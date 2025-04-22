"За пределами медицины". Что Симоньян сказала о здоровье Тиграна Кеосаяна в интервью на ТВ
Жена режиссера рассказала, что он начал открывать глаза и шевелить рукой
22 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
Маргарита Симоньян впервые за долгое время откровенно рассказала о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна. Она стала гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Не скрывая слез, журналистка призналась, что даже хотела уехать в зону СВО, чтобы "встретиться с Господом" и не мучиться в ожидании. Но, по ее словам, в состоянии здоровья режиссера есть прогресс: он реагирует на слова своей жены.
О том, что Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна и какие прогнозы дают врачи, – в материале amic.ru.
О какой положительной динамике в состоянии Тиграна Кеосаяна рассказала Симоньян?
"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Я каждый день к нему хожу. [...] Мы с ним общаемся, он мне отвечает. Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает", – рассказала Симоньян Корчевникову.
Какие прогнозы дают врачи на выздоровление Тиграна Кеосаяна?
"Врачи говорят, что все в руках Божьих. Что все это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Кто-то выходит через шесть лет, кто-то через месяц, кто-то не выходит никогда. Почему это происходит или не происходит – ни один врач так и не смог объяснить", – сказала главред RT.
По ее словам, медицине еще далеко не все известно об особенностях работы мозга, поэтому исход может быть любым.
Как Маргарита Симоньян переживает клиническую смерть и кому своего мужа?
"Я провела этот месяц буквально на коленях: молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минула чаша сия Тиграна, Лауру (мама Кеосаяна. – Прим. ред.), меня, всю нашу семью. Промысел Господа нам же неизвестен.
Только после того как в семье сложилась трудная ситуация с детьми (подробностей она не сообщила), жена режиссера вернулась домой. Но продолжает очень часто навещать Тиграна Кеосаяна и не перестает молиться о его выздоровлении.
Маргарита Симоньян также заявила, что поначалу всерьез думала над тем, чтобы все бросить и уехать в зону проведения спецоперации.
"Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе – ее дети, мои дети. Мне так будет легче. Конечно, меня там "грохнут" на второй день, и полечу встречаться с Господом... Вот то, что сейчас происходит в семье, – вот это очень страшно. А собственная смерть – я в этой смерти нашла для себя утешение", – рассуждала супруга режиссера в эфире.
Отказаться от этой идеи ее заставили семейные обстоятельства. По словам Симоньян, сейчас она "взяла себя в руки" и продолжает надеяться на выздоровление мужа, при этом постоянно поддерживая и подбадривая свекровь.
Что именно произошло с Тиграном Кеосаяном в декабре 2024 года?
"Я не была рядом в кои-то веки. Если бы я была рядом – этого бы не случилось. Я оказалась рядом, когда они только ехали в больницу, буквально за его машиной следом я приехала", – сказала жена Кеосаяна.
Ведущий Борис Корчевников вспомнил, что буквально за несколько дней до случившегося режиссер был в эфире его программы. Он был весел, постоянно шутил и делал комплименты членам съемочной группы. Симоньян попросила Корчевникова не включать кадры из того интервью.
"Борь, не рви мне сердце, прошу тебя. Оно и так уже, знаешь, на последнем издыхании. Прошу тебя", – сказала она, не сдерживая слез.
Что Симоньян рассказала о проблемах Кеосаяна со здоровьем в прошлом?
"Когда ему было 43 года, ему врачи давали три года жизни. И мы сейчас часто обсуждаем с его врачами, они считали, что он доживет до 46 лет. Ему сейчас 59", – сказала Симоньян.
По ее словам, врачей искренне удивляло, как Тигран Кеосаян продолжал жить полноценной жизнью: снимался и снимал, заводил детей, путешествовал.
При этом он так и не отказался от курения, хотя неоднократно пытался.
"Пока нет, но надеюсь, что бросит", – с надеждой произнесла Маргарита Симоньян.
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