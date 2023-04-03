Да, правда. Фонд "Защитники Отечества" также будет помогать участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года.

Из указа следует, что фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, и "лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года".

Кроме того, фонд сможет оказывать помощь семьям погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила в результате увечья или заболевания, которые также были получены при выполнении боевых задач.