4 октября россияне стали массово жаловаться на неработающую технику от китайского производителя

05 октября 2023, 11:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России и Белоруссии произошел массовый сбой в работе техники Xiaomi. Об этом сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. На различных форумах пользователи пишут, что многие приборы просто перестали функционировать как должны. В самой компании уже прокомментировали ситуацию.

О том, что за сбой работы Xiaomi произошел в России, в чем его причины и когда все заработает, – в материале amic.ru.

1 Что за сбой произошел в работе техники Xiaomi в России? О массовом сбое стало известно вечером 4 октября. По данным Downradar, по состоянию на 23:22 мск уже было зафиксировано 259 отчетов о различных сбоях. Сейчас их гораздо больше. Сообщения о сбоях поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Уфы и многих других российских городов. Но проблемы с техникой Xiaomi возникли не только в нашей стране: жалобы поступают и из Белоруссии.

2 Какая техника Xiaomi перестала работать в результате сбоя? По сообщениям клиентов, им не удается зайти в Mi Home – приложение, которое управляет "умным домом" и всей техникой, которая входит в эту систему. Соответственно, проблема наблюдается в работе видеокамер, роботов-пылесосов, различных датчиков и многих других устройств. Сама по себе техника работает, но подключить ее к интернету у людей не получается. "РГ" также пишет, что россияне не могут зайти в свои личные кабинеты на сайте account.xiaomi.com

3 Из-за чего произошел сбой Xiaomi? По данным РБК , проблемы возникли из-за сбоя на серверах Xiaomi. Из-за них техника и не может подключиться к интернету и начать полноценно работать.

4 Как в компании Xiaomi прокомментировали сбой в России? В российском сообществе Xiaomi "ВКонтакте" администрация начала отвечать на многочисленные жалобы пользователей. В представительстве компании сообщили, что в курсе ситуации и подтвердили, что сбой связан с работой серверов.