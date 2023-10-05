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Что за массовый сбой техники Xiaomi произошел в России и когда ситуацию исправят?

4 октября россияне стали массово жаловаться на неработающую технику от китайского производителя

05 октября 2023, 11:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России и Белоруссии произошел массовый сбой в работе техники Xiaomi. Об этом сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. На различных форумах пользователи пишут, что многие приборы просто перестали функционировать как должны. В самой компании уже прокомментировали ситуацию.

О том, что за сбой работы Xiaomi произошел в России, в чем его причины и когда все заработает, – в материале amic.ru.

1

Что за сбой произошел в работе техники Xiaomi в России?

О массовом сбое стало известно вечером 4 октября. По данным Downradar, по состоянию на 23:22 мск уже было зафиксировано 259 отчетов о различных сбоях. Сейчас их гораздо больше.
Сообщения о сбоях поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Уфы и многих других российских городов. Но проблемы с техникой Xiaomi возникли не только в нашей стране: жалобы поступают и из Белоруссии.
2

Какая техника Xiaomi перестала работать в результате сбоя?

По сообщениям клиентов, им не удается зайти в Mi Home – приложение, которое управляет "умным домом" и всей техникой, которая входит в эту систему. Соответственно, проблема наблюдается в работе видеокамер, роботов-пылесосов, различных датчиков и многих других устройств.
Сама по себе техника работает, но подключить ее к интернету у людей не получается.
"РГ" также пишет, что россияне не могут зайти в свои личные кабинеты на сайте account.xiaomi.com.
3

Из-за чего произошел сбой Xiaomi?

По данным РБК, проблемы возникли из-за сбоя на серверах Xiaomi. Из-за них техника и не может подключиться к интернету и начать полноценно работать.
4

Как в компании Xiaomi прокомментировали сбой в России?

В российском сообществе Xiaomi "ВКонтакте" администрация начала отвечать на многочисленные жалобы пользователей. В представительстве компании сообщили, что в курсе ситуации и подтвердили, что сбой связан с работой серверов.
5

Когда техника Xiaomi вновь начнет нормально работать в России?

В компании обещают оперативно все починить.

"Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста", – отвечают представители компании на жалобы пользователей.

техника

Комментарии 14

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Гость

11:14:52 05-10-2023

А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и ничего. Мы же не хотим жить в обществе потребления? Так надо не жаловаться, а радостно отказываться от всяких гаджетов. Вон, Маргарита соврать не даст, без них будет лучше.

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Гость

11:30:33 05-10-2023

Гость (11:14:52 05-10-2023) А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и... Согласен. Переходим от олигархического феодализма обратно в каменный век...

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Гость

11:49:03 05-10-2023

Гость (11:14:52 05-10-2023) А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и... Марго предложила жителей Сибири лишить электроники, сама она навряд ли откажется.

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Гость

11:53:41 05-10-2023

Гость (11:49:03 05-10-2023) Марго предложила жителей Сибири лишить электроники, сама она... Ну там началось с того, что она своим детям гаджеты не дает. А чтобы не объяснять, почему, решила, что проще будет лишить гаджетов всех. План, надежный, как швейцарские часы.

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Гость

12:45:45 05-10-2023

Гость (11:14:52 05-10-2023) А зачем россиянам эта клятая техника? Раньше жили без нее, и... Точно. Раньше и в пещерах жили и кровопусканием лечились, а еще раньше ели друг друга.

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Гость

14:18:41 05-10-2023

Гость (12:45:45 05-10-2023) Точно. Раньше и в пещерах жили и кровопусканием лечились, а ... Ну. Так мы ж идем назад к природе и инстинктам, или нет? Стон о прекрасной какраньшии, когда все были здоровы, лечились исключительно подорожником, рожали пачками и ни в чем себе не отказывали и ты ды. Так чего останавливаться? Опять же, ежели жахнуть так, как нам тут советуют, то мы ж не в 1993 окажемся, и даже на в 1893.

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Гость

11:40:50 05-10-2023

вот так в любой момент любая иностранная техника может отключиться случайно или намеренно

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Гость

11:47:11 05-10-2023

Гость (11:40:50 05-10-2023) вот так в любой момент любая иностранная техника может отклю... как и весь интернет

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Гость

11:45:43 05-10-2023

россияне стали массово жаловаться на неработающую технику ---- неужели Марго реализовала свою идею

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Елена

15:46:35 05-10-2023

Робот всего лишь какое-то время не запускался с приложения телефона. От кнопки все норм

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барнаулец

16:00:57 05-10-2023

может отключиться вообще все помню у меня лет 5 назад 25 декабря в мороз - 48 на улице отключился свет - сгорел уличный электрощиток и света не было дня два. У кого была электрика в отоплении просто разморозили дома и уехали а я просто затопил печку. От нее и освещался и еду на ней готовил. Тепло светло сыто и нос в табаке

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Гость

17:08:45 05-10-2023

барнаулец (16:00:57 05-10-2023) может отключиться вообще все помню у меня лет 5 назад 25 дек... А еду где брали?) Не, если два дня - это ничего. А неделя, месяц, год?) Так-то при предполагаемом поражении даже ж\д стрелки накроются. Встанет все то, что компьютеризировано, то есть практически все. И? Выживут те, у кого будут ружья и патроны. Остальные пойдут им на фарш.

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Гость

16:13:19 05-10-2023

лапти, голуби вместо мессенджеров, соцсети это когда рыбу из реки ..и косоворотки и одежа из барсука и медведя и шоб вонь от пота мужицкого чтоб аж мухи липли на спину, и гамно пучком полыни подтирать. светлое завтра реверсирует в дремучее вчера...

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Сергей

16:38:31 05-10-2023

Зачем пылесосу подключаться к серверу. Оно совсем тупое что без далекого сервера не может отработать программу..

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