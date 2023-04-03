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Что за фонд поддержки участников СВО создали в России по указу Путина?

Президент Путин подписал указ об утверждении фонда поддержки ветеранов спецоперации (и не только)

03 апреля 2023, 15:45, Анастасия Бичакова

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Фонд поддержки ветеранов СВО "Защитники Отечества" создали в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Что известно о фонде и кому он будет помогать – в разборе amic.ru.

1

Правда ли, что фонд будет помогать не только ветеранам СВО?

Да, правда. Фонд "Защитники Отечества" также будет помогать участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года.

Из указа следует, что фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, и "лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года".

Кроме того, фонд сможет оказывать помощь семьям погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила в результате увечья или заболевания, которые также были получены при выполнении боевых задач.

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Что о создании фонда ранее говорил Владимир Путин?

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил, что задачей фонда будет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Лидер страны говорил, что фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, а также решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.

"[Фонд будет] помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии", – цитирует Путина ТАСС.

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Кто стал председателем фонда "Защитники Отечества"?

Председателем фонда поддержки участников спецоперации стала Анна Цивилёва. Она глава совета директоров "Колмар Груп", специализирующейся на угледобыче.

С 2019-го входит в совет при российском правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента, пишет ТАСС.

Наблюдательный совет возглавил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета стад министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Фото: amic.ru

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