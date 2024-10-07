Что за магнитная буря накроет Землю 7 октября и насколько мощной она будет?
Магнитосфера планеты пока не пришла в себя после града геоударов
07 октября 2024, 11:28, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В течение всех выходных на Земле бушевала магнитная буря, вызванная мощнейшей вспышкой на Солнце. Но и к понедельнику геомагнитная обстановка на планете до конца не успокоилась, следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным портала, 7 октября тоже есть серьезная вероятность магнитной бури.
О том, будет ли магнитная буря 7 октября 2024 года, какой мощности она может достигнуть и как от нее защититься, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 7 октября 2024 года?
Такая вероятность есть. Напомним, что магнитные бури прогнозируются довольно трудно, а потому точно предсказать их приход ученые могут не всегда. Зато они оценивают шанс такого сценария исходя из предполагаемой геомагнитной обстановки.
Так вот, 7 октября вероятность будет выше, чем в обычные дни.
2
Какова вероятность магнитной бури в понедельник, 7 октября 2024 года?
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают вероятность магнитной бури 7 октября в 30%.
3
Какой мощности может достигнуть магнитная буря 7 октября?
По данным лаборатории, на пике мощность магнитной бури превысит 5 баллов. На самом деле, это не очень много: в классификации ученых это уровень G1, или "слабая магнитная буря".
Тем не менее ученые дают 25% на то, что эта буря перерастет в сильный магнитный шторм.
4
Во сколько 7 октября на Землю может обрушиться магнитная буря?
Судя по прогнозу, геомагнитная обстановка ухудшится к полудню по московскому времени. Уже к 15:00 магнитосфера должна будет прийти в норму.
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Как защититься от магнитной бури?
По мнению врачей, лучший способ – не делать из прихода магнитной бури трагедию. Медики убеждены, что если пить достаточно воды, высыпаться, не переедать и бывать на свежем воздухе, то и никакие геоудары вам не навредят.
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