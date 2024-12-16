Что за магнитная буря обрушится на Землю 17 декабря и насколько сильной она будет?
Всплеск магнитной активности произойдет в середине дня
16 декабря 2024, 14:26, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Очередная магнитная буря может произойти на Земле уже во вторник, 17 декабря. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
О том, что за магнитная буря нас ждет и насколько мощной она будет, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 17 декабря 2024 года?
По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, геомагнитная активность на Земле увеличится в этот день.
Вероятность магнитной бури довольно высока и составляет 25%.
2
Во сколько начнется магнитная буря 17 декабря и когда она закончится?
Уровень геомагнитных колебаний перейдет в "красную" зону после 12:00 по московскому времени. Но продлится магнитная буря недолго – уже после 18:00 обстановка нормализуется.
3
Насколько мощной будет магнитная буря 17 декабря?
17 декабря ожидается слабая магнитная буря. Уровень колебаний приблизится к 5 баллам – это уровень G1.
Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 5%.
4
Что делать во время магнитной бури, чтобы чувствовать себя нормально?
Для этого достаточно хорошо выспаться, правильно питаться, не злоупотреблять жирной пищей и вредными привычками, а также достаточно времени проводить на свежем воздухе.
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