Геоудары могут начаться в конце дня и продолжиться уже на следующий

28 ноября 2024, 11:27, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Очередная магнитная буря может начаться на Земле уже 28 ноября 2024 года. Данные об этом появились в прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Более того, ожидается, что космическая непогода растянется не на один день.

О том, что это будет за буря и какой мощности она может достигнуть, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 28 ноября? Вероятность такого сценария очень высока. Согласно прогнозу лаборатории, шанс того, что на Землю обрушится магнитная буря, оценивается в 40%.

2 Во сколько начнется магнитная буря 28 ноября 2024 года? Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться после 18:00 по московскому времени, а уже после 21:00 мощность ударов перейдет в "красную" зону, что означает начало магнитной бури.

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Согласно прогнозу, 28 ноября магнитная буря лишь начнется. Уже 29 ноября будут происходить все основные геомагнитные события. Окончательно буря стихнет лишь в пятницу после 18:00 по московскому времени.

4 Насколько мощной будет магнитная буря 28 ноября 2024 года? На пике мощность геоударов приблизится к 6 баллам. По классификации ученых это "средняя магнитная буря". Но есть и вероятность того, что обстановка будет заметно хуже. Так, 29 ноября 2024 года шанс сильного магнитного шторма оценивается в 40%.