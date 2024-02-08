Стихия, вызвавшая транспортный коллапс в столице, теперь бушует на Урале

08 февраля 2024, 16:10, ИА Амител

Снимок циклона "Ольга" из космоса / Фото: Телеграм-канал Роскомоса

От циклона "Ольга", вызвавшего сильнейшие снегопады в Москве, могут пострадать Екатеринбург и другие уральские города. Погода там уже портится: улицы засыпает снегом, коммунальщики справляются далеко не везде, а на дорогах происходят аварии.

Непогода движется с запада на восток, оставляя за собой последствия метелей. Логично, что после Урала с "Ольгой" может встретиться и Сибирь.

Рассказываем, что это за циклон, откуда он взялся и дойдет ли до Алтайского края.

1 Что за циклон "Ольга" движется по России? Североатлантический циклон "Ольга" образовался на юге Гренландии и двинулся в сторону России. Погодное явление перемещается со скоростью примерно 50 км/ч и несет с собой метели и снегопады. За 12 часов циклон преодолевает порядка 650 километров.

2 Какие последствия циклон "Ольга" вызвал в Москве? 7 февраля циклон дошел до Москвы и накрыл столицу сильнейшими снегопадами. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за сутки выпало 12 сантиметров снега. "Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц техники", – написал глава Московской области в своем Telegram-канале. Но даже этих усилий не хватило, чтобы избежать транспортного коллапса. Ожидается, что к выходным в Москве выпадает уже четверть от месячной нормы. После снегопадов и метелей ожидается похолодание до -20 градусов. Пройдя по Москве, циклон двинулся дальше на восток, к Поволжью и Уралу. До этого он успел накрыть практически всю Центральную Россию: Тверскую, Тульскую, Владимирскую, Калужскую и Рязанскую области.

3 Какую погоду циклон принес на Урал? На Урале и без "Ольги" бушует непогода. Например, Екатеринбург заваливает снегом почти неделю. А к вечеру 8 февраля, как ожидается, до города дойдет и сам циклон, который значительно усугубит ситуацию. "Суммарно за сутки в Свердловской области ожидается до 3-8 мм осадков. В Екатеринбурге прогнозируется до 3-5 мм. В городе снег продолжается уже восемь дней подряд, с начала февраля выпало 14 мм – три четверти месячной нормы", – передает e1.ru слова Алексея Пулина, который ведет Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

4 Придет ли циклон "Ольга" в Сибирь? Дойдет, но уже в ослабленном состоянии. Циклон теряет свою мощность по мере движения. Уже даже на Урале прогнозируются не такие серьезные последствия, как в Москве. Например, синоптик и автор проекта "Погода 45" Илья Винштейн рассказал "Известиям" , что даже для Тюмени "Ольга" уже не представляет серьезной угрозы.

5 А до Алтайского края циклон "Ольга" дойдет? И да, и нет. Сам циклон доберется до Алтайского края, но уже в измененном виде. Как пояснили amic.ru в краевом Гидрометцентре, "Ольга" соединится с Балтийским антициклоном. Впрочем, региону от этого не легче: погода все равно резко ухудшится.

6 Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни? Ночью 9 февраля в отдельных районах ожидается небольшой и умеренный снег. Местами пройдут метели, образуется гололед. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха составит -3...-8 градусов. Днем воздух прогреется до 0...+5 градусов. Почти по всему краю пройдут умеренные снег, мокрый снег и дожди. Местами ожидаются метели и гололед. Ветер усилится: скорость составит 18-23 м/с, местами порывы до 25-30 м/с. Ночью 10 февраля станет холоднее: -9...-14 градусов. На большей части территории края снег будет умеренный, но в отдельных районах пройдут сильные снегопады. Самые сильные осадки выпадут в предгорье. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Примерно такая же снежная и метельная погода сохранится и днем.