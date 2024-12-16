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Что за магнитная буря обрушится на Землю 17 декабря и насколько сильной она будет?

Всплеск магнитной активности произойдет в середине дня

16 декабря 2024, 14:26, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Очередная магнитная буря может произойти на Земле уже во вторник, 17 декабря. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, что за магнитная буря нас ждет и насколько мощной она будет, – в материале amic.ru.

1

Будет ли магнитная буря 17 декабря 2024 года?

По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, геомагнитная активность на Земле увеличится в этот день.
Вероятность магнитной бури довольно высока и составляет 25%.
2

Во сколько начнется магнитная буря 17 декабря и когда она закончится?

Уровень геомагнитных колебаний перейдет в "красную" зону после 12:00 по московскому времени. Но продлится магнитная буря недолго – уже после 18:00 обстановка нормализуется.
3

Насколько мощной будет магнитная буря 17 декабря?

17 декабря ожидается слабая магнитная буря. Уровень колебаний приблизится к 5 баллам – это уровень G1.
Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 5%.
4

Что делать во время магнитной бури, чтобы чувствовать себя нормально?

Для этого достаточно хорошо выспаться, правильно питаться, не злоупотреблять жирной пищей и вредными привычками, а также достаточно времени проводить на свежем воздухе.
Вспышка на Солнце / Фото создано с помощью нейросети DALL-E

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