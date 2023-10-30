В России выросла популярность среднесрочных и долгосрочных займов

Какие суммы можно получить на руки?

30 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K1kwQ

Кредит / Фото: jcomp / Freepik

Центробанк опубликовал "Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов" за второй квартал 2023 года. Согласно ему, портфель займов во втором квартале этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% и достиг почти 400 млрд рублей. Положительная динамика наблюдалась во всех сегментах, но больше всего увеличились объемы выдач среднесрочных и долгосрочных займов. Почему так происходит – рассказываем.

Потребительский спрос влияет на суммы

Как сообщает Центробанк, количество займов на более длительный срок вновь начало расти, так как микрофинансовые организации уже адаптировались к регуляторным ограничениям. Напомним, что теперь они обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и сообщать о рисках.

Стоит отметить, что доля займов, предоставленных микрофинансовыми организациями заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, во втором квартале 2023 года составила всего 27%. Это меньше, чем установлено макропруденциальными лимитами. По ним возможный предел таких выдач составляет 35%.

"Портфель микрозаймов на конец второго квартала 2023 года вырос до 398 млрд рублей (+15%), в том числе займы физическим лицам – 324 млрд рублей (+16%). После продолжительного замедления темпы роста портфеля начали ускоряться. Доля просроченной свыше 90 дней задолженности в портфелях МФО сохранилась на уровне 34%", – говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, растет и потребительский спрос населения. По данным ВЦИОМ, в последние годы доля россиян, у которых в семье есть займы или кредиты, выросла почти в два раза: 46% в 2023 году против 26% в 2009 году. Осенью люди чаще берут деньги на обучение, подготовку детей к школе, а также на путешествия.

Переход в онлайн повышает доступность

Еще одна причина увеличения объема займов – повышение их доступности. Так, по данным ЦБ РФ, основная часть среднесрочных займов в 2023 году выдавалась онлайн. В целом по рынку доля онлайн-займов составила 73%.

Больше сумма – выгоднее ставка

Третья причина, по которой заемщики стали чаще брать крупные суммы в МФО на длительный период, – выгодные финансовые продукты. Сегодня можно найти заем с хорошими условиями, который оптимально подойдет именно под ваши цели и возможности. Кроме того, у долгосрочных займов ставки значительно ниже, чем у займов "до зарплаты". При этом взять деньги можно на любые цели – по сути, это тот же потребительский кредит, разница лишь в том, что микрофинансовые организации не требуют большого пакета документов.

Например, собственникам автомобиля стоит обратить внимание на заем под залог ПТС. Физическим лицам он позволяет получить до 500 тыс. рублей наличными по ставке значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций. А сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей.

Оформить такой заем можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.



Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.



Кроме того, для оформления займа под залог ПТС не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заем можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом.



Важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.



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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на октябрь 2023 года.

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