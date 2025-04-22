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"За пределами медицины". Что Симоньян сказала о здоровье Тиграна Кеосаяна в интервью на ТВ

Жена режиссера рассказала, что он начал открывать глаза и шевелить рукой

22 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: кадр из программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым
Фото: кадр из программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым

Маргарита Симоньян впервые за долгое время откровенно рассказала о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна. Она стала гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Не скрывая слез, журналистка призналась, что даже хотела уехать в зону СВО, чтобы "встретиться с Господом" и не мучиться в ожидании. Но, по ее словам, в состоянии здоровья режиссера есть прогресс: он реагирует на слова своей жены.

О том, что Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна и какие прогнозы дают врачи, – в материале amic.ru.

1

О какой положительной динамике в состоянии Тиграна Кеосаяна рассказала Симоньян?

По словам журналистки, до 30 января режиссер абсолютно ни на что не реагировал. Но сейчас он "отвечает" жене, когда слышит ее голос.

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Я каждый день к нему хожу. [...] Мы с ним общаемся, он мне отвечает. Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает", – рассказала Симоньян Корчевникову.

2

Какие прогнозы дают врачи на выздоровление Тиграна Кеосаяна?

Симоньян выразила огромную благодарность медикам, которые занимаются лечением ее супруга. При этом она подчеркнула, что от их профессионализма уже ничего не зависит – так говорят они сами, не давая никаких прогнозов.

"Врачи говорят, что все в руках Божьих. Что все это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Кто-то выходит через шесть лет, кто-то через месяц, кто-то не выходит никогда. Почему это происходит или не происходит – ни один врач так и не смог объяснить", – сказала главред RT.

По ее словам, медицине еще далеко не все известно об особенностях работы мозга, поэтому исход может быть любым.

3

Как Маргарита Симоньян переживает клиническую смерть и кому своего мужа?

Симоньян призналась, что практически весь первый месяц в прямом смысле жила в больнице и ни на шаг не отходила от своего супруга.

"Я провела этот месяц буквально на коленях: молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минула чаша сия Тиграна, Лауру (мама Кеосаяна. – Прим. ред.), меня, всю нашу семью. Промысел Господа нам же неизвестен.

Только после того как в семье сложилась трудная ситуация с детьми (подробностей она не сообщила), жена режиссера вернулась домой. Но продолжает очень часто навещать Тиграна Кеосаяна и не перестает молиться о его выздоровлении.

Маргарита Симоньян также заявила, что поначалу всерьез думала над тем, чтобы все бросить и уехать в зону проведения спецоперации.

"Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе – ее дети, мои дети. Мне так будет легче. Конечно, меня там "грохнут" на второй день, и полечу встречаться с Господом... Вот то, что сейчас происходит в семье, – вот это очень страшно. А собственная смерть – я в этой смерти нашла для себя утешение", – рассуждала супруга режиссера в эфире.
Отказаться от этой идеи ее заставили семейные обстоятельства. По словам Симоньян, сейчас она "взяла себя в руки" и продолжает надеяться на выздоровление мужа, при этом постоянно поддерживая и подбадривая свекровь.

4

Что именно произошло с Тиграном Кеосаяном в декабре 2024 года?

У Тиграна Кеосаяна в конце прошлого года случился обширный инфаркт. По словам Симоньян, в этот момент ее не оказалось рядом.

"Я не была рядом в кои-то веки. Если бы я была рядом – этого бы не случилось. Я оказалась рядом, когда они только ехали в больницу, буквально за его машиной следом я приехала", – сказала жена Кеосаяна.
Ведущий Борис Корчевников вспомнил, что буквально за несколько дней до случившегося режиссер был в эфире его программы. Он был весел, постоянно шутил и делал комплименты членам съемочной группы. Симоньян попросила Корчевникова не включать кадры из того интервью.

"Борь, не рви мне сердце, прошу тебя. Оно и так уже, знаешь, на последнем издыхании. Прошу тебя", – сказала она, не сдерживая слез.

5

Что Симоньян рассказала о проблемах Кеосаяна со здоровьем в прошлом?

Жена Тиграна Кеосаяна рассказала, что ранее у него уже было три инфаркта и три перенесенные операции. Уже в 43 года он слышал от врачей крайне неутешительные прогнозы.

"Когда ему было 43 года, ему врачи давали три года жизни. И мы сейчас часто обсуждаем с его врачами, они считали, что он доживет до 46 лет. Ему сейчас 59", – сказала Симоньян.
По ее словам, врачей искренне удивляло, как Тигран Кеосаян продолжал жить полноценной жизнью: снимался и снимал, заводил детей, путешествовал.

При этом он так и не отказался от курения, хотя неоднократно пытался.

"Пока нет, но надеюсь, что бросит", – с надеждой произнесла Маргарита Симоньян.

Кадр из видео: YouTube-канал

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