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Что за магнитная буря накроет Землю 7 октября и насколько мощной она будет?

Магнитосфера планеты пока не пришла в себя после града геоударов

07 октября 2024, 11:28, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В течение всех выходных на Земле бушевала магнитная буря, вызванная мощнейшей вспышкой на Солнце. Но и к понедельнику геомагнитная обстановка на планете до конца не успокоилась, следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным портала, 7 октября тоже есть серьезная вероятность магнитной бури.

О том, будет ли магнитная буря 7 октября 2024 года, какой мощности она может достигнуть и как от нее защититься, – в материале amic.ru.

1

Будет ли магнитная буря 7 октября 2024 года?

Такая вероятность есть. Напомним, что магнитные бури прогнозируются довольно трудно, а потому точно предсказать их приход ученые могут не всегда. Зато они оценивают шанс такого сценария исходя из предполагаемой геомагнитной обстановки.
Так вот, 7 октября вероятность будет выше, чем в обычные дни.
2

Какова вероятность магнитной бури в понедельник, 7 октября 2024 года?

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают вероятность магнитной бури 7 октября в 30%.
3

Какой мощности может достигнуть магнитная буря 7 октября?

По данным лаборатории, на пике мощность магнитной бури превысит 5 баллов. На самом деле, это не очень много: в классификации ученых это уровень G1, или "слабая магнитная буря".
Тем не менее ученые дают 25% на то, что эта буря перерастет в сильный магнитный шторм.
4

Во сколько 7 октября на Землю может обрушиться магнитная буря?

Судя по прогнозу, геомагнитная обстановка ухудшится к полудню по московскому времени. Уже к 15:00 магнитосфера должна будет прийти в норму.
5

Как защититься от магнитной бури?

По мнению врачей, лучший способ – не делать из прихода магнитной бури трагедию. Медики убеждены, что если пить достаточно воды, высыпаться, не переедать и бывать на свежем воздухе, то и никакие геоудары вам не навредят.
Фото: amic.ru

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магнитные бури

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