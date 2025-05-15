Блогер, который неоднократно попадал в громкие скандалы, находится за границей

15 мая 2025, 12:05, ИА Амител

Гусейн Гасанов / Фото: кадр из видео на канале блогера в YouTube

Известного блогера и бизнес-тренера Гусейна Гасанова заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ. Обвинения связаны не только с налогами, но и с подозрительными финансовыми операциями. Ранее у блогера уже были серьезные проблемы с налоговой. К тому же его деятельность неоднократно вызывала скандалы.

О том, чем известен Гусейн Гасанов, за счет чего он набрал популярность и за что его заочно арестовали, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Гусейн Гасанов и чем он известен? Гусейн Гасанов (настоящее имя – Гуссейнхан Гасанханов) – известный в Рунете блогер. Начал свою творческую деятельность в 2015 году со съемки вайнов – коротких юмористических видео. Поначалу делал все самостоятельно – от написания сценария до монтажа. Но довольно быстро Гасанов собрал вокруг себя команду профессионалов, что повысило качество контента. Уже в 2017-м успех блогера отметили – он стал лауреатом премии LF City Awards в категории "Мужчина-блогер года". Набирая все большую популярность, Гусейн Гасанов начал появляться и на телевидении – он был гостем различных передач, включая "Камеди клаб" и "Мужское/Женское", а также героем реалити-шоу "Вызов". Со временем контент на канале Гасанова стал более разнообразным. Наибольший прирост популярности и подписчиков блогеру принесли масштабные розыгрыши. У тех, кто следит за творчеством инфлюенсера, была возможность выиграть даже "Гелендваген". В последние годы Гасанов стал еще и бизнес-тренером – он начал продавать в интернете свой обучающий курс "Мышление миллионера".

2 За что арестовали Гусейна Гасанова и в чем его обвиняют? Блогера обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете РФ. Сообщается, что в период с 2019 по 2021 год Гасанов не заплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Порядка 20 млн из этих денег блогер незаконно легализовал, чтобы присвоить себе, утверждают правоохранители. По данным прокуратуры, он проводил эти деньги не через свое ИП, а через личные счета родственников. Уже затем эти средства поступали на счета к самому Гасанову. Предполагается, что таким образом блогер отмывал доходы от спонсоров розыгрышей и покупателей его бизнес-курсов. Гасанов арестован заочно, поскольку сейчас находится не в России. По одной из версий, в последнее время он живет в Азербайджане.

3 Что грозит Гусейну Гасанову за нарушения, в которых его обвиняют? Блогеру предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления". Если вина Гасанова будет доказана, ему может грозить до семи лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

4 В какие скандалы Гусейн Гасанов уже попадал ранее? Первым большим скандалом с участием Гасанова стал розыгрыш Mercedes-Benz G-Klasse II, который он организовал в 2019 году. Победитель выбирался случайным образом, но подписчики обвинили организаторов в махинациях и подтасовке результатов. "Гелик" в итоге выиграла 17-летняя гражданка Украины. А чуть позже выяснилось, что подаренный ей автомобиль оказался подержанным, а также на нем "висели" неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Бурю недовольства в Сети вызвал и бизнес-курс Гусейна Гасанова "Мышление миллионера". Во-первых, многих смутила цена – порядка 14 тысяч рублей за самый "полный" пакет материалов. Причем организаторы предлагали желающим оформить рассрочку на обучение. Во-вторых, пользователи раскритиковали содержание курса, которое было слишком "общим", без конкретных советов по заработку денег. В-третьих, Гасанова обвиняли в недобросовестности. Так, известный блогер Wylsacom оплатил участие по самому высокому тарифу, а затем заявил, что никаких занятий с ним не провели. В апреле 2023-го МВД России включило Гасанова в созданный "черный список инфоцыган". Наконец, блогера уже обвиняли в неуплате налогов. Летом прошлого года ФНС потребовала обратить взыскание на имущество Гусейна Гасанова на сумму 112 млн рублей, в том числе на квартиру площадью 123,8 "квадрата", автомобили Chevrolet Tahoe и Rolls-Royce Cullinan. Но в итоге блогер погасил задолженность, после чего производство против него было прекращено.