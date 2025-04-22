Симоньян призналась, что практически весь первый месяц в прямом смысле жила в больнице и ни на шаг не отходила от своего супруга.

"Я провела этот месяц буквально на коленях: молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минула чаша сия Тиграна, Лауру (мама Кеосаяна. – Прим. ред.), меня, всю нашу семью. Промысел Господа нам же неизвестен.

Только после того как в семье сложилась трудная ситуация с детьми (подробностей она не сообщила), жена режиссера вернулась домой. Но продолжает очень часто навещать Тиграна Кеосаяна и не перестает молиться о его выздоровлении.

Маргарита Симоньян также заявила, что поначалу всерьез думала над тем, чтобы все бросить и уехать в зону проведения спецоперации.

"Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе – ее дети, мои дети. Мне так будет легче. Конечно, меня там "грохнут" на второй день, и полечу встречаться с Господом... Вот то, что сейчас происходит в семье, – вот это очень страшно. А собственная смерть – я в этой смерти нашла для себя утешение", – рассуждала супруга режиссера в эфире.

Отказаться от этой идеи ее заставили семейные обстоятельства. По словам Симоньян, сейчас она "взяла себя в руки" и продолжает надеяться на выздоровление мужа, при этом постоянно поддерживая и подбадривая свекровь.