Рассказываем, кого коснутся ограничения

26 сентября 2023, 17:30, ИА Амител

WhatsApp / Фото: unsplash.com

Мессенджер WhatsApp 24 октября прекратит поддержку старых устройств под управлением операционной системы Android. Решение затронет владельцев миллионов смартфонов. Рассказываем, кого коснутся ограничения.

У кого перестанет работать приложение?

Доступ к приложению потеряют сразу несколько поколений Android, в том числе 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, общее количество которых превышает миллион пользователей. Под ограничения, в частности, попали гаджеты Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие.

Что насчет iPhone? Они тоже попадут под ограничения?

Для владельцев iPhone условия будут прежними. Чтобы не потерять доступ к WhatsApp, должна быть установлена система iOS 12 и новее.

А что делать остальным?

Пользователи, у которых устройства не соответствуют вышеперечисленным требованиям, должны либо обновить операционную систему, либо купить новый смартфон.