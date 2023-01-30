Что такое танки "Леопард-2", "Абрамс" и "Челленджер" и можно ли их уничтожить?

Amic.ru разобрался, что представляют собой западные танки, которые "поедут" на Украину

30 января 2023, 15:55, ИА Амител

Танк "Леопард-2"/ Фото: Leopard 2A5 / Wikimedia, Bundeswehr-Fotos

Европейские страны согласились поставить танки "Леопард-2" и "Челленджер" Украине. США отправит туда свои танки "Абрамс". С этими тремя машинами (особенно с "Леопардами") на Западе связывают надежды на украинское наступление. Amic.ru разобрался, что это за танки, можно ли их уничтожить и насколько опасны для русских солдат "Абрамсы" и "Леопарды".

Что такое "Леопард-2"?

"Леопард 2" – это основной немецкий танк, который производится с 1979 года. Он стоит на вооружении у 19 армий мира. Среди них Германия, Австрия, Венгрия, Польша, Турция, Норвегия, Швеция, Швейцария, Испания, Дания, Финляндия и так далее.

Танки имеют комбинированную многослойную броню, приборы ночного видения и стабилизованное в двух плоскостях орудие. Вооружение почти всех "Леопардов" состоит из 120-миллиметровой гладкоствольной пушки (дальностью до четырёх километров), а также двух 7,62-мм пулемётов – один спарен с пушкой, а второй, зенитный, расположен на крыше башни. На башне стоят блоки мортир, предназначенные для постановки дымовой завесы.

Система управления огнём перерабатывает большое количество данных для стрельб. Для прицеливания наводчику достаточно только выбрать мишень и поставить на неё маркер. Найти замаскированные цели помогает датчик, который реагирует на тепловое излучение. Танк развивает скорость до 75 километров в час.

Экипаж танка состоит из четырёх человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя. Последний находится в передней части корпуса, командир танка и наводчик – справа от орудия и заряжающий находится в башне.

Есть несколько серий "Леопардов" – от 2А1 до 2А4, 2A6 и самой современной A7+. Всего в Европе произвели около 3,5 тысячи таких машин, но их продолжают выпускать.

Насколько опасен "Леопард"?

"Леопард" – один из лучших танков в мире на данный момент, он занимал первые места в международных рейтингах танков. Его называют "надёжным", "живучим" и "мощным".

Танк "Леопард" / Фото: wikipedia.org

Какие страны поставят Украине "Леопарды"?

"Леопарды 2A6" Украине поставят Германия (14 штук), Польша (14 штук 2А4), Норвегия (8 штук 2А4), Португалия (4 штуки 2А6) и Канада (4 танка А4 или А6).

Зачем Украине поставили танки?

Таким образом западные страны намерены добиться стратегического перевеса Украины в военных действиях и дать украинской армии ресурсы для наступления, которое планируется весной и летом 2023 года.

Можно ли уничтожить "Леопарды"?

Да. Танки уничтожали в Афганистане и Сирии. Для этого использовали, например, ракеты противотанкового комплекса "Фагот" или "Конкурс", мины, миномёты.

Издание "Ваши Новости" со слов военных экспертов пишет, что у танков есть слабые места. При весе 60 тонн и больших размерах танку сложно преодолевать мосты, он может вязнуть в грязи. Машине нужен постоянный уход. К тому же у машины большой расход топлива. Бак рассчитан на 1,2 тысячи литров, и "Леопард" потребляет от 300 до 400 литров за 100 километров в зависимости от типа местности.

Кроме того, управлять "Леопардом" сложно и экипаж нужно соответствующим образом обучить.

А что такое "Челленджеры-2" и "Абрамсы"?

"Челленджер 2" – это британский танк. 14 таких машин поставит Украине Великобритания. От стоит на вооружении у Великобритании с 1994 года. ТАСС пишет, что при его разработке приоритетными были огневая мощь и защищённость, поэтому танк медленнее того же "Леопарда". Он разгоняется до 59 километров в час на шоссе и до 40 километров в час – на пересечённой местности. Запас хода этой машины на внутренних баках – 550 км по шоссе и 250 км по бездорожью.

