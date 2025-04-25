Режиссер, который сейчас в коме, был бы рад, что его работа увидела свет, убеждена главред RT

25 апреля 2025, 11:20, ИА Амител

Маргарита Симоньян на премьере / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Маргариты Симоньян

На 47-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма "Семь дней Петра Семеныча", который снял режиссер Тигран Кеосаян. Картину создали по рассказу Маргариты Симоньян: журналистка представила ее зрителям вместо мужа, который сейчас лежит в коме.

О том, что это за фильм, покажут ли его в кинотеатрах и что на премьере сказала о Кеосаяне Маргарита Симоньян, – в материале amic.ru.

1 Что за фильм Тиграна Кеосаяна представили на Московском кинофестивале? Тигран Кеосаян снимал фильм "Семь дней Петра Семеныча" прошлым летом. Его жена Маргарита Симоньян – соавтор картины: в основу лег рассказ "Беламур" из ее сборника с одноименным названием. На премьере она рассказала, что мужу этот рассказ очень понравился своей теплотой, поэтому он захотел его экранизировать. Над монтажом пара трудилась вместе. "Тигран снял этот фильм прошлым летом, мы вместе его монтировали. Было очень много счастливых минут. И даже когда были такие споры творческие – это тоже были абсолютно счастливые… минуты счастья для нас", – сказала она на фестивале. Главные роли в фильме исполнили Федор Добронравов и Олеся Железняк. В финальных титрах киноленты есть посвящение Давиду – брату Тиграна Кеосаяна, который скончался в 2022 году.

2 О чем фильм "Семь дней Петра Семеныча"? Главный герой фильма – 70-летний Петр Семенович, который всю жизнь прожил на Черноморском побережье. Он уже давно остался один: жена умерла, а дочь уехала жить в Турцию и не выходит на связь. В самом начале фильма Семеныч узнает, что болен раком – саркома легкого. Приняв это как факт, мужчина начинает подводить итоги собственной жизни, которая, как ему кажется, прошла никчемно. Впрочем, есть и надежда, что все обойдется: отдохнуть на юг приезжает молодой и талантливый медицинский специалист. Объявляется и дочь Семеныча – узнав о болезни отца, она хочет как можно выгоднее продать дом. Фильм разбит на главы по десятилетиям жизни главного героя, начиная с 60-х. Картина пропитана южным колоритом разных эпох, который был так близок самому Кеосаяну.

3 Что Маргарита Симоньян сказала о том, что фильм представили без Кеосаяна? Напомним, сам Тигран Кеосаян еще с конца 2024 года находится в коме: он пережил клиническую смерть после обширного инфаркта. Выступая на кинофестивале, Симоньян извинилась за некоторые накладки и объяснила: у нее нет опыта проведения подобных премьер. По ее словам, она сомневалась, представлять ли киноленту широкой публике, пока ее автор находится в реанимации. Но он бы эту идею точно поддержал, выразила уверенность журналистка. "Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что было бы еще хуже, если бы это просто никто не видел, а его работа прошла зря", – сказала Маргарита Симоньян. Она также рассказала, что накануне премьеры вместе с сестрой навестила Кеосаяна. "Мы были у Тиграна и рассказали, что сегодня премьера. Поеду к нему и после премьеры, поделюсь, как все прошло. Тиграша, посмотри, как они хлопают", – поделилась она с первыми зрителями фильма.

4 Будут ли фильм "Семь дней Петра Семеныча" показывать в кинотеатрах? Пока неизвестно, но такая вероятность есть. Надежду на то, что фильм выйдет в прокат, выразил программный директор Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев. По его словам, премьера прошла замечательно, а картина тронула зрителей. "Я очень надеюсь, что фильм выйдет в прокат и "круто прокатится" по всей стране. Это совершенно народное, классное кино. Премьера была очень трогательная, волнительная, даже возвышенная", – сказал Кудрявцев в беседе с ТАСС