Что за магнитная буря накроет Землю 28 ноября 2024 года и насколько мощной она будет?
Геоудары могут начаться в конце дня и продолжиться уже на следующий
28 ноября 2024, 11:27, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Очередная магнитная буря может начаться на Земле уже 28 ноября 2024 года. Данные об этом появились в прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Более того, ожидается, что космическая непогода растянется не на один день.
О том, что это будет за буря и какой мощности она может достигнуть, – в материале amic.ru.
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Будет ли магнитная буря 28 ноября?
Вероятность такого сценария очень высока. Согласно прогнозу лаборатории, шанс того, что на Землю обрушится магнитная буря, оценивается в 40%.
2
Во сколько начнется магнитная буря 28 ноября 2024 года?
Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после 18:00 по московскому времени, а уже после 21:00 мощность ударов перейдет в "красную" зону, что означает начало магнитной бури.
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Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
Согласно прогнозу, 28 ноября магнитная буря лишь начнется. Уже 29 ноября будут происходить все основные геомагнитные события.
Окончательно буря стихнет лишь в пятницу после 18:00 по московскому времени.
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Насколько мощной будет магнитная буря 28 ноября 2024 года?
На пике мощность геоударов приблизится к 6 баллам. По классификации ученых это "средняя магнитная буря".
Но есть и вероятность того, что обстановка будет заметно хуже. Так, 29 ноября 2024 года шанс сильного магнитного шторма оценивается в 40%.
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Что нужно делать во время магнитной бури, чтобы не чувствовать себя плохо?
Медики рекомендуют не "раздувать" из магнитных бурь слишком большую проблему. Вместо этого они советуют хорошо высыпаться, побольше двигаться, правильно питаться и не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Это позволит вам оставаться в тонусе и не поддаваться влиянию магнитных бурь.
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