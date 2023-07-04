Что такое сигнал о помощи при домашнем насилии и как он появился?

Amic.ru объясняет, что такое сигнал о помощи, который подала девочка в эфире Первого канала

04 июля 2023, 07:19, ИА Амител

Иллюстрация amic.ru

История с девочкой Вероникой, которая подала сигнал помощи о домашнем насилии в эфире Первого канала, широко разошлась по социальным сетям и стала предметом обсуждений. Новость дошла и до Госдумы, вице-спикер которой Борис Чернышев призвал включить сигнал в образовательную программу, начиная с детсада, а также рассказывать о нём в социальной рекламе. Он даже направил соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, писали "РИА Новости".

Что предложил депутат?

Борис Чернышев предложил придать знаку федеральный статус, рассказывать о нём в детсаду, в школе и в рекламе — в том числе для взрослой аудитории. Он отметил, что жест может спасти ребёнка не только в случае семейного насилия, но и при попытках похищения и других преступлениях. Но чтобы сигнал работать, надо повышать уровень гражданской сознательности, отметил он. Депутат предложил назвать жест "Сигнал Вероники" — в честь девочки, подавшей его в эфире Первого канала

Что такое сигнал о помощи?

Сигнал о помощи при домашнем насилии — это международный универсальный сигнал по помощи, который можно подать одной рукой во время видеозвонка или при личном общении. Чтобы сделать это, нужно повернуть ладонь к камере и прижать большой палец к ладони, а потом согнуть четыре других пальцев, захватывая ими прижатый большой. Сделать так можно несколько раз — чтобы сигнал увидели.

Как появился сигнал о помощи?

Его представил Каннадский женский фонд 14 апреля 2020 года. Сигнал понадобился во время пандемии COVID-19, чтобы жертвы домашнего насилия во время самоизоляции могли по видеосвязи сообщить другим людям о своей проблеме. Он был создан как инструмент для борьбы с ростом числа после этого его признала WFN, он распространился по миру и получил одобрение в разных концах света.

Что делать, если вы увидели жест?

Если вы увидели такой жест во время видеозвонка, нужно связаться с человеком по другим каналам — например, при помощи текстовых сообщений, точно узнать у него, в чём дело, и обратиться в экстренные службы, если сигналящий об этом попросит.

Где помогают детям и подросткам?

Если ребёнок показал такой жест, нужно позвонить по телефону доверия для детей подростков и их родителей +7 800 2000-122, он круглосуточный.

Также работает центр экстренной психологической помощи МЧС России. Его телефон +7 495 989-50-50.

Где помогают жертвам домашнего насилия?

В первую очередь в таком случае надо обратиться в полицию — подать заявление лично, обратиться к участковому, либо позвонить по телефону 102.

А Алтайском крае на ул. Смирнова, 79Г также есть Краевой кризисный центр для женщин. Его телефон: +7385234-22-55. Работает центр с понедельника по пятницу с 9 до 17:30.