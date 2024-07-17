"Комната культуры" снимает клип для своей песни в Барнауле
Рабочий процесс уже начался
17 июля 2024, 22:05, ИА Амител
"Комната Культуры" / Фото из социальных сетей
Группа "Комната культуры" начала снимать клип для своей песни "Все они о тебе" в Барнауле. Об этом музыканты рассказали в своих социальных сетях.
Команда уже разбила традиционную тарелку и приступила к съемочному процессу.
Ранее "Комната культуры" в Барнауле во время открытого выступления на Мало-Тобольской представила свою новую песню.
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