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Волна холода накроет Алтайский край под конец зимы после сильной оттепели

Дороги вновь покроются льдом

07 февраля 2024, 18:30, ИА Амител

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край, судя по данным Gismeteo, ожидает почти две недели холода: с 12 по 23 февраля, а после вновь придет потепление.

Как отмечается в прогнозе, самый холодный день будет в пятницу, 16 февраля: столбики термометров опустятся до -20 градусов, а ночью – до -27. В остальные дни будет -10...-17 градусов с похолоданием по ночам.

23 февраля ожидается -11 градусов, а уже 24 февраля резко потеплеет до -5. Постепенно температура до конца месяца будет повышаться и в последние дни дойдет до -1 градуса.

Ранее amic.ru рассказали в краевом Гидрометцентре, что до конца этой недели все растает из-за потепления до +10 градусов, а на следующей неделе все замерзнет

Фото: кадр из фильма

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Комментарии 3

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Михаил

14:39:52 08-02-2024

Мотать отсюда надо, хоть на север, хоть на юг.

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Александра

15:21:42 08-02-2024

Михаил (14:39:52 08-02-2024) Мотать отсюда надо, хоть на север, хоть на юг.... Точно

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Юрий

15:47:47 08-02-2024

В Сибири люди мы у Бога за пазухой....цените

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