Что за фонд поддержки участников СВО создали в России по указу Путина?
Президент Путин подписал указ об утверждении фонда поддержки ветеранов спецоперации (и не только)
03 апреля 2023, 15:45, Анастасия Бичакова
Фонд поддержки ветеранов СВО "Защитники Отечества" создали в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Что известно о фонде и кому он будет помогать – в разборе amic.ru.
Правда ли, что фонд будет помогать не только ветеранам СВО?
Да, правда. Фонд "Защитники Отечества" также будет помогать участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года.
Из указа следует, что фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, и "лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года".
Кроме того, фонд сможет оказывать помощь семьям погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила в результате увечья или заболевания, которые также были получены при выполнении боевых задач.
Что о создании фонда ранее говорил Владимир Путин?
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что задачей фонда будет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Лидер страны говорил, что фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, а также решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.
"[Фонд будет] помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии", – цитирует Путина ТАСС.
Кто стал председателем фонда "Защитники Отечества"?
Председателем фонда поддержки участников спецоперации стала Анна Цивилёва. Она глава совета директоров "Колмар Груп", специализирующейся на угледобыче.
С 2019-го входит в совет при российском правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента, пишет ТАСС.
Наблюдательный совет возглавил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета стад министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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