Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что после ее реплик о блогере ей начали поступать угрозы

15 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Гусейн Гасанов / Фото: кадр из видео на канале блогера в YouTube

В Сети разгорелся громкий скандал, связанный с заочным арестом Гусейна Гасанова. Ситуацию вокруг блогера прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, она и ее команда приложили руку к тому, что за Гасанова взялись правоохранительные органы. При этом блогер не остался в стороне и агрессивно ответил на посты Мизулиной.

О том, что известно о конфликте Мизулиной и Гасанова и что за угрозы начала получать руководитель Лиги безопасного интернета, – в материале amic.ru.

1 Как Екатерина Мизулина отреагировала на арест Гусейна Гасанова? Мизулина встретила новость о заочном аресте Гасанова крайне позитивно. Она рассказала, что ее команда с 2023 года неоднократно пыталась привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности блогера. "Мы впервые обратились в связи с его инфомошеннической деятельностью в МВД еще в 2023 году. За это время мы четыре раза обжаловали постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуре города Москвы: прокуратура возвращала материалы в полицию для проведения проверки, считая отказ в возбуждении дела необоснованным", – написала в своем Telegram-канале общественник. Она объяснила, что обращения были связаны с незаконной рекламой онлайн-казино, в которой в числе многих был замечен и Гасанов. За то, что блогеру все-таки предъявили обвинение, Мизулина поблагодарила не только силовиков, но и свою команду. "Поэтому сегодня я отдельно благодарю ГУЭБиПК МВД России, ФНС России и Следственный комитет за мужество и огромную работу в этом направлении. А также мой коллектив – юристов Лиги безопасного интернета, без которых этого бы не случилось", – написала глава Лиги безопасного интернета. Она также прокомментировала и объяснения разыскиваемого бизнес-коуча, что он якобы уже закрыл все долги. "Скамер Гасанов рассказывает сказки на ночь, показывая документы 2024 года. Такие же сказки он рассказывал подписчикам, когда обещал им неземное обогащение в одном из скам-проектов. Кстати, уклонение от уплаты налогов – серьезное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать", – высмеяла она слова Гасанова.

2 Как Гасанов ответил Мизулиной на ее посты? Гусейн Гасанов призвал руководство Telegram заблокировать канал Екатерины Мизулиной. Блогер считает, что она "наносит вред обществу". "Держись, родная", – обратился он к главе Лиги безопасного интернета у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Также Гасанов сообщил, что вместе с командой юристов подаст в суд на общественницу за высказывания в его адрес.

3 Что за угрозы начали поступать Мизулиной из-за конфликта с Гусейном Гасановым? Чуть позже общественница опубликовала в своем канале скриншоты с угрозами, которые начали поступать в ее адрес после начала конфликта. Анонимные пользователи атакуют соцсети Мизулиной, угрожая ее "аннулировать" и "взорвать" ее офис.

4 Что говорит Екатерина Мизулина о поступающих в ее адрес угрозах? Мизулина высмеяла все сообщения с угрозами. Она подчеркнула, что подобное в ее жизни происходит уже не в первый раз. "Мне на прошлой неделе киевский режим хотел передать "подарочек" ко Дню Победы. Не вышло. А тут какие-то клоуны в соцсетях кукарекают, веселят. Мило", – написала общественница.