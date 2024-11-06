"Все верят в метеозависимость". Ученый о феномене магнитных бурь и чем они опасны

Если вы жалуетесь на постоянные головные боли, то обязаны прочитать наш текст

06 ноября 2024, 08:15, Вячеслав Кондаков

Вспышка на Солнце / Фото создано с помощью нейросети DALL-E

Почти каждый день на нашем сайте выходят новости о мощнейших вспышках на Солнце. У многих читателей при словосочетании "магнитная буря" моментально подскакивает давление, начинает жутко болеть голова, в глазах темнеет, а сердце бьется так быстро, что буквально "выпрыгивает" из груди. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала amic.ru, почему происходят магнитные бури и действительно ли они опасны. Если коротко: вспышки на Солнце могут повлиять на ваше здоровье, но в этом случае вам сразу же нужно бежать к врачу. И вот почему.

– С чем связываете бум интереса к магнитным бурям? Сегодня, кажется, каждый человек интересуется, произошла вспышка на Солнце или нет. Некоторые даже важные дела откладывают, если заранее знают о магнитных бурях.

– Это очень интересный феномен. Многие же думают, что на протяжении миллиардов лет не было никаких вспышек на Солнце, а в последнее время они вдруг стали регулярными. И якобы из-за этого все стали массово плохо себя чувствовать. Вообще мы живем в постоянном магнитном поле и человек тоже излучает слабое электромагнитное поле. Также источниками выступают бытовая, компьютерная техника, электрические подстанции. Исследования влияния электромагнитных полей на здоровье людей начались еще в 60-х годах прошлого столетия. Они касались в основном работников промышленных предприятий, имеющих контакт с генераторами электромагнитного излучения. Это заболевание – радиоволновая болезнь.

– Некоторые ученые утверждают, что магнитные полюса нашей планеты немного сместились и поэтому вспышки ощущаются сильнее. Это так?

– Наша планета – огромный магнит. Впрочем, как и Солнце. В самом начале нового века наше светило поменяло направление своего магнитного поля на противоположное: его северный магнитный полюс, который был в Северном полушарии, теперь находится в Южном. Переворот магнитных полюсов зарегистрировали специалисты НАСА, хотя такое событие не уникальное. Магнитные полюса Солнца останутся теперь на новых местах до следующего перехода, который случается с регулярностью часового механизма. Происходит это раз в 22 года.

Когда Солнце находится на максимуме, то выбрасывает мощные электромагнитные излучения. Во время вспышек в сторону нашей планеты "летит" огромное количество солнечного ветра. Иногда выбросы более мощные, иногда слабые. Магнитосфера Земли защищает жителей планеты от солнечного ветра. Часть излучения поглощается, остальное долетает до поверхности нашей планеты. Солнечная активность влияет на электромагнитное поле Земли. Вспышки на Солнце сопровождаются магнитными бурями. Любые воздействия на электромагнитное поле, безусловно, приводят к его деформации и изменению.

– Со школы помню, что сильные вспышки негативно могут отразиться на электроприборах. Особенно на спутниках, которые находятся на орбите Земли.

– Геомагнитные поля серьезно влияют на многие сферы деятельности. Могу выделить нарушения систем навигации космических кораблей, помехи связи, возникновение поверхностных зарядов на трубопроводах и трансформаторах, а также разрушения энергетических систем.

– А для человека в итоге вспышки опасны или это миф?

– Прежде всего, они опасны для тех, кто страдает болезнями сердца, гипотонией и артериальной гипертонией. Во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. У метеозависимых людей могут возникать боли в крупных суставах. При понижении внешнего (атмосферного. – Прим. ред.) давления внутреннее давление суставов становится больше. Это усиливает болевые ощущения у человека, потому что связки растягиваются.

Есть доказательство, что невидимые космические электромагнитные излучения угнетают вирусы и бактерии. Солнечная активность действует на организм на молекулярном уровне. Молекулы тканей организма и, прежде всего, молекулы воды в них реагируют на изменения внешнего электромагнитного поля. Однако человек с сильными электромагнитными полями должен быть устойчив к опасным вирусам.

– Правильно ли я понимаю, что любая вспышка на Солнце влияет на человека, но наше тело к этому готово?

– Да, вы ничего не заметите, если ваш организм абсолютно здоров. Наше тело научилось подстраиваться, выравнивать давление и поддерживать температурный баланс. Наиболее интенсивная часть бури длится от 2 до 12 часов. Резкие перепады могут отразиться на здоровье, в результате этого организм настраивается на динамику внешних условий. С другой стороны, если человек почувствовал недомогание в период геомагнитной бури, то необходимо обратиться к врачу. В большинстве случаев здоровый человек сам внушает себе, что причиной головной боли становятся магнитные бури. Сколько у нас людей отправляют на МРТ? Это стало очень массовым явлением. В таких случаях человек не чувствует, что у него болит голова или крутит ноги.

– Почему тогда такое большое количество людей верит в метеозависимость? Это недостаток образования?

– Все верят в метеозависимость. Человек должен как-то объяснить причину своего недомогания. Это недостаток образования, а конкретно – умения анализировать. Если человек действительно реагирует на магнитные бури, то у него наверняка есть такие заболевания, как стенокардия, артериальная гипертензия. В этом случае лучше обратиться к врачу. Однако цикличность солнечной активности необходимо учитывать для профилактики ее негативных последствий.

Говоря о недостатке образования. Когда только появились нанотехнологии, в киоске "Лига-пресс" в Барнауле стали продавать нанотараканов! Прямо так на ценнике и было написано. Это должно быть от 0,1 нм до 100 нм (т. е. 10-9 м). Таких насекомых даже увидеть было бы невозможно, а продавали пластиковую игрушку, отлитую в форме таракана и двигающуюся за счет растяжения резинки. Главное, чтобы звучало красиво. Люди иногда реальные знания путают с мракобесием. У нас же верят экстрасенсам и прочим шарлатанам. Хотя, как ученый, я понимаю, что мы не до конца изучили возможности головного мозга человека. С миллиардами нейронов он формирует сложные сети, позволяющие параллельную обработку данных. Мозг обладает уникальной способностью к обучению и адаптации, изменяя свою структуру и функции под воздействием опыта и новой информации. Память человеческого мозга оценивают в 2,5 Пб (а это 2500 терабайт). Если считать в гигабайтах, то это 1 млн Гб, а в байтах это квадриллион. Мозг работает на 12 ваттах, для того чтобы работал компьютер такой же мощности, что и мозг человека, нужен гигаватт энергии.

– Отчего происходят магнитные бури?

– Они происходят при взаимодействии магнитосферы с плотными, ускоренными потоками солнечного ветра и контролируются величиной и направлением межпланетного магнитного поля. Характерное проявление магнитной бури – понижение геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли. В зависимости от воздействия потоков солнечного ветра на Землю различают слабые, умеренные и большие магнитные бури.