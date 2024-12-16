Всплеск магнитной активности произойдет в середине дня

16 декабря 2024, 14:26, ИА Амител

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Очередная магнитная буря может произойти на Земле уже во вторник, 17 декабря. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, что за магнитная буря нас ждет и насколько мощной она будет, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 17 декабря 2024 года? По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, геомагнитная активность на Земле увеличится в этот день. Вероятность магнитной бури довольно высока и составляет 25%.

2 Во сколько начнется магнитная буря 17 декабря и когда она закончится? Уровень геомагнитных колебаний перейдет в "красную" зону после 12:00 по московскому времени. Но продлится магнитная буря недолго – уже после 18:00 обстановка нормализуется.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 17 декабря? 17 декабря ожидается слабая магнитная буря. Уровень колебаний приблизится к 5 баллам – это уровень G1. Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 5%.