Что за фестиваль "Шум Катуни" пройдет на Алтае и кто на нем выступит?

Одно из главных культурных событий этого лета пройдет на "Бирюзовой Катуни"

24 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Фото предоставлено организаторами

На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" 10 августа пройдет первый музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Для гостей фестиваля будет работать несколько площадок, где каждый выберет для себя вариант отдыха по душе. В течение всего дня на территории "Бирюзовой Катуни" ведущие проведут интерактивы и разыграют подарки. Рассказываем, кто из артистов выступит на этом интересном музыкальном шоу. Организаторы обещают, что скучно точно не будет.

Что вообще за фестиваль "Шум Катуни"?

Фестиваль "Шум Катуни" проводится в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Организатором выступает краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр Алтайского края. Несмотря на первый год проведения, ожидается очень большая программа: исполнение авторских песен, этнические мотивы. Кроме того, возле памятника Николаю Рериху, откуда открывается впечатляющий вид на долину Катуни, выступят скрипачи и пианисты. Там же проведут свой пленэр и алтайские художники. Организаторы также сделают фуд-корты, ремесленные "городки", детские площадки с аниматорами и многое другое.

Кроме того, в течение всего 10 августа на площадке события можно будет купить лучшие алтайские сувениры и ремесленные изделия, попробовать блюда региональной кухни, проявить себя в спортивных активностях и развлечь детей играми с аниматорами. Зрелищность мероприятия подчеркнут тематические фотозоны.

Фестиваль открывается 10 августа в 14 часов, вход на опен эйр свободный. Ожидается, что музыкальный праздник посетит порядка 10 тысяч гостей, в том числе из соседних регионов Сибири. Добраться до "Бирюзовой Катуни" можно на собственном автомобиле или через туроператоров. Их список опубликуют на сайте "ВизитАлтай".

"Комната культуры"

Группа из Барнаула, которая стала популярной по всей стране. Коллектив образовался в 2022 году. Сегодня на их музыкальном счету десятки сольных концертов в Барнауле, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге, а также двукратное участие в фестивале "Ленинградские мосты".

Фото предоставлено музыкальными коллективом «Комната Культуры»

Фронтмен "Комнаты культуры" – Евгений Трофимов, который участвовал в новой "Фабрике звезд" на "Муз ТВ". Он же автор текстов и музыки для композиций "Комнаты культуры" и многих популярных артистов: Hammali & Navai, Эмин, Elman, Bahh Tee, Настасьи Самбурской Гузель Хасановой и др. Песня "Птичка" Hammali & Navai (на стихи Жени Трофимова) стала самой прослушиваемой на цифровых площадках.

На сегодняшний день, по данным "Яндекс Музыки", у "Комнаты культуры" более 4 миллионов прослушиваний. Песня же "Поезда" вообще стала настоящим хитом и "завирусилась" в социальных сетях. Сейчас музыканты из "Комнаты культуры" записывают в Барнауле первый клип на новую песню, который обещают показать своим поклонникам уже в начале осени. Кстати, наверняка во время "Шума Катуни" "Комната культуры" исполнит композиции, которые пока не вышли на стриминговых платформах.

CHEBANOV

Еще один музыкант родом из Алтайского края. Участвовал в таких проектах, как "Голос" и "Фантастика". На счету Ивана два сольных альбома: "Все хорошо!" (2015) и "Иди за мной" (2018). Кроме того, Ваня Чебанов участвовал в таких фестивалях, как Big Love Show, VK Fest, "ДвижФест", Aguteen Forum. В 2023-м состоялся первый тысячный концерт в Москве и более 50 выступлений по России. Широкую известность получил благодаря каверу песни "Ночь" Андрея Губина. На "Шуме Катуни" зрители и гости услышат лучшие композиции Ивана Чебанова и споют вместе с ним на открытой сцене среди алтайских гор.

Группа "Сироткин"

Фото: группа "Сироткин"/сайт коллектива

Яркий представитель отечественного инди-рока. Многие популярные композиции и фразы из их репертуара настолько "запали" в души слушателей, что превратились в татуировки на телах сотен поклонников группы. Их известные песни: "Выше домов", "Планы на это лето", "Бейся сердце, время биться", "Август", "Навсегда". Группа "Сироткин" споет 10 августа с главной сцены на "Бирюзовой Катуни".

По словам организаторов, выступление коллектива станет финалом фестиваля "Шум Катуни" в этом году. Также на сцену выйдут несколько алтайских кавер-групп.

"Шум Катуни" планируют включить в ежегодный событийный календарь, экспериментируя с разными жанрами и направлениями.