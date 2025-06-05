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Рот чудовища. Что за магнитные бури могут накрыть Землю 5 июня из-за корональной дыры?

Геомагнитная нестабильность может продлиться несколько дней, предупреждают ученые

05 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

На Земле в ближайшие дни продолжит царить нестабильная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Область на Солнце, которая вызвала невероятно затяжные магнитные бури несколько дней назад, снижает свое влияние. Теперь угрозу для планеты представляет гигантская корональная дыра.

О том, ждать ли магнитных бурь в ближайшие дни, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что 5 июня на Землю обрушится магнитная буря?

Вероятность магнитных бурь в течение дня очень высока. По данным Лаборатории солнечной астрономии, она составляет 75%. Еще 25% ученые дают на то, что магнитосфера будет возбужденной. Вероятность спокойного дня оценивается как нулевая.
2

Из-за чего Земле вновь угрожают магнитные бури?

Виной всему – корональная дыра на Солнце, сформировавшаяся после череды вспышек в предыдущие дни. Как пишут эксперты лаборатории, объект гигантских размеров напоминает "рот чудовища" своим видом. Она опасна, поскольку выбрасывает в сторону нашей планеты солнечный ветер. Сталкиваясь с магнитосферой на огромной скорости, он вызывает нестабильность. Днем ранее это уже привело к шестичасовой магнитной буре, сообщают ученые.
"При таких значениях любое соприкосновение с дырой в ближайшие дни почти наверняка будет сразу приводить к бурям. Соответственно, геомагнитная обстановка на следующие четыре дня, на данный момент, маркируется как исключительно нестабильная с возможностью быстрых перепадов", – пишут эксперты.
3

Насколько мощной будет магнитная буря 5 июня?

На пике мощность геомагнитных ударов может приблизиться к 6 баллам. Это уровень G2, который обозначает среднюю магнитную бурю.
4

Будут ли магнитные бури 6 и 7 июня?

Вероятность такого сценария тоже немаленькая. Из прогноза следует, что ближайшие дни будут очень нестабильными. Например, такой расклад лаборатория дает на 6 июня:
  • спокойная магнитосфера – 34%;
  • возбужденная магнитосфера – 35%;
  • магнитная буря – 31%.
А 7 июня вероятность магнитной бури станет еще выше – 46%. На то, что магнитосфера останется спокойной, ученые дают лишь 19%.
5

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Если верить врачам, то степень влияния магнитных бурь на организм человека сильно преувеличена. Они советуют не раздувать из этого проблему и сосредоточиться на режиме дня. По словам медиков, нужно хорошо высыпаться, пить достаточное количество жидкости, не злоупотреблять жирной пищей, почаще бывать на свежем воздухе и двигаться. Тогда ваш организм не почувствует влияния магнитной бури.
Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
магнитные бури

Комментарии 7

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Метеопат

16:47:38 05-06-2025

Среди медиков есть и скептики, и люди знающие эту тему "от" и "до". Поэтому и взгляды на эту тему и советы разные. Но наш организм сам уже знает и понимает "что к чему да почему". Люди с чувствительным эпифизом очень чувствительны к солнечным вспышкам, ощущают их "всеми фибрами своей души". Поэтому тема солнечной активности не такая "простая", как некоторым кажется. Когда человек становится метеозависимым, особенно с букетом хронических болезней, он в полной мере ощущает все прелести солнечной активности: солнечные вспышки, магнитные бури.

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космофил

17:10:56 05-06-2025

Врачи не знают механизмов воздействия магнитных бурь на организм, у них нет никаких средств, чтобы помочь метеочувствительным людям. Поэтому они отрицают проблему или дают дежурные рекомендации о режиме дня, питании и т.д. Соблюдение этих рекомендаций заметно не улучшает состояние. Удобный способ для медиков и ученых скрыть свою беспомощность - высмеивать людей, страдающих от МБ, говорить, что это не научно и т.п.

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Гость

17:56:29 05-06-2025

космофил (17:10:56 05-06-2025) Врачи не знают механизмов воздействия магнитных бурь на орга... Согласна с вами и с метеопатом. Я метеозависима. Когда были вспышки на солнце ( как пишут, самые сильные за 10 лет) - переносила очень мучительно, муж скорую вызвал, не мог это наблюдать. Помощи никакой. До сих пор плохо.

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Элен без ребят

17:14:42 05-06-2025

остановитесь! хватит уже!

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Николай

07:46:41 06-06-2025

С некоторых пор тоже стал чуствовать зависимость от магнитных колебаний, вчера давление вечером 160, утром 155, хотя причин для плохого самочуствия нет. Открыл интернет все стало объяснимым.

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Наталья

12:32:32 06-06-2025

Метеопат (16:47:38 05-06-2025) Среди медиков есть и скептики, и люди знающие эту тему "от" ... Полностью с вами согласна.

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Екатерина

20:53:06 06-06-2025

Гипертоники и сердечники чуствують эту магнитную бурю, по себе знаю и они болеють?!

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