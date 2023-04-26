Что известно о танке "Армата", который начали применять на СВО, и чем он хорош?

Amic.ru объясняет, что такое танк "Армата" и почему его так ждут в войсках

26 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Танк Т-14 "Армата"/ Фото: сайт Минобороны России

Российские военные начали использовать танки Т-14 "Армата" в зоне проведения спецоперации. Пока машины не участвуют в штурмовых действиях, пишет РИА Новости. Однако возможно, что скоро "Арматы" мы увидим непосредственно на поле боя. Amic.ru объясняет, что это за танк и почему его так ждут в российских войсках.

Что такое Т-14 и чем он хорош?

Т-14 – это российский боевой танк весом 48 тонн с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Его защита сделана из композитной многослойной брони, которая может выдерживать попадание противотанковых управляемых ракет калибром 152 мм и бронебойных оперённых подкалиберных снарядов 125 мм.

Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном, которая связывает все объекты. Она позволяет организовать онлайн-взаимодействие разных родов войск на поле боя, создать единую информационную сеть, интегрировать несколько видов связи, включая связь с беспилотниками и другими средствами разведки.

Т-14 должен использоваться в первую очередь как машина разведки. Для этого у него есть радар средней дальности, ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360°, которые могут обнаружить работу двигателей танка по выхлопу ионизированного газа, пишут "Известия". Т-14 может запускать бортовой разведывательный беспилотник "Птеродактиль" с обзорной РЛС и инфракрасным прицелом.

Танк оборудован новым поколением комплекса активной защиты "Афганит", который может перехватывать противотанковые снаряды и ослеплять противотанковые управляемые ракеты с помощью так называемых дымометаллических завес.

Кроме того, "Армата" оборудована динамическим бронированием четвёртого поколения "Малахит", который с 95%-ной вероятностью может отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатомётов и разрушать подкалиберные противотанковые снаряды. Гусеница танка защищена резиновыми пластинами, которые устойчивы к проколам.

Главная особенность "Арматы" – необитаемая башня. Три человека из экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, которая находится в передней части корпуса.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал "Вечерней Москве", что необитаемая башня "позволяет достичь феноменальной защищённости экипажа".

Чем вооружена "Армата"?

Основное вооружение танка – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М с дальностью восемь километров, пишет РИА Новости. Она может стрелять высокоточными снарядами (в том числе кумулятивными и осколочно-фугасными) и противоброневыми ракетами "Армата". Кроме основного оружия, у танка есть зенитный пулемёт калибра 12,7 мм с дистанционным управлением и с дальностью поражения воздушных целей до 1,5 км, а также спаренный с пушкой пулемёт калибра 7,62 мм для уничтожения пехоты противника. При использовании противотанковых ракет "Армата" стреляет более чем на 12 км. А орудие калибром 152 мм может стрелять ракетами на расстояние до 10 км.

Какова скорость танка?

Максимальная скорость танка на дороге – 90 километров в час, а на бездорожье – до 70 километров час. Он также может преодолевать водоёмы глубиной до 5 метров.

Сколько человек в экипаже?

Экипаж "Арматы" состоит из трёх человек. Это водитель-механик, наводчик и командир.

Когда и как создали этот танк?

Изготавливает танк "Уралвагонзавод". Т-14 призван заменить существующие на вооружении сейчас Т-72 и Т-90. Работа над "Арматой" началась в 2010 году, за основу был взят проект советского танка Т-75. Впервые Т-14 представили на параде Победы в 2015 году. В 2019 году машина начала проходить испытания. 4 декабря 2021 года "Ростех" объявил о запуске серийного производства "Арматы". Однако сейчас Т-14 в войсках всё ещё мало.

Т-14 пока не применялся на СВО?

Нет. Т-14 на Украине пока не применяются. Однако с осени 2022 года появлялись видео тренировок мобилизованных на Т-14 на полигонах. В марте в 2023 года в Сети появилось видео переброски танков по железной дороге. Сколько именно танков "отправилось" на спецоперацию, неизвестно.

А в каких-либо боях Т-14 участвовал?

Пока об этом никто не заявлял.

Каков танк "Армата" в сравнении с западными танками?

По многим техническим характеристикам "Армата" лучше западных танков – в том числе и тех, которые поставляются на Украину. Посмотреть сравнение западных машин с российскими можно здесь.