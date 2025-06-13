Продолжительность и силу геомагнитного шторма пока сложно спрогнозировать

13 июня 2025, 17:59, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

13 июня Земля столкнулась с очередной волной геомагнитных возмущений: планету накрыла магнитная буря, которая, судя по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, затянется на три дня. Насколько мощной она будет и как уберечь себя от ее негативного воздействия – в материале amic.ru.

Что за магнитная буря накрыла Землю 13 июня 2025 года?

Ученые зафиксировали колебания в магнитосфере планеты в 23:00 по московскому времени. К 04:30 часам ее мощность достигла уровня G2.3.

"Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн", – отметили специалисты лаборатории.

Как информируют ученые, в ночь с 13 на 14 июня прогнозировалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры. Однако мощность геомагнитных колебаний позволяет им предположить, что планета уже начала взаимодействовать с плотным веществом на краю дыры.

Насколько мощной будет магнитная буря 13 июня?

Пик магнитной бури пришелся на время с 06:00 до 09:00 по московскому времени. В это время ее мощность была близко к шести баллам или уровню G2, что характеризует бурю как среднюю.

Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?

С 12:00 по московскому времени колебания в магнитосфере Земли пошли на спад. Они возобновятся лишь во второй половине дня 14 июня. В этот день вероятность сильной магнитной бури будет достигать 90%. Не исключена вероятность новой волны геомагнитных штормов и 15 июня: планета будет находиться под воздействием средней бури с 00:00 до 03:00 по московскому времени.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Если верить врачам, то степень влияния магнитных бурь на организм человека сильно преувеличена. Они советуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на режиме дня. По словам медиков, нужно хорошо высыпаться, пить достаточное количество жидкости, не злоупотреблять жирной пищей, почаще бывать на свежем воздухе и двигаться. Тогда ваш организм не почувствует влияния магнитной бури.