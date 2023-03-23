О чём Мишустин сказал во время отчёта в Госдуме?

Мишустин в Госдуме выступает с отчётом об итогах работы правительства

23 марта 2023, 17:28, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин 23 марта выступает перед Госдумой с докладом о работе правительства за 2022 год. Он отвечает на вопросы депутатов.

Перед отчётом Мишустин встретился с депутатами от пяти думских фракций. Парламентарии обсудили промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, цифровую экономику и спецоперацию. О чём глава кабмина рассказал во время отчёта, – в материале amic.ru.

Экономика, бизнес и санкции

По словам Мишустина, главная цель санкций – российский народ. Он утверждает, что компании заставляли уходить с отечественного рынка.

"Чтобы они фиксировали убытки, заодно лишить доходов сотрудников этих организаций – тех, чьими руками осуществлялась работа", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что выстоять было непросто. Экономика пошла на спад, но уже вернулась на "траекторию роста". Так что в 2023-м прогнозируют подъём.

Инфляционное давление при этом удалось уменьшить. А бизнес освободил ресурсы и направил их на восстановление логистических цепочек.

"Правительство облегчило предпринимательскую деятельность. Зафиксировало кадастровую стоимость имущества для расчёта платежей государству, предоставило отсрочки по уплате страховых взносов, обнулило НДС на гостиничные услуги. Дополнительно помогали оборотными средствами", – уточнил Мишустин (цитата по ngs.ru).

В выполнение плана первоочередных действий по развитию в условиях санкций в 2022-м вложили 12 трлн рублей.

Прожиточный минимум и пенсии

Мишустин подчеркнул, что прожиточный минимум дважды подняли по указанию президента Владимира Путина. В общей сложности более чем на 13,6%. А МРОТ – почти на 17%.

Помимо этого, дважды индексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Более чем на 8,5% с начала января, а также на 10% – с июня.

Обновлено в 17:42

С 1 апреля повысят социальные пенсии. На 13,5% за год.

Обновлено в 17:43

С 1 января 2024-го МРОТ увеличат на 18,5%.

Безработица

В 2022 году снизился уровень безработицы в России.

"За счёт мер поддержки рынка труда уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, а в январе текущего года – 3,6%", – указал Мишустин.

Самолётостроение и машиностроение

С 2026 года в России планируют выпускать более 100 отечественных самолётов разных модификаций в год, подчеркнул премьер-министр.

А первый полёт "Сухого Суперджета" с двигателем пятого поколения возможен в ближайшие три месяца.

На финальной стадии – проект по созданию серийного производства газовых турбин большой мощности.

Сельское хозяйство

Мишустин отчитался о состоянии агропромышленного комплекса (АПК) в России.

"С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%)", – уточнил он (цитата по ngs.ru).

ИТ-сфера

ИТ-сфере оказали особую поддержку в 2022 году в связи с уходом иностранных компаний.

Мишустин рассказал, что российский магазин приложений "Рустор" работает и заменяет иностранные аналоги. Его установили более 18 млн граждан.

Медицина

Михаил Мишустин добавил, что в России запустили программу расширенного неонатального скрининга. Это позволяет на ранней стадии отследить более 40 врождённых заболеваний и своевременно назначить лечение.

В 2022 году в медучреждения поставили 37 тыс. единиц оборудования, 2 тыс. машин скорой, а также 4 тыс. авто для перевозки врачей и пациентов.

Кроме того, около 1,5 млн россиян получили восемь новых видов высокотехнологичной помощи.

Строительство поликлиник и больниц

В прошлом году в России построили более 200 больниц и поликлиник, сказал Мишустин. Также в стране закончили капремонт 1,3 тыс. объектов здравоохранения.

Образование и школы

Мишустин отметил, что в России продолжается строительство детских садов. В новые садики смогли пойти больше 150 тыс. детей.

Капремонт сделали более чем в 1,5 тыс. школ. 250 школ построили. Купили больше 4 тыс. школьных автобусов.

Жильё и недвижимость

Мишустин говорит, что в 2022-м в России построили около 103 млн "квадратов" нового жилья, а жилищные условия смогли улучшить больше 3,5 млн семей.

Обновлено в 17:32

По промышленной ипотеке выдали кредиты на 2,5 млрд рублей. Далее суммы будут выше. Главное, чтобы появился спрос, говорит глава кабмина.

Спецоперация

В РФ расширили перечень мер поддержки участников спецоперации, заявил Михаил Мишустин.

Обновлено в 17:29

Как сообщил Мишустин, в ближайшие месяцы по всей России должен заработать фонд помощи семьям погибших участников спецоперации.

По словам премьер-министра, в таких случаях нужна "особая забота государства".

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