Машина защищена комбинированной бронёй с керамическими элементами. Из вооружения у танка есть основное – 120-мм нарезное орудие, и вспомогательное – два 7,62-мм пулемёта. Как и в "Леопарде", экипаж здесь состоит из четырёх человек.

А M1 Abrams – это танк США, который производится ещё с 1980 года и с тех пор постоянно модернизируется. Американцы поставят украинцам 31 танк. Это один из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса более 62 тонн. Танк так же, как и "Леопарды" с "Челленджерами", вмещает четыре человека. Основное оружие "Абрамсов" – пушка 120 мм М-256. Главными преимуществами танка является высокая скорострельность, мощное бронирование, наличие навигационной системы или систему опознавания своих войск, современная электроника и мощный двигатель, который даёт танку стремительный разгон. Скорость танка по шоссе – около 70 км в час.

Сравнение танков Т-90, "Леопард-2", "Абрамс" и "Челленджер" / Фото: nakanune.ru

Российские танки хуже "Леопардов", "Челленджеров" и "Абрамсов"?

Россия на Украине сейчас воюет танками Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90 (а ещё точнее – Т-90М "Прорыв"). Формально в российской армии и Т-14 на платформе "Армата" (по техническим характеристикам она превосходит западные танки), но эти танки в СВО широкого участия пока не принимают. Однако в Минобороны Великобритании 19 января заявили, что Россия собирается в ближайшее время отправить их на Украину.

Пока что фактически самым совершенным российским танком на Украине является Т-90М "Прорыв" – глубоко модернизированная версия советского Т-72БМ. В нём есть внеракурсная защита, современная всесуточная система управления огнём. Основное вооружение "Прорыва" – 125-мм гладкоствольная пушка, которая может поражать танки врага на расстоянии до 5 км. Также Т-90М может обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Экипаж танка – три человека, что позволило уменьшить габариты машины.

Журнал "Военное обозрение" пишет, что "Леопард" имеет меньшую степень защиты, чем российские Т-90М. Также издание сообщает, что по вооружению российский танк также превосходит немецкий. Однако в силовой установке Т-90М проигрывает германской машине. Двигатель в "Леопарде" меняется за 15 минут, а в российском Т-90 на это потребуется около шести часов.

Самым распространённым в российской армии является не Т-90, а Т-72. Так вот по характеристикам "Леопард" его превосходит. Толщина лобовой брони Т-72 – до 750 мм, у "Леопарда" – до 860 мм. Полковник армии запаса Венгрии Хорват Шандор рассказал Life.ru, что у Т-72 больший процент промахов, чем у "Леопарда". Силовой установке "Леопарда" так же не так страшен перегрев, как Т-72. Скорость у Т-72 меньше – 65 км ч по шоссе и 45 км в час по пересечённой местности против 72 километров в час по шоссе и 55 километров час по пересечённой местности у "Леопардов".

Сравнение Т-72Б3 vs Leopard 2A4 / Инфографика сайта LIFE.RU

Сергей Суворов рассказал ТАСС, что уничтожить западные танки может любой из российских танков, которые участвуют в СВО. По его словам, "Леопарды" типа 2А4 могут подорвать "любой гранатомёт" и "любую противотанковую управляемую ракету".

Уязвимой зоной "Абрамса" является большой зазор между бронированием корпуса и башни. Танк слабо бронирован в районе моторно-трансмиссионного и боевого отделения, поэтому уязвим к огню мелкокалиберной артиллерии.

Кандидат военных наук и эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов рассказал ТАСС, что на британском танке "Челленджер" стоит пушка с раздельным заряжанием. То есть члену экипажа нужно вручную вставить в казённую часть оружия и достать сначала снаряд, а затем гильзу. То есть темп стрельбы может снижаться в зависимости от усталости солдата.