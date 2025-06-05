Геомагнитная нестабильность может продлиться несколько дней, предупреждают ученые

05 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

На Земле в ближайшие дни продолжит царить нестабильная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Область на Солнце, которая вызвала невероятно затяжные магнитные бури несколько дней назад, снижает свое влияние. Теперь угрозу для планеты представляет гигантская корональная дыра.

О том, ждать ли магнитных бурь в ближайшие дни, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 5 июня на Землю обрушится магнитная буря? 75%. Еще 25% ученые дают на то, что магнитосфера будет возбужденной. Вероятность спокойного дня оценивается как нулевая. Вероятность магнитных бурь в течение дня очень высока. По данным Лаборатории солнечной астрономии , она составляет. Еще 25% ученые дают на то, что магнитосфера будет возбужденной. Вероятность спокойного дня оценивается как нулевая.

2 Из-за чего Земле вновь угрожают магнитные бури? Виной всему – корональная дыра на Солнце, сформировавшаяся после череды вспышек в предыдущие дни. Как пишут эксперты лаборатории, объект гигантских размеров напоминает "рот чудовища" своим видом. Она опасна, поскольку выбрасывает в сторону нашей планеты солнечный ветер. Сталкиваясь с магнитосферой на огромной скорости, он вызывает нестабильность. Днем ранее это уже привело к шестичасовой магнитной буре, сообщают ученые. "При таких значениях любое соприкосновение с дырой в ближайшие дни почти наверняка будет сразу приводить к бурям. Соответственно, геомагнитная обстановка на следующие четыре дня, на данный момент, маркируется как исключительно нестабильная с возможностью быстрых перепадов", – пишут эксперты

3 Насколько мощной будет магнитная буря 5 июня? На пике мощность геомагнитных ударов может приблизиться к 6 баллам. Это уровень G2, который обозначает среднюю магнитную бурю.

4 Будут ли магнитные бури 6 и 7 июня? Вероятность такого сценария тоже немаленькая. Из прогноза следует, что ближайшие дни будут очень нестабильными. Например, такой расклад лаборатория дает на 6 июня: спокойная магнитосфера – 34%;

возбужденная магнитосфера – 35%;

магнитная буря – 31%. А 7 июня вероятность магнитной бури станет еще выше – 46%. На то, что магнитосфера останется спокойной, ученые дают лишь 19%.