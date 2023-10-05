Что за массовый сбой техники Xiaomi произошел в России и когда ситуацию исправят?
4 октября россияне стали массово жаловаться на неработающую технику от китайского производителя
05 октября 2023, 11:09, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России и Белоруссии произошел массовый сбой в работе техники Xiaomi. Об этом сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. На различных форумах пользователи пишут, что многие приборы просто перестали функционировать как должны. В самой компании уже прокомментировали ситуацию.
О том, что за сбой работы Xiaomi произошел в России, в чем его причины и когда все заработает, – в материале amic.ru.
1
Что за сбой произошел в работе техники Xiaomi в России?
О массовом сбое стало известно вечером 4 октября. По данным Downradar, по состоянию на 23:22 мск уже было зафиксировано 259 отчетов о различных сбоях. Сейчас их гораздо больше.
Сообщения о сбоях поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Уфы и многих других российских городов. Но проблемы с техникой Xiaomi возникли не только в нашей стране: жалобы поступают и из Белоруссии.
2
Какая техника Xiaomi перестала работать в результате сбоя?
По сообщениям клиентов, им не удается зайти в Mi Home – приложение, которое управляет "умным домом" и всей техникой, которая входит в эту систему. Соответственно, проблема наблюдается в работе видеокамер, роботов-пылесосов, различных датчиков и многих других устройств.
Сама по себе техника работает, но подключить ее к интернету у людей не получается.
"РГ" также пишет, что россияне не могут зайти в свои личные кабинеты на сайте account.xiaomi.com.
3
Из-за чего произошел сбой Xiaomi?
По данным РБК, проблемы возникли из-за сбоя на серверах Xiaomi. Из-за них техника и не может подключиться к интернету и начать полноценно работать.
4
Как в компании Xiaomi прокомментировали сбой в России?
В российском сообществе Xiaomi "ВКонтакте" администрация начала отвечать на многочисленные жалобы пользователей. В представительстве компании сообщили, что в курсе ситуации и подтвердили, что сбой связан с работой серверов.
5
Когда техника Xiaomi вновь начнет нормально работать в России?
В компании обещают оперативно все починить.
"Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", – отвечают представители компании на жалобы пользователей.
11:14:52 05-10-2023
А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и ничего. Мы же не хотим жить в обществе потребления? Так надо не жаловаться, а радостно отказываться от всяких гаджетов. Вон, Маргарита соврать не даст, без них будет лучше.
11:30:33 05-10-2023
Гость (11:14:52 05-10-2023) А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и... Согласен. Переходим от олигархического феодализма обратно в каменный век...
11:49:03 05-10-2023
Гость (11:14:52 05-10-2023) А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и... Марго предложила жителей Сибири лишить электроники, сама она навряд ли откажется.
11:53:41 05-10-2023
Гость (11:49:03 05-10-2023) Марго предложила жителей Сибири лишить электроники, сама она... Ну там началось с того, что она своим детям гаджеты не дает. А чтобы не объяснять, почему, решила, что проще будет лишить гаджетов всех. План, надежный, как швейцарские часы.
12:45:45 05-10-2023
Гость (11:14:52 05-10-2023) А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и... Точно. Раньше и в пещерах жили и кровопусканием лечились, а еще раньше ели друг друга.
14:18:41 05-10-2023
Гость (12:45:45 05-10-2023) Точно. Раньше и в пещерах жили и кровопусканием лечились, а ... Ну. Так мы ж идем назад к природе и инстинктам, или нет? Стон о прекрасной какраньшии, когда все были здоровы, лечились исключительно подорожником, рожали пачками и ни в чем себе не отказывали и ты ды. Так чего останавливаться? Опять же, ежели жахнуть так, как нам тут советуют, то мы ж не в 1993 окажемся, и даже на в 1893.
11:40:50 05-10-2023
вот так в любой момент любая иностранная техника может отключиться случайно или намеренно
11:47:11 05-10-2023
Гость (11:40:50 05-10-2023) вот так в любой момент любая иностранная техника может отклю... как и весь интернет
11:45:43 05-10-2023
россияне стали массово жаловаться на неработающую технику ---- неужели Марго реализовала свою идею
15:46:35 05-10-2023
Робот всего лишь какое-то время не запускался с приложения телефона. От кнопки все норм
16:00:57 05-10-2023
может отключиться вообще все помню у меня лет 5 назад 25 декабря в мороз - 48 на улице отключился свет - сгорел уличный электрощиток и света не было дня два. У кого была электрика в отоплении просто разморозили дома и уехали а я просто затопил печку. От нее и освещался и еду на ней готовил. Тепло светло сыто и нос в табаке
17:08:45 05-10-2023
барнаулец (16:00:57 05-10-2023) может отключиться вообще все помню у меня лет 5 назад 25 дек... А еду где брали?) Не, если два дня - это ничего. А неделя, месяц, год?) Так-то при предполагаемом поражении даже ж\д стрелки накроются. Встанет все то, что компьютеризировано, то есть практически все. И? Выживут те, у кого будут ружья и патроны. Остальные пойдут им на фарш.
16:13:19 05-10-2023
лапти, голуби вместо мессенджеров, соцсети это когда рыбу из реки ..и косоворотки и одежа из барсука и медведя и шоб вонь от пота мужицкого чтоб аж мухи липли на спину, и гамно пучком полыни подтирать. светлое завтра реверсирует в дремучее вчера...
16:38:31 05-10-2023
Зачем пылесосу подключаться к серверу. Оно совсем тупое что без далекого сервера не может отработать программу..