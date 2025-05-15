Что за конфликт возник между Екатериной Мизулиной и разыскиваемым Гусейном Гасановым?
Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что после ее реплик о блогере ей начали поступать угрозы
15 мая 2025, 17:00, ИА Амител
Гусейн Гасанов / Фото: кадр из видео на канале блогера в YouTube
В Сети разгорелся громкий скандал, связанный с заочным арестом Гусейна Гасанова. Ситуацию вокруг блогера прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, она и ее команда приложили руку к тому, что за Гасанова взялись правоохранительные органы. При этом блогер не остался в стороне и агрессивно ответил на посты Мизулиной.
О том, что известно о конфликте Мизулиной и Гасанова и что за угрозы начала получать руководитель Лиги безопасного интернета, – в материале amic.ru.
1
Как Екатерина Мизулина отреагировала на арест Гусейна Гасанова?
Мизулина встретила новость о заочном аресте Гасанова крайне позитивно. Она рассказала, что ее команда с 2023 года неоднократно пыталась привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности блогера.
"Мы впервые обратились в связи с его инфомошеннической деятельностью в МВД еще в 2023 году. За это время мы четыре раза обжаловали постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуре города Москвы: прокуратура возвращала материалы в полицию для проведения проверки, считая отказ в возбуждении дела необоснованным", – написала в своем Telegram-канале общественник. Она объяснила, что обращения были связаны с незаконной рекламой онлайн-казино, в которой в числе многих был замечен и Гасанов.
За то, что блогеру все-таки предъявили обвинение, Мизулина поблагодарила не только силовиков, но и свою команду.
"Поэтому сегодня я отдельно благодарю ГУЭБиПК МВД России, ФНС России и Следственный комитет за мужество и огромную работу в этом направлении. А также мой коллектив – юристов Лиги безопасного интернета, без которых этого бы не случилось", – написала глава Лиги безопасного интернета.
Она также прокомментировала и объяснения разыскиваемого бизнес-коуча, что он якобы уже закрыл все долги.
"Скамер Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года. Такие же сказки он рассказывал подписчикам, когда обещал им неземное обогащение в одном из скам-проектов. Кстати, уклонение от уплаты налогов – серьезное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать", – высмеяла она слова Гасанова.
2
Как Гасанов ответил Мизулиной на ее посты?
Гусейн Гасанов призвал руководство Telegram заблокировать канал Екатерины Мизулиной. Блогер считает, что она "наносит вред обществу".
"Держись, родная", – обратился он к главе Лиги безопасного интернета у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).Также Гасанов сообщил, что вместе с командой юристов подаст в суд на общественницу за высказывания в его адрес.
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Что за угрозы начали поступать Мизулиной из-за конфликта с Гусейном Гасановым?
Чуть позже общественница опубликовала в своем канале скриншоты с угрозами, которые начали поступать в ее адрес после начала конфликта. Анонимные пользователи атакуют соцсети Мизулиной, угрожая ее "аннулировать" и "взорвать" ее офис.
4
Что говорит Екатерина Мизулина о поступающих в ее адрес угрозах?
Мизулина высмеяла все сообщения с угрозами. Она подчеркнула, что подобное в ее жизни происходит уже не в первый раз.
"Мне на прошлой неделе киевский режим хотел передать "подарочек" ко Дню Победы. Не вышло. А тут какие-то клоуны в соцсетях кукарекают, веселят. Мило", – написала общественница.
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За что заочно арестовали Гусейна Гасанова и что ему грозит?
Гасанову грозит до семи лет тюрьмы. Ему предъявлено обвинение п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления".
Сообщается, что блогер не только не заплатил налоги в сумме 170 млн рублей, но и незаконно легализовал часть этих средств. Подробнее о заочном аресте Гусейна Гасанова читайте в нашем материале.
17:17:45 15-05-2025
Она ему дверью машину поцарапала
18:03:04 15-05-2025
Это не он написал на неё донос в прокуратуру, чтобы она отчиталась, куда были потрачены сотни миллионов рублей, которые были выделены ей из бюджета?
21:38:21 15-05-2025
зачем нам эта шушера