 1 по 7 апреля. Её пик придётся на начало месяца. По данным учёных, 20-21 апреля нашу планету ожидает магнитная буря уровня G1. Это слабая буря (всего таких уровней пять).

А эта магнитная буря очень опасна?

Магнитные бури, а точнее геомагнитные бури, – это возмущения геомагнитного поля Земли, обусловленные выбросом солнечной плазмы в окружающее Солнце пространство.

"Плазма, по сути, представляет собой поток радиации. Как и любое радиоактивное излучение, оно оказывает сильное негативное влияние на всё живое на планете. К счастью, у Земли есть мощные средства защиты – атмосфера и магнитное поле, которые "ловят" большинство частиц солнечной плазмы. Тем не менее некоторая часть частиц солнечной плазмы проникает в атмосферу и достигает поверхности Земли", – приводит пресс-служба АлтГУ слова учёного Николая Волкова.

В апреле ситуация осложняется тем, что люди, соскучившись по теплу, стремятся провести на солнце как можно больше времени, получая вместе с тепловым излучением большие порции ультрафиолета. Поэтому специалисты рекомендуют начинать пользоваться солнцезащитными кремами уже весной.

Как магнитные бури влияют на технику?

Заметно. Попавшие на Землю частицы действительно могут вызывать сбои в работе техники, связи. В частности, речь идёт о спутниках, находящихся на орбите Земли.

А на организм человека она влияет?

"Вспышки" способны оказывать влияние на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. По словам Николая Волкова, Солнце оказывает огромное влияние на нашу планету. Без него на Земле не существовало бы жизни – по крайней мере, в привычной для нас форме. После длительной зимы сибиряки особенно рады весеннему солнцу, которое с каждым днём припекает всё сильнее. Количество тепла, поступающего на Землю от Солнца, определяется формой земной орбиты.

"Очевидно, что если бы Земля вращалась вокруг Солнца по круговой орбите, а само Солнце находилось в центре круга, то количество тепла, поступающего на Землю, было бы одинаковым в любое время года. Однако в начале XVII века великий немецкий учёный Иоганн Кеплер совершил фактически революцию в астрономии. Он сформулировал три закона движения небесных тел, которые и сегодня лежат в основе физического устройства не только нашей солнечной системы, но и других планетарных и даже галактических систем. В частности, первый закон Кеплера гласит, что орбиты небесных тел, в том числе и Земли, являются эллипсами – такими своего рода сплюснутыми кругами. Солнце находится в одной из особых точек – в фокусе эллипса, который не является геометрическим центром. Такая форма орбиты и положение Солнца приводят к тому, что при своём орбитальном движении Земля в разное время года находится на разных расстояниях от Солнца. Например, в зимние месяцы Земля проходит самый удалённый от Солнца участок орбиты и, как следствие, получает меньше тепла. Весной наша планета начинает приближаться к Солнцу, поток тепла увеличивается и достигает своих максимальных значений летом", – рассказал учёный.

А когда наиболее опасны бури?

Летом, когда Солнце в Северном полушарии поднимается на максимальную высоту над горизонтом. Около полудня его лучи падают на поверхность Земли почти вертикально. При этом они проходят самый короткий путь в атмосфере, и в результате взаимодействия с озоновым слоем ультрафиолетовое излучение практически не ослабляется.