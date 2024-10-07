Магнитосфера планеты пока не пришла в себя после града геоударов

07 октября 2024, 11:28, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В течение всех выходных на Земле бушевала магнитная буря, вызванная мощнейшей вспышкой на Солнце. Но и к понедельнику геомагнитная обстановка на планете до конца не успокоилась, следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным портала, 7 октября тоже есть серьезная вероятность магнитной бури.

О том, будет ли магнитная буря 7 октября 2024 года, какой мощности она может достигнуть и как от нее защититься, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 7 октября 2024 года? Такая вероятность есть. Напомним, что магнитные бури прогнозируются довольно трудно, а потому точно предсказать их приход ученые могут не всегда. Зато они оценивают шанс такого сценария исходя из предполагаемой геомагнитной обстановки. Так вот, 7 октября вероятность будет выше, чем в обычные дни.

2 Какова вероятность магнитной бури в понедельник, 7 октября 2024 года? В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивают вероятность магнитной бури 7 октября в 30%.

3 Какой мощности может достигнуть магнитная буря 7 октября? По данным лаборатории, на пике мощность магнитной бури превысит 5 баллов. На самом деле, это не очень много: в классификации ученых это уровень G1, или "слабая магнитная буря". Тем не менее ученые дают 25% на то, что эта буря перерастет в сильный магнитный шторм.

4 Во сколько 7 октября на Землю может обрушиться магнитная буря? Судя по прогнозу, геомагнитная обстановка ухудшится к полудню по московскому времени. Уже к 15:00 магнитосфера должна будет прийти в норму